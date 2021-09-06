Микроавтобус насмерть сбил мать с 9-летней дочерью на Херсонщине, - полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
На Херсонщине следователи областного главка полиции расследуют гибель в ДТП матери с 9-летней дочерью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Херсонской области.
Как рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Дмитрий Думанский, ДТП произошло вчера, 5 сентября, около 19:30 в с. Новая Збурьевка (Скадовский район) по ул. Центральной напротив, так называемого "грибного рынка".
По словам 33-летнего водителя грузового микроавтобуса "Рено Трафик", женщина с ребенком внезапно выбежали на проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Водитель не успел затормозить, в результате чего транспортное средство ударило пешеходов. В результате ДТП 35-летняя женщина и ее 9-летняя дочь получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас назначено проведение необходимых экспертиз, у водителя взяты анализы для установления наличия в его организме алкоголя или наркотических средств.
Нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к гибели нескольких людей, влечет за собой ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Пожалуйста, подождите...
Суть в тому, що по трасі їдь собі швидко, якщо маєш добру реакцію і знаєш дорогу, а в селі - завжди скидай, бо може і тварина, і дитина вибігти, і п'яний велосипедист може дорогу перетинати.
Так у нас же ні - в основному наші "водятли" їдуть по трасі і по селу з однаковою швидкістю.
за все нарушения, который совершил водитель пусть отвечает, но пешеходного перехода как небыло в месте аварии так и нет.
любой, даже самый законопослушный и правильный водитель может оказаться в подобной ситуации вот с такими перебежчиками.
жаль людей, искренне скорблю с их родными, но что они делали на дороге?
1. Загиблих не судять, судять хто живий.
2. Як би водій не перевищив швидкість то пішоходів би не вбив, покалічів можливо але не вбив.
3. Пішоходи вже "розплатилися" за порушення, час водія буса до розплати... хоча в'язниця не вилікує, ідіотизм не лікуєтся. Постійно бл#дь кудись невстигають!!!
Якщо наберешся хоробрості та відваги можеш на велосипеді розігнатися до 40 км за годину і лупанутись об цегляні стіну щоб зрозуміти - авто може вбити людину навіть на швидкості в 40, не кажучи про дозволені 60.
ты же пишешь не для того что бы обнаружить истину а что бы почувствовать над кем то превосходство, вот и сейчас начнёшь в ответ писать всякую пургу. а сам, сбив человека на дороге по его же вине, не стал бы рассказывать на всех перекрёстках что тебя как водилу надо четвертовать и всякое такое
ПДР України 4.14 Обов'язки і права пішоходів
4.14. Пішоходам забороняється:
а) ВИХОДИТИ на проїзну частину, НЕ ВПЕВНИВШИСЬ У ВІДСУТНОСТІ НЕБЕЗПЕКИ для себе та інших учасників руху;
б) РАПТОВО виходити, вибігати на проїзну частину, В ТОМУ ЧИСЛІ НА ПІШОХІДНИЙ ПЕРЕХІД;
в) допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;
г) переходити проїзну частину ПОЗА ПІШОХІДНИМ ПЕРЕХОДОМ, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;
ґ) затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
д) рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.
Якби ти був хоть трішечки розумнішим то ніколи не спустився до такого.
тему для себе закрив, з тобою огидно спілкуватись, ти не шукаєш істину, ти хочешь показати свою зверхність, в Європі лише 2 нації показували свою зверхність над іншими, нацистська Германія та неадекватна Росія.
м'яких тобі подушок та солодких м'ятних "конгфєт"
диванный эхспэрд...
а!и иди на хе р старая псина.научись общаться.
тебе экспертом на Роисся24.
сплошную ты видишь, а вот пешеходный переход отвергаеш. молодчина!
а хамить ты будешь дома родителям, они достойны своего сына которого так воспитали!
чеши в Раиссю, тебе там самое место.
а тебе успехов в поисках пешеходных переходов в селах,а если вдруг не найдешь то так и останься на одной стороне дороги,ты же правильный.
взаимно.
привет родителям.
4.14. Пішоходам забороняється:
а) ВИХОДИТИ на проїзну частину, НЕ ВПЕВНИВШИСЬ У ВІДСУТНОСТІ НЕБЕЗПЕКИ для себе та інших учасників руху;
б) РАПТОВО виходити, вибігати на проїзну частину, В ТОМУ ЧИСЛІ НА ПІШОХІДНИЙ ПЕРЕХІД;
г) переходити проїзну частину ПОЗА ПІШОХІДНИМ ПЕРЕХОДОМ, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження
Ваши комментарии:
Але не завжди живий.
по почти пустынным ровным, скучным дорогам херсонщины большинство летает, что аж уши закладывает..
так может ну их набуй, эти камеры увеличения смертности.
я расскажу, как это работает - водители выучили, где камеры, только их проехали, тапок в пол, там и случаются случаи как в статье. А покрыть каждую улицу камерой не получится одна камера стоит 40000$, информативно, половину составляет откат министру мвд. чтобы покрыть все улицы Украины нужно 8000000 камер множьте на 40000 таких денег у нас нет)
в принципе, уже сейчас можно буровать, камер добуя, а смертность в дтп растёт, количество дтп (всех) тоже не падает. так набуя платить больше? камера это просто инструмент отката для министра мвд
А от як що швидкість 65 км/год., тоді шанс 30% чи 40%.
Як що 80 км/год., то десь 5-10% . Дивіться є відповідні дослідні таблиці, й нормальними вченими не з України.
Дитину жалко з за необерожної мами загинула....
4.14. Пішоходам забороняється:
а) ВИХОДИТИ на проїзну частину, НЕ ВПЕВНИВШИСЬ У ВІДСУТНОСТІ НЕБЕЗПЕКИ для себе та інших учасників руху;
б) РАПТОВО виходити, вибігати на проїзну частину, В ТОМУ ЧИСЛІ НА ПІШОХІДНИЙ ПЕРЕХІД;
в) допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;
г) переходити проїзну частину ПОЗА ПІШОХІДНИМ ПЕРЕХОДОМ, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;
ґ) затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
д) рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.
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