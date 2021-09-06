Харьковские полицейские пресекли деятельность мошеннического колл-центра с месячным оборотом в три миллиона гривен. ФОТО

Злоумышленники арендовали помещение в Запорожье, где работали 15 человек. Они представлялись сотрудниками исполнительной службы, государственного казначейства или банковских учреждений. Сфера их "деятельности" распространялась как на территорию Украины, так и на соседние страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Разоблачили мошенническую схему по завладению средствами граждан и прекратили деятельность колл-центра оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области совместно с детективами следственного управления областной полиции.

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По данным следствия, организовал деятельность центра 32-летний житель Запорожья. Его работники - 15 человек - в возрасте от 28-ми до 49-ти лет, представляясь сотрудниками исполнительной службы, государственного казначейства или банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и ​​счетах - реквизиты и CVV-код. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по подготовленной инструкции.

Также пользовались программой замены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.

Полученные мошенническим путем средства переводили на электронные кошельки, карточки подконтрольных лиц, а также переводили в криптовалюту, которую в дальнейшем конвертировали в наличность на территории Украины.

По результатам проведения санкционированных обысков оперативники и следователи по силовой поддержке полка полиции особого назначения в Харьковской области изъяли "черновые" записи, 55 мобильных телефонов, более 100 сим-карт операторов мобильной связи и банковские карточки.

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Решается вопрос о задержании организатора и его сообщников и сообщения им о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Харьковская областная прокуратура.

За мошенничество действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.