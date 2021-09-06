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контрабанда (2378) сигареты (851) таможня (1916) Острикова (44)

За 5 лет объемы контрабанды сигарет из Украины в ЕС уменьшились с 13 до 4%, - исследование. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

KPMG обнародовала исследование обращения контрабандных и контрафактных сигарет на территории ЕС, Швейцарии и Норвегии в 2020 году.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук экс-нардеп Татьяна Острикова, информирует Цензор.НЕТ

"Украина, предсказуемо, находится среди основных поставщиков данного товара, но оказывается, что за 5 лет ситуация существенно улучшилась, и объемы контрабанды ежегодно уменьшаются", - подчеркивает она.

Так, она приводит данные, согласно которым, в 2016 году из Украины было переправлено 5,5 млрд контрабандных сигарет, что составило 13% от всех;

- в 2017 году поступило 3,9 млрд штук, или 10%;

- в 2018 - 2,8 млрд штук, или 8%;

- в 2019 - 1,9 млрд штук, или 6%;

- в 2020 - 1,3 млрд штук, или 4%.

"Теперь Украина потеряла лидерство в этом рейтинге, и уступила Беларуси, с которой в 2020 году переправили 3,2 млрд штук, или 9%. Мы все еще остаемся одной из основных стран-источников контрабандных сигарет в ЕС, но ситуация улучшается. Приятно, что еще есть профессиональные таможенники, которые несмотря на низкую зарплату, тотальную коррупцию, постоянные реформирования, остаются в структуре и ведут активную борьбу с незаконным оборотом товаров и контрабандой", - резюмировала Острикова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГФС не может зайти в киоски с нелегальными сигаретами, потому что им сливают информацию, - Мельник

За 5 лет объемы контрабанды сигарет из Украины в ЕС уменьшились с 13 до 4%, - исследование 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Скоро оттуда везти будут с нашими ценами
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06.09.2021 16:41
+2
палишься. 70 грвн за пачку это уже парламент.
так что увы, но враньё
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06.09.2021 17:41
+1
А як вони порахували?
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06.09.2021 16:43
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самі придумали, самі повірили.
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06.09.2021 16:39 Ответить
Ну ты можешь опровергнуть исследование KPMG. Только свои цифры приведи с обоснованием. Ты же лучше знаешь. Объемы контрабанды сигарет из Украины в ЕС ежегодно уменьшаются, - Острикова об исследовании KPMG - Цензор.НЕТ 8585
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06.09.2021 16:41 Ответить
не розумію свинособачої, пиши там у себе в ОП усяку куйню.
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06.09.2021 16:53 Ответить
Я русский бы выучил только за то, чтоб дружно скандировать: "Путин - *****!". Обсяги контрабанди сигарет з України в ЄС щороку зменшуються, - Острікова про дослідження KPMG - Цензор.НЕТ 9631
Ну ти можеш спростувати дослідження KPMG. Тільки свої цифри нариведи з обгрунтуванням. Ти ж краще знаєш. Так зрозуміло? Обсяги контрабанди сигарет з України в ЄС щороку зменшуються, - Острікова про дослідження KPMG - Цензор.НЕТ 5615
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06.09.2021 16:59 Ответить
*Наведи.
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06.09.2021 16:59 Ответить
І до речі: як ти зміг прочитати цю новину? Вона ж написана свинособачою? Обсяги контрабанди сигарет з України в ЄС щороку зменшуються, - Острікова про дослідження KPMG - Цензор.НЕТ 9792
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06.09.2021 17:04 Ответить
Интересно, контрабандисты об этом знают?
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06.09.2021 16:40 Ответить
белорусские, московитские элементарно дешевле. поетому гоняют их
это только по телевизору у них там все хорошо и богато, а на самом деле нищета
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06.09.2021 16:41 Ответить
Скоро оттуда везти будут с нашими ценами
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06.09.2021 16:41 Ответить
Просто государство душит жаба, что кто-то лишнюю копейку мимо его кармана заробит Объемы контрабанды сигарет из Украины в ЕС ежегодно уменьшаются, - Острикова об исследовании KPMG - Цензор.НЕТ 9658
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06.09.2021 16:41 Ответить
А як вони порахували?
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06.09.2021 16:43 Ответить
Теперь контрабанду везут просто на базары. Особенно много их у "рубли-доллары-евро". Наверное, привычка сказывается...
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06.09.2021 16:48 Ответить
да. полно открылось точек нелегальных сигарет. уже и не скрываются
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06.09.2021 16:55 Ответить
Зате в Україні контрабанди повно. У нас просто в центрі стоїть ларьок, в якому контрабандні цигарки, водка-пальонка.
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06.09.2021 16:51 Ответить
Я курил ,когда Прима стоила 14 савковых копеек.2 пачки в день уходило..А тепрь как-то заглянул мельком на сигаретный киоск и цены порадовали.Я не нашел дешевле 70гр за пачку.Меньше детей будут курить.Даже одна сигарета стоит дорого.Табак ведь не мариухана? Выращивание для личных нужд не запрещено?.Мой отец вообще самосад любил и выращивал для себя.Прожил ,правда недолго.
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06.09.2021 16:57 Ответить
палишься. 70 грвн за пачку это уже парламент.
так что увы, но враньё
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06.09.2021 17:41 Ответить
Он просто не курильщик. Скорее антикурильщик. А они как веганы. Всем рассказывают, что их образ жизни исключительно правильный. За 5 років обсяги контрабанди сигарет з України до ЄС зменшилися з 13 до 4%, - дослідження - Цензор.НЕТ 4850
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06.09.2021 18:56 Ответить
Меня с 1982 года,когда я выкурил последнюю цигарку ,цены на курево вообще до лампады.Ни я ,ни мои дети ,ни внуки не курят,не употребляют и капли спиртного.(я употребляю)Зато друга напасть .Геймеры.
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06.09.2021 20:18 Ответить
доооо. не дышат еще может быть?
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06.09.2021 20:41 Ответить
сюда растёт Обсяги контрабанди сигарет з України в ЄС щороку зменшуються, - Острікова про дослідження KPMG - Цензор.НЕТ 330
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06.09.2021 17:15 Ответить
Так а зачем ИЗ, когда можно В Украину. За 5 років обсяги контрабанди сигарет з України до ЄС зменшилися з 13 до 4%, - дослідження - Цензор.НЕТ 6034
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06.09.2021 18:54 Ответить
 
 