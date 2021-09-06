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коррупция (8386) МВД (9221) Енин (327) Монастырский (332)

Монастырский представил команду своих замов: Нулевая толерантность к коррупции будет основным принципом нашей деятельности. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава МВД Денис Монастырский представил команду своих заместителей, а также основные приоритетные направления и проекты МВД.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Монастырский представил команду своих замов: Нулевая толерантность к коррупции будет основным принципом нашей деятельности 01

По словам Монастырского, первый заместитель Евгений Енин будет отвечать за связи с другими правоохранительными органами, будет курировать Нацполицию, ГМС и ГСЧС.

Богдан Драпятый - опытный юрист. Будет отвечать за связи с Верховной Радой и законотворческую деятельность в МВД.

Мери Акопян - длительное время занимается привлечением международной помощи МВД и продолжит это делать в должности заместителя главы МВД.

Александр Гогилашвили - продолжит работу по формированию государственной политики противодействия наркомании и наркопреступности.

Екатерина Павличенко - продолжит работу в направлении соблюдения прав человека, противодействия гендерному насилию.

Игорь Бондаренко - будет отвечать за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов.

Сергей Гончаров - продолжит работу по реализации проектов автофиксации, аэромедицинского пространства, и обеспечения полицейских и сотрудников гражданской защиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Нацполиции Клименко - член моей команды, - Монастырский

"Нулевая толерантность к коррупции будет основным принципом моей деятельности и деятельности моей команды", - отметил министр. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Такі обіцянки-цяцянки вже чули.
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06.09.2021 14:30
+7
Я извиняюсь, но таки хотелось бы видет настоящии декларации этих замов с "нулевой" толерантностью до коррупиции до того и через полгодика. Монастырский представил команду своих замов: Нулевая толерантность к коррупции будет основным принципом нашей деятельности - Цензор.НЕТ 5659
- Взяток не беру. А хабаря можно.
Монастырский представил команду своих замов: Нулевая толерантность к коррупции будет основным принципом нашей деятельности - Цензор.НЕТ 139
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06.09.2021 14:46
+6
😲 Карець Трухіну! Та що там Трухін! Зєлєнскому капець!
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06.09.2021 14:32
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"рабинович - скрипка!" (с)
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06.09.2021 14:29 Ответить
Я б добавив кілька сильних професіоналів з Скотланд Ярду, ФБР та поліції США.
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06.09.2021 14:31 Ответить
не смешно
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06.09.2021 14:30 Ответить
Такі обіцянки-цяцянки вже чули.
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06.09.2021 14:30 Ответить
Гарний зм вийшов би https://www.youtube.com/watch?v=xQGGrR4TLGI&t=224s
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06.09.2021 14:32 Ответить
😲 Карець Трухіну! Та що там Трухін! Зєлєнскому капець!
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06.09.2021 14:32 Ответить
Монастырский представил команду своих замов: Нулевая толерантность к коррупции будет основным принципом нашей деятельности - Цензор.НЕТ 9719
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06.09.2021 14:37 Ответить
" На работу в Министерство внутренних дел Александр Гогилашвили впервые попал в сентябре 2019 года - и сразу на должность замминистра Арсена Авакова. В МВД он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. До этого Гогилашвили много лет был публичным спикером «Международной антинаркотической ассоциации». Кроме прочего, эта организация за деньги избавляет он нарко- и алкозависимости, организует курсы реабилитации. Там Гогилашвили познакомился с руководителем «Квартала» и будущим президентом Владимиром Зеленским. Он, как и многие другие знаменитости, приезжал поддерживать подопечных ассоциации. Кроме этого, жена Гогилашвили - Мария Левченко - много лет работает личным помощником Зеленского. Гогилашвили не самый публичный зам Авакова - он почти не общается с журналистами и редко делает официальные заявления. "
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06.09.2021 14:42 Ответить
на Монатика похож
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06.09.2021 15:08 Ответить
Я извиняюсь, но таки хотелось бы видет настоящии декларации этих замов с "нулевой" толерантностью до коррупиции до того и через полгодика. Монастырский представил команду своих замов: Нулевая толерантность к коррупции будет основным принципом нашей деятельности - Цензор.НЕТ 5659
- Взяток не беру. А хабаря можно.
Монастырский представил команду своих замов: Нулевая толерантность к коррупции будет основным принципом нашей деятельности - Цензор.НЕТ 139
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06.09.2021 14:46 Ответить
ЭТО ОТКРЫТАЯ ЛОЖЬ ---никто этому из здравомыслящих НИКОГДА НЕ ПОВЕРИТ !!!!
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06.09.2021 14:59 Ответить
Здравомыслящих мало даже в развитых странах. А у нас они вообще в красной книге.
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06.09.2021 15:26 Ответить
Монастирський представив команду своїх заступників: Нульова толерантність до корупції буде основним принципом нашої діяльності - Цензор.НЕТ 3754
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06.09.2021 15:01 Ответить
Щас получим зарплаты по 4000 зелёных.,станем все президентами,ну и честных ментов впридачу
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06.09.2021 15:02 Ответить
Монастырский представил команду своих замов: Нулевая толерантность к людям и решение только своих вопросов для наполнения карманов будет основным принципом нашей деятельности
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06.09.2021 15:08 Ответить
Рыба гниет с головы .
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06.09.2021 15:12 Ответить
Всі ключові пости зайняті євреями. Вважаю це дискримінацією щодо української більшості.
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06.09.2021 15:13 Ответить
Я так понимаю, что завтра закроют весь нелегальный бизнес (металлоприёмки, самогон, взятки за перегруз, наркоточки, нелегальные заправки и т.п.) ???
Вот и посмотрим на вашу толерантность через пару дней !
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06.09.2021 15:41 Ответить
Трухин - вот лучший показатель вашей нулевой толерантности к коррупции.

Работа МВД по прямой указке из ОП - вот свидетельство нулевой толерантности к коррупции.

И все со слов самого же Монастырского.
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06.09.2021 16:04 Ответить
Лише перший заступник Єнін за щось відповідає. Решта - баласт
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06.09.2021 17:27 Ответить
Нулевая толерантность к коррупции? Аха-ха. А кто несколько лет назад проголосовал за директора ДБР Трубу? А, Монастырский? Выбрали очень удобного тупого кандидата по чьей указке? Монастырский, мы все помним. Тогда нализывал той власти, сейчас этой. Молодец)))))
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06.09.2021 19:01 Ответить
Ще один комік вийшов на сцену.
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06.09.2021 20:33 Ответить
"Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский" Совсем дурак ... Министр сознался, что сознательно нарушает Конституцию и законы Украины, по которым МВД есть орган исполнительной власти, а его глава назначается и подотчетен ВР
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07.09.2021 01:21 Ответить
 
 