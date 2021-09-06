РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15633 посетителя онлайн
Новости Фото ЭкономикаАвто
8 743 49
Нацполиция (15728) патрульная полиция (1790) электромобиль (28) Монастырский (332)

Монастырский анонсировал закупку электромобилей для МВД: Это экономия для государства. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Экономика Авто

МВД инициирует закупку электромобилей для патрульной полиции.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский сегодня на презентации приоритетных направлений и проектов МВД, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня решили закупить первую партию электромобилей для патрульной полиции. Предварительные данные говорят о том, что это позволяет уменьшить расходы на топливо, экономия по многим статьям расходов. Мы видим, что переход полиции на электрокары - может обеспечить большую экономию для государства и для госбюджета в целом", - отметил он.

Монастырский анонсировал закупку электромобилей для МВД: Это экономия для государства 01

Читайте также: В этом году на дороги выйдут первые автомобили "Фантомы" для скрытой фиксации нарушений ПДД, - Монастырский

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
та че там мелочиться, пересаживайтесь сразу на теслы!!!
Рядовому составу - Model 3, офицерскому - Tesla Model X., спецназу - Cybertruck,
начальству - Tesla Roadster !!!!
показать весь комментарий
06.09.2021 15:49
+18
А таврії в нічних п'янках не дешевше бити ?
показать весь комментарий
06.09.2021 15:48
+13
ЧУШЬ !!!!
Если сравнить цены одной машины (марка) бензиновую и электовариант, то разница в цене такова, что минимум пять лет бензин будет бесплатный для бензинового автомобиля. по сравнению с электромобилем. Ну и электричество что на шару?
А что будет через пять лет? Надо будет менять акбатарею, а она стоит очень и очень дорого....да и доживет ли электромобиль у наших полицейских до пяти лет? Опять же вопрос обсуживания (ТО) .
В очередной раз решили срубить деньжат.
показать весь комментарий
06.09.2021 16:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А таврії в нічних п'янках не дешевше бити ?
показать весь комментарий
06.09.2021 15:48 Ответить
Монастирський анонсував закупівлю електромобілів для МВС: Перехід поліції на електрокари - економія для держави - Цензор.НЕТ 5433
показать весь комментарий
06.09.2021 16:05 Ответить
А можна брати на роботу поліціянтів з власним електромобілем? Так буде дешевше!
показать весь комментарий
06.09.2021 18:39 Ответить
ланос, це все що можна надати мусорам, для бюджету не дорого і їм один хер що бити
показать весь комментарий
06.09.2021 21:35 Ответить
От цікаво а який % поліцейських авто проїжає 400 тис. Км.. 1 %, 2% чи може цілих 3%))) а 50% розбивають у перший рік))) Таку математику ніхто не рахує..?
показать весь комментарий
06.09.2021 16:26 Ответить
А МЕНІ ЦІКАВО ЧОМУ НЕ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗАКУПКИ ОЗБРОЄНЯ ДЛЯ АРМІЇ, ВЛАДА БИКУЄ ЧИ ПРАЦЮЄ НА РФ.
показать весь комментарий
06.09.2021 16:44 Ответить
а мене цікавить, як вони розраховували зарад акумуляторів. Чи враховуали деградацію?
показать весь комментарий
06.09.2021 17:02 Ответить
там замена аккумулятора - это крах всем их расчетам
показать весь комментарий
06.09.2021 20:58 Ответить
Да, взяток и хабарей не берут. Монастырский анонсировал закупку электромобилей для МВД: Переход полиции на электрокары - экономия для государства - Цензор.НЕТ 5420
Но КАКОВ ОТКАТ!?! Монастырский анонсировал закупку электромобилей для МВД: Переход полиции на электрокары - экономия для государства - Цензор.НЕТ 9755
показать весь комментарий
06.09.2021 15:48 Ответить
та че там мелочиться, пересаживайтесь сразу на теслы!!!
Рядовому составу - Model 3, офицерскому - Tesla Model X., спецназу - Cybertruck,
начальству - Tesla Roadster !!!!
показать весь комментарий
06.09.2021 15:49 Ответить
требую что бы все полицейские ездили на Q 8...нельзя экономить на полиции))
показать весь комментарий
06.09.2021 15:49 Ответить
Іронія у тому, що якби це була поліція, котра дійсно захищає та служить народу України, то й Q8 не шкода.
показать весь комментарий
06.09.2021 15:56 Ответить
Та для таких і ЗІЛ-157 не було б жалко.
показать весь комментарий
06.09.2021 16:14 Ответить
зачем ездить на нищебродском Q8, если на подходе электро Гелик?
показать весь комментарий
06.09.2021 16:31 Ответить
ох сомнительная экономия, так как они их бьют ох сомнительная.
хотя...если.... НЕТ.... ох сомнительная...
показать весь комментарий
06.09.2021 15:49 Ответить
Надо спросить с полиции куда уходят деньги налогоплательщиков
Монастирський анонсував закупівлю електромобілів для МВС: Перехід поліції на електрокари - економія для держави - Цензор.НЕТ 2614
показать весь комментарий
06.09.2021 23:03 Ответить
Дай дуракам стеклянный хер - все равно или потеряют, или разобьют и еще и порежутся!! Монастырский анонсировал закупку электромобилей для МВД: Переход полиции на электрокары - экономия для государства - Цензор.НЕТ 850
показать весь комментарий
06.09.2021 15:50 Ответить
Очередной распил бабла,ха-ха-ха...
показать весь комментарий
06.09.2021 15:51 Ответить
Да!
Учитывая шо самый захудалый электромобиль у нас стоит как 3 обычных сэкономится ипать скоко!
Но откаты зовут!
показать весь комментарий
06.09.2021 15:57 Ответить
нууу, перше, що спадає на думку це необхідність швидкого реагування, а до повного заряду автомобіля ще 2 години.
така собі ідея, хоча... зеленське, чому дивуватись.
показать весь комментарий
06.09.2021 15:57 Ответить
А де вони ще зарядні станції будуть шукать? Бензин привезти можна чи перелить з іншого автомобіля за кілька хвилин А як підзарядить батарею? Та автотранспорт швидкого реагування з напрацьованих на протязі півтора століття ДВЗ переводить треба в останню чергу - коли буде напрацьована сстема з електродвигунами!
А ще сміялися з Омеляна стосовно "гіперлупу"
показать весь комментарий
06.09.2021 16:11 Ответить
і це теж.
показать весь комментарий
06.09.2021 16:14 Ответить
а че приусы уже все расхреначили?
показать весь комментарий
06.09.2021 15:57 Ответить
Один вертолёты закупал, другой элетромобили, третьему достанутся лишь велосипеды после этих закупок.
показать весь комментарий
06.09.2021 15:58 Ответить
Курна, яка економія? Якби лектромобілі заряджалися від виробленого атомними електростанціями, то можливо. А так заряджатимуться від жлобськоахмєтовського вугілля, яке заганяє не тільки Україну, а все людство в борги перед всесвітом.
показать весь комментарий
06.09.2021 16:00 Ответить
Окрім економії ще здоровий глузд треба мати. Для поліції гібриди було саме те що потрібно. З одного боку економ за рахунок єлектрики. З іншого в разі потреби можна швидко перейти на традиційне паливо. А так чекай доки авто зарядиться. І що робити якщо переслідування порушника за місто вийде? Кінчиться заряд так і до міста власним ходом не повернешся. Або на причепі генератор вози.
показать весь комментарий
06.09.2021 19:14 Ответить
Теперь полиция будет подкрадываться абсолютно бесшумно.
Или с сиреной ?
показать весь комментарий
06.09.2021 16:00 Ответить
Я уже год рыдаю от этой экономии.
показать весь комментарий
06.09.2021 16:05 Ответить
ЧУШЬ !!!!
Если сравнить цены одной машины (марка) бензиновую и электовариант, то разница в цене такова, что минимум пять лет бензин будет бесплатный для бензинового автомобиля. по сравнению с электромобилем. Ну и электричество что на шару?
А что будет через пять лет? Надо будет менять акбатарею, а она стоит очень и очень дорого....да и доживет ли электромобиль у наших полицейских до пяти лет? Опять же вопрос обсуживания (ТО) .
В очередной раз решили срубить деньжат.
показать весь комментарий
06.09.2021 16:06 Ответить
100%
показать весь комментарий
06.09.2021 16:10 Ответить
Та не доживёт ни одна машина до замены аккумуляторов ))))
показать весь комментарий
07.09.2021 10:29 Ответить
Им бы ещё страховку для Авто покупать,а то стоят целые ангары разбитых приусов…
показать весь комментарий
06.09.2021 16:07 Ответить
Никогда не думал,что скажу такое раньше,но лучше бы когда оставили старых мусоров с бобиками,это раз в 300-400 дешевле чем сейчас,а мусора что тогда что сейчас одинаковые (абсолютно бесполезные и напрочь коррумпированые),только у нынешних ценник стал в 4 раза выше.
показать весь комментарий
06.09.2021 16:16 Ответить
Монастирський анонсував закупівлю електромобілів для МВС: Перехід поліції на електрокари - економія для держави - Цензор.НЕТ 8431
показать весь комментарий
06.09.2021 16:16 Ответить
Да уж... Бесспорно автомобили полиции необходимы прямо сейчас, а что будем делать завтра, послезавтра, год? Опять покупать, при этом не слишком утруждая себя. А вот предъявить требования к полицейскому автомобилю, разработать и заказать изготовление на своих мощностях - религия не позволяет. Ничто не делается быстро, на все надо время, но если ничего не делать, то ничего и не будет.
показать весь комментарий
06.09.2021 16:28 Ответить
А какие у тебя есть "свои мощностя"? Монастирський анонсував закупівлю електромобілів для МВС: Перехід поліції на електрокари - економія для держави - Цензор.НЕТ 874
показать весь комментарий
06.09.2021 17:04 Ответить
Да хотябы на ЗАЗе.
показать весь комментарий
06.09.2021 17:14 Ответить
На КрАзе..
показать весь комментарий
06.09.2021 18:49 Ответить
Вот вообще не удивлен. Кто-то думал, что Монастырский начнет в МВД системные реформы? Очередная PRная демагогия "New Васюки".
показать весь комментарий
06.09.2021 16:29 Ответить
если кто не знает - зимой в мороз ,можно проехать в Три раза меньше ,на одной зарядке ,чем когда тепло - шо не кто ему это не расскажет ,а если заражать по цене выйдет дороже солярки за километр,это если чистый электро
показать весь комментарий
06.09.2021 16:37 Ответить
Хтоь чув аби якийсь електромобіль проїхав 400 тісяч на 1 комплекті акумуляторів? Для літія типовими є 1000 циклів заряду/розряду Залежно від темпів їзди це, роки три. Потім, потрібна повна заміна батарей, яка в США дляТесли коштує порядка 18000 баксів. Тесла начебто має ходити до 300 тисяч з 20% деградацією за 8 років. Реально, у багатьох критична деградація наступає вже після 4,5 років. Думаєте менти будуть слідкувати за витримуванням технології зарядки чи службові автомобілі мають таку можливість?
показать весь комментарий
06.09.2021 17:14 Ответить
Почему Cona?
Купите китайский Nissan Sylphy. 480 000грн.
показать весь комментарий
06.09.2021 17:26 Ответить
Ну цей діляга накерує...
показать весь комментарий
06.09.2021 17:58 Ответить
А яка різниця мєнтам шо розбивати? Електромобілі чи бензинові машини... Монастирський анонсував закупівлю електромобілів для МВС: Перехід поліції на електрокари - економія для держави - Цензор.НЕТ 9602
показать весь комментарий
06.09.2021 18:11 Ответить
вы там блеать, вообще опупели?
показать весь комментарий
06.09.2021 18:38 Ответить
Мабудь цьому дятлу лаври Сабакяна не дають спокою.
показать весь комментарий
06.09.2021 20:21 Ответить
А чому не Електровелосипеди?
показать весь комментарий
06.09.2021 21:50 Ответить
 
 