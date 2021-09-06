Съесть, смыть в унитаз, сказать, что подбросили: ГБР назвало самые "оригинальные" попытки взяточников избавиться от денег. ФОТОрепортаж

Госбюро расследований назвало самые "оригинальные" попытки взяточников избавиться от денег во время задержания.

Об этом ГБР сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Порвать и съесть.



Подобный случай произошел в Одессе. Во время задержания посредник чиновника исправительной колонии начал убегать, а полученные деньги рвал и выбрасывал по дороге. А в Хмельницком чиновник не только рвал доллары, но и запихивал их в рот. Рвал и ел, ел и рвал. Что-то удалось проглотить, остальные - также разбросал по дороге. Впоследствии работникам ГБР пришлось по кускам собирать разбросанные купюры, делать экспертизу, чтобы установить какой кусок какой купюре принадлежит", - рассказали силовики.

"Смыть в унитаз.



В Краматорске сотрудница донецкого управления Государственной миграционной службы при задержании выбежала в туалет и смыла деньги в унитаз. В то же время, такой "креатив" не спас чиновницу от ответственности", - продолжили в ГБР.

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"Выбросить из окна автомобиля



В Харькове полицейский-взяточник пытался избавиться денег, выбрасывая купюры из окна собственного авто во время преследования", - говорится в сообщении.

Также ГБР сообщает о попытках спрятать взятку. На Львовщине полицейский пытался спрятать взятку в морозильной камере холодильника, принадлежавшей отделению полиции.

Некоторые взяточники говорили, что деньги им якобы подбросили. Чаще всего они не могут придумать ничего лучше, чем "откреститься" от денег.

"ГБР предупреждает всех жаждущих денег чиновников - вам ничего не поможет, доказательства будут собраны и вы предстанете перед судом.

Единственный способ избежать ответственности - не брать взятки", - подытожили в ГБР.

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