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Съесть, смыть в унитаз, сказать, что подбросили: ГБР назвало самые "оригинальные" попытки взяточников избавиться от денег. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Госбюро расследований назвало самые "оригинальные" попытки взяточников избавиться от денег во время задержания.

Об этом ГБР сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Порвать и съесть.

Подобный случай произошел в Одессе. Во время задержания посредник чиновника исправительной колонии начал убегать, а полученные деньги рвал и выбрасывал по дороге. А в Хмельницком чиновник не только рвал доллары, но и запихивал их в рот. Рвал и ел, ел и рвал. Что-то удалось проглотить, остальные - также разбросал по дороге. Впоследствии работникам ГБР пришлось по кускам собирать разбросанные купюры, делать экспертизу, чтобы установить какой кусок какой купюре принадлежит", - рассказали силовики.

"Смыть в унитаз.

В Краматорске сотрудница донецкого управления Государственной миграционной службы при задержании выбежала в туалет и смыла деньги в унитаз. В то же время, такой "креатив" не спас чиновницу от ответственности", - продолжили в ГБР.

Съесть, смыть в унитаз, сказать, что подбросили: ГБР назвало самые оригинальные попытки взяточников избавиться от денег 01

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"Выбросить из окна автомобиля

В Харькове полицейский-взяточник пытался избавиться денег, выбрасывая купюры из окна собственного авто во время преследования", - говорится в сообщении.

Также ГБР сообщает о попытках спрятать взятку. На Львовщине полицейский пытался спрятать взятку в морозильной камере холодильника, принадлежавшей отделению полиции.

Некоторые взяточники говорили, что деньги им якобы подбросили. Чаще всего они не могут придумать ничего лучше, чем "откреститься" от денег.

"ГБР предупреждает всех жаждущих денег чиновников - вам ничего не поможет, доказательства будут собраны и вы предстанете перед судом.
Единственный способ избежать ответственности - не брать взятки", - подытожили в ГБР.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Якщо хабар можна з"їсти то на таких хабарників не звертайте уваги...Звертайте увагу на таких,які беруть хабарі стосами грошей...Але таких у нас не ловлять,біля таких навпаки кормляться наші правоохоронці...
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06.09.2021 16:56
+4
самая рабочая схема это поделиться с сотрудниками))) думаю это всегда срабатывает))
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06.09.2021 15:43
+4
ГБР борется со взяточниками? Они борятся с врагами шмаркли.
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06.09.2021 15:51
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Не взятка, а благодарность Съесть, смыть в унитаз, сказать, что подбросили: ГБР назвало самые "оригинальные" попытки взяточников избавиться от денег - Цензор.НЕТ 8994
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06.09.2021 15:40 Ответить
ДБР тупо не приймають заяви на Клоуна, Татарова, Портнова...
Тітушку Пустовгара просто ховають від правосуддя.
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06.09.2021 15:56 Ответить
как не брать? это не по нашему. Съесть, смыть в унитаз, сказать, что подбросили: ГБР назвало самые "оригинальные" попытки взяточников избавиться от денег - Цензор.НЕТ 4983
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06.09.2021 15:42 Ответить
Я б тоже брал бы взятки, только никто ж не дает Съесть, смыть в унитаз, сказать, что подбросили: ГБР назвало самые "оригинальные" попытки взяточников избавиться от денег - Цензор.НЕТ 4819
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06.09.2021 15:45 Ответить
Ти спочатку замов із десяток дорогих аутентичних вишиванок у Львові, далі переходь на українську мову (але не забудт додати западенського діалекту - наприклад: Усі реферми в Україні зараз йдуть на повну скялю). І побачиш, що в тебе все вийде!!! З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 1910 З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 1910 З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 1910
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06.09.2021 16:52 Ответить
самая рабочая схема это поделиться с сотрудниками))) думаю это всегда срабатывает))
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06.09.2021 15:43 Ответить
Согласен. На єтом поприще проваливаются только жадные!!!
Вот и всё, и нету Билла,
- Жадность Билла погубила,
Он лежит на дне из ила,
В жизни мало что успев.
Жадность хуже, чем холера,
Жадность губит флибустьера!
Повторяйте с нами, сэры, Этой песенки припев:
(Раз-два-три-четыре-пять!) Знаете, наверно, - (Раз-два-три-четыре-пять!) Жадность - это скверно. (Раз-два-три-четыре-пять!) Скажем без подвоха: Раз-два-три-четыре-пять, Жадность - это плохо, Жадность - это плохо, Жадность, я бы сказал, очень плохо. Да-да-да-да. З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 7628 З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 7628 З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 7628
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06.09.2021 16:57 Ответить
- Так, поручіку, корнет Бутурлін не тільки обригав ваш мєнтік, він ще й вам у лосини наклав!
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06.09.2021 15:44 Ответить
Ужас, чего только не бывает.
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06.09.2021 16:18 Ответить
ГБР борется со взяточниками? Они борятся с врагами шмаркли.
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06.09.2021 15:51 Ответить
Для надійності треба з'їсти, а потім конвертовану в лайно валюту змити в унітаз.🙂
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06.09.2021 15:51 Ответить
у нас есть взяточники??
Тогда кто????? и когда???? был наказан за взятки!!
Может это брат Ермака??
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06.09.2021 16:04 Ответить
Суддя Зварич на першому місці в топі вигадників.
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06.09.2021 16:26 Ответить
Так вот для чего Грымчак за арбузами ходил! З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 7519
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06.09.2021 16:48 Ответить
Якщо хабар можна з"їсти то на таких хабарників не звертайте уваги...Звертайте увагу на таких,які беруть хабарі стосами грошей...Але таких у нас не ловлять,біля таких навпаки кормляться наші правоохоронці...
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06.09.2021 16:56 Ответить
ГБР такой мелкотой занимается? А вы попробуйте хотя бы 10 тысяч долларов "бенджаминами" быстренько сьесть!
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06.09.2021 17:23 Ответить
Так и заворот кишок можно получить. Не берегут здоровье сукины дети....и банкноты портят ,а банки не принимают. Да и какой вкус у этих долларов ? Чепуха!
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06.09.2021 17:41 Ответить
Не брать взятки,смешные,зачем тогда и в чиновники идти...
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06.09.2021 18:25 Ответить
З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 1801у свій час, коли ще не було в СРСР туалетного паперу - підтиралися газетами "Известия" ,різними Правдами і т.п. Вони часто забивали унітаз З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 392 До сих пір залишилася звичка ставити рядом з унітазом відро для відпрацьованого паперу - хоча при використанні туалетного - просто змивається ...

Але $ - набагато цупкіші газетного паперу З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 506 - значить просто забила унітаз !
Хочу зобачити відео - як менти їх звідта діставали З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 8450
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06.09.2021 22:59 Ответить
Та й новенькі 500 - гривні - також достатньо цупкі .
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06.09.2021 23:10 Ответить
Та это фигня..в воинской части потеряли секретный документ..и особисты в уличном туалете по самые очки забитом говном перебирали каждую бумажку З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей - Цензор.НЕТ 7922
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06.09.2021 23:20 Ответить
 
 