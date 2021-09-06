Делегация Конгресса США почтила в Киеве память павших защитников Украины. ФОТОрепортаж

Делегация Конгресса США под председательством сенатора-республиканца Линдси Грэма прибыла в Киев, она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Тараном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в посольстве США в Киеве.

Уточняется, что в делегацию входят сенаторы США Линдси Грэм (республиканец, штат Южная Каролина), Джон Баррассо (республиканец, штат Вайоминг), Бен Сассэ (республиканец, штат Небраска), Томми Тубервиль (республиканец, штат Алабама) и конгрессмен Уильям Тиммонс (республиканец, штат Южная Каролина).

Как пишет "Укринформ", иностранную делегацию ознакомили с Мемориальным комплексом, построенным с целью чествования памяти украинских защитников, погибших в боевых условиях, выполняя воинский долг, во время проведения миротворческих операций в горячих точках мира и во время проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины.

"Высоким американским гостям рассказали, что это единственное место в нашей стране, где собраны и навсегда вписаны в историю имена погибших военнослужащих, и здесь сохраняется память о каждом воине, который отдал жизнь, защищая нашу государственность и независимость", - говорится в сообщении.

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На Церемониальной площадке делегация Конгресса и заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко почтили память защитников, которые ценой собственной жизни боролись за свободу и независимость Украины от российского оккупанта, и возложили цветы к стеле с Колоколом памяти.

Как сообщалось, 31 августа министры обороны Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин в Вашингтоне подписали Рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства между Министерствами обороны Украины и США.



Фото: "Укринформ"