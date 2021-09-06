Монастырский представил команду своих замов: Нулевая толерантность к коррупции будет основным принципом нашей деятельности. ФОТО

Глава МВД Денис Монастырский представил команду своих заместителей, а также основные приоритетные направления и проекты МВД.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Монастырского, первый заместитель Евгений Енин будет отвечать за связи с другими правоохранительными органами, будет курировать Нацполицию, ГМС и ГСЧС.

Богдан Драпятый - опытный юрист. Будет отвечать за связи с Верховной Радой и законотворческую деятельность в МВД.

Мери Акопян - длительное время занимается привлечением международной помощи МВД и продолжит это делать в должности заместителя главы МВД.

Александр Гогилашвили - продолжит работу по формированию государственной политики противодействия наркомании и наркопреступности.

Екатерина Павличенко - продолжит работу в направлении соблюдения прав человека, противодействия гендерному насилию.

Игорь Бондаренко - будет отвечать за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов.

Сергей Гончаров - продолжит работу по реализации проектов автофиксации, аэромедицинского пространства, и обеспечения полицейских и сотрудников гражданской защиты.

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"Нулевая толерантность к коррупции будет основным принципом моей деятельности и деятельности моей команды", - отметил министр.