Монастырский анонсировал закупку электромобилей для МВД: Это экономия для государства. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Экономика Авто
МВД инициирует закупку электромобилей для патрульной полиции.
Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский сегодня на презентации приоритетных направлений и проектов МВД, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы сегодня решили закупить первую партию электромобилей для патрульной полиции. Предварительные данные говорят о том, что это позволяет уменьшить расходы на топливо, экономия по многим статьям расходов. Мы видим, что переход полиции на электрокары - может обеспечить большую экономию для государства и для госбюджета в целом", - отметил он.
Топ комментарии
+20 Рома Маестро
показать весь комментарий06.09.2021 15:49
+18 макаренко юра
показать весь комментарий06.09.2021 15:48
+13 Sergiy Galchenko
показать весь комментарий06.09.2021 16:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Но КАКОВ ОТКАТ!?!
Рядовому составу - Model 3, офицерскому - Tesla Model X., спецназу - Cybertruck,
начальству - Tesla Roadster !!!!
хотя...если.... НЕТ.... ох сомнительная...
Учитывая шо самый захудалый электромобиль у нас стоит как 3 обычных сэкономится ипать скоко!
Но откаты зовут!
така собі ідея, хоча... зеленське, чому дивуватись.
А ще сміялися з Омеляна стосовно "гіперлупу"
Или с сиреной ?
Если сравнить цены одной машины (марка) бензиновую и электовариант, то разница в цене такова, что минимум пять лет бензин будет бесплатный для бензинового автомобиля. по сравнению с электромобилем. Ну и электричество что на шару?
А что будет через пять лет? Надо будет менять акбатарею, а она стоит очень и очень дорого....да и доживет ли электромобиль у наших полицейских до пяти лет? Опять же вопрос обсуживания (ТО) .
В очередной раз решили срубить деньжат.
Купите китайский Nissan Sylphy. 480 000грн.