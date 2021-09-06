Микроавтобус насмерть сбил мать с 9-летней дочерью на Херсонщине, - полиция. ФОТО

На Херсонщине следователи областного главка полиции расследуют гибель в ДТП матери с 9-летней дочерью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Херсонской области.

Как рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Дмитрий Думанский, ДТП произошло вчера, 5 сентября, около 19:30 в с. Новая Збурьевка (Скадовский район) по ул. Центральной напротив, так называемого "грибного рынка".

По словам 33-летнего водителя грузового микроавтобуса "Рено Трафик", женщина с ребенком внезапно выбежали на проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Водитель не успел затормозить, в результате чего транспортное средство ударило пешеходов. В результате ДТП 35-летняя женщина и ее 9-летняя дочь получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас назначено проведение необходимых экспертиз, у водителя взяты анализы для установления наличия в его организме алкоголя или наркотических средств.

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Нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к гибели нескольких людей, влечет за собой ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.



Фото: сайт полиции