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Голодомор (1039) Киев (24531) мемориал (144) Большая стройка (722)

Рабочие достраивают вторую очередь музея "Мемориал жертв Голодомора". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В здании Музея завершают строительство коммуникационного коллектора, по которому будут идти трубы водоснабжения, электрические и другие кабели

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал блогер Павел Авдокушин.

В рамках президентской программы "Большая стройка" строители монтируют стропы на крыше, устанавливают внутренние перегородки, готовят к монтажу лифты.

Кроме того, идет строительство моста через Днепровский спуск, где также будет площадка для экскурсионных автобусов и общественного транспорта.

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"Приступили к мощению парковочной площадки, собирают лестнично-лифтовые "башни" моста. Идут облицовочные работы на наклонном лифте", - отметил блогер.

Также в здании Музея завершают строительство коммуникационного коллектора, по которому будут идти трубы водоснабжения, электрические и другие кабели. Ствол коллектора уже готов, пол бетонируют. Также работы ведутся и на прилегающей территории. По словам Авдокушина, сейчас завершают восстановление склонов, прогулочных дорог и смотровых площадок.

Строительство Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора началось в 2008 году. К 2009 году успели завершить лишь первую часть. Вторая часть - Музей Голодомора-геноцида была отложена до 2016 года.

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"Объект, как и множество других по стране, превратился в долгострой, строился медленно, а его стоимость увеличивалась каждый год", - комментирует в Facebook Юрий Голик. По его словам, после включения Музея в программу президента "Большая стройка" поставлена задача завершить строительство до конца года.

Напомним, в 2021 году в Украине также стартовала программа "Большая реставрация". По словам президента Владимира Зеленского, инициировавшего программу, за ближайшие годы восстановят основные "туристические магниты". Для масштабной реставрации памятников культуры будут привлекать инвесторов на правах концессии, государственно-частного партнерства и т.д.

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Рабочие достраивают вторую очередь музея Мемориал жертв Голодомора 01
Рабочие достраивают вторую очередь музея Мемориал жертв Голодомора 02
Рабочие достраивают вторую очередь музея Мемориал жертв Голодомора 03
Рабочие достраивают вторую очередь музея Мемориал жертв Голодомора 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Останні новини великого крадівництва:
зараз ідеальну трасу Київ-Житомир покривають тонесеньким шаром асфальту.
Я так розумію, запишуть її як повноцінний ремонт і не менше "10 см. асфальту."
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06.09.2021 13:14 Ответить
26 числа торжественно с литаврами открыли обрушився 2 года назад мост с.Лыскивци.
(Дорога Коломыя-Каменец).
Вчера за 30 км от моста на указчике прочитал - обезд, мост на ремонте.
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06.09.2021 13:25 Ответить
А Зе🔍 на открытии не забудет пошутить про "сеньйор голодомор"?
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06.09.2021 13:15 Ответить
Щось велике крадівництво швидко забуло про Сіньйора Голодомора. До чого б це? Рабочие достраивают вторую очередь музея "Мемориал жертв Голодомора" - Цензор.НЕТ 1296
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06.09.2021 13:15 Ответить
Нічого особистого, просто бабло.
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06.09.2021 13:26 Ответить
Це, звичайно, добре, тільки такий аврал у час пандемії, зниження реальних доходів, збільшення цін на електрику, газ, воду недоречний. Можливо краще було б запобігти новим голодо-холодо- і ковідоморам? Подумати про живих, віддавши шану померлим лампадеоб у вікні і відспівуванням у церкві?
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06.09.2021 13:16 Ответить
Рабочие достраивают вторую очередь музея "Мемориал жертв Голодомора".- Это хорошо и правильно. В Днепре построен крупнейший в мире еврейский центр «Память еврейского народа и Холокост в Украине» Менора. Менора- семисвечник, изображённый на гербе Израиля. «Менора» состоит из семи башен: первые башни семиэтажные, следом за ними две двенадцатиэтажные, далее -семнадцатиэтажные, а замыкает композицию двадцатидвухэтажная башня высотой 77 метров. Общая площадь комплекса - более 50 тыс. квадратных метров.
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06.09.2021 13:19 Ответить
Тому в Києві потрібно побудувати більший. І обов'язково за проектом фуйлових друзів.
Пам'ятю помірятись.
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06.09.2021 13:28 Ответить
Це просто талант, навіть добру справу переворити в дешевий дорогий піар, за держкошт.
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06.09.2021 13:31 Ответить
 
 