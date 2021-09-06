Съесть, смыть в унитаз, сказать, что подбросили: ГБР назвало самые "оригинальные" попытки взяточников избавиться от денег. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Госбюро расследований назвало самые "оригинальные" попытки взяточников избавиться от денег во время задержания.
Об этом ГБР сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Порвать и съесть.
Подобный случай произошел в Одессе. Во время задержания посредник чиновника исправительной колонии начал убегать, а полученные деньги рвал и выбрасывал по дороге. А в Хмельницком чиновник не только рвал доллары, но и запихивал их в рот. Рвал и ел, ел и рвал. Что-то удалось проглотить, остальные - также разбросал по дороге. Впоследствии работникам ГБР пришлось по кускам собирать разбросанные купюры, делать экспертизу, чтобы установить какой кусок какой купюре принадлежит", - рассказали силовики.
"Смыть в унитаз.
В Краматорске сотрудница донецкого управления Государственной миграционной службы при задержании выбежала в туалет и смыла деньги в унитаз. В то же время, такой "креатив" не спас чиновницу от ответственности", - продолжили в ГБР.
"Выбросить из окна автомобиля
В Харькове полицейский-взяточник пытался избавиться денег, выбрасывая купюры из окна собственного авто во время преследования", - говорится в сообщении.
Также ГБР сообщает о попытках спрятать взятку. На Львовщине полицейский пытался спрятать взятку в морозильной камере холодильника, принадлежавшей отделению полиции.
Некоторые взяточники говорили, что деньги им якобы подбросили. Чаще всего они не могут придумать ничего лучше, чем "откреститься" от денег.
"ГБР предупреждает всех жаждущих денег чиновников - вам ничего не поможет, доказательства будут собраны и вы предстанете перед судом.
Единственный способ избежать ответственности - не брать взятки", - подытожили в ГБР.
Пожалуйста, подождите...
Тітушку Пустовгара просто ховають від правосуддя.
Вот и всё, и нету Билла,
- Жадность Билла погубила,
Он лежит на дне из ила,
В жизни мало что успев.
Жадность хуже, чем холера,
Жадность губит флибустьера!
Повторяйте с нами, сэры, Этой песенки припев:
(Раз-два-три-четыре-пять!) Знаете, наверно, - (Раз-два-три-четыре-пять!) Жадность - это скверно. (Раз-два-три-четыре-пять!) Скажем без подвоха: Раз-два-три-четыре-пять, Жадность - это плохо, Жадность - это плохо, Жадность, я бы сказал, очень плохо. Да-да-да-да.
Тогда кто????? и когда???? был наказан за взятки!!
Может это брат Ермака??
Але $ - набагато цупкіші газетного паперу - значить просто забила унітаз !
Хочу зобачити відео - як менти їх звідта діставали