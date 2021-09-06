Монастырский представил команду своих замов: Нулевая толерантность к коррупции будет основным принципом нашей деятельности. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава МВД Денис Монастырский представил команду своих заместителей, а также основные приоритетные направления и проекты МВД.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам Монастырского, первый заместитель Евгений Енин будет отвечать за связи с другими правоохранительными органами, будет курировать Нацполицию, ГМС и ГСЧС.
Богдан Драпятый - опытный юрист. Будет отвечать за связи с Верховной Радой и законотворческую деятельность в МВД.
Мери Акопян - длительное время занимается привлечением международной помощи МВД и продолжит это делать в должности заместителя главы МВД.
Александр Гогилашвили - продолжит работу по формированию государственной политики противодействия наркомании и наркопреступности.
Екатерина Павличенко - продолжит работу в направлении соблюдения прав человека, противодействия гендерному насилию.
Игорь Бондаренко - будет отвечать за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов.
Сергей Гончаров - продолжит работу по реализации проектов автофиксации, аэромедицинского пространства, и обеспечения полицейских и сотрудников гражданской защиты.
"Нулевая толерантность к коррупции будет основным принципом моей деятельности и деятельности моей команды", - отметил министр.
Пожалуйста, подождите...
- Взяток не беру. А хабаря можно.
Вот и посмотрим на вашу толерантность через пару дней !
Работа МВД по прямой указке из ОП - вот свидетельство нулевой толерантности к коррупции.
И все со слов самого же Монастырского.