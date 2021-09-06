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беспилотник (2077) взрыв (6101) взрывчатка (788) Донбасс (26945) СЦКК (725) наемники РФ (2002) операция Объединенных сил (4182) Зайцево (39)

Российские войска на Донбассе сбросили с беспилотника два взрывных устройства на окраину Зайцево, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж Война в Украине

Российские войска на Донбассе в понедельник, 6 сентября, запустили беспилотник, который сбросил два взрывных устройства на окраину поселка Зайцево (Донецкая обл.)

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил со ссылкой на Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации прекращения огня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"6 сентября, около 04.20, Вооруженные силы РФ применили БПЛА и сбросили на северную окраину жилого района населенного пункта Зайцево Донецкой области два самодельных взрывных устройства, одно из которых не сработало. Взрывные устройства были изготовлены с помощью 3D принтера, в каждом содержалось до 500 граммов пластической взрывчатого вещества", - говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что в качестве поражающих элементов были использованы специально изготовленные "кассеты" со стальными пулями диаметром до 6 мм.

"Только за последнюю неделю, Вооруженные силы РФ 5 раз применяли БПЛА, при этом грубо пренебрегая сообщением в рамках координационного механизма от УССЦКК. Последствиями применения БПЛА стали обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из запрещенного минскими соглашениями вооружения", - подчеркивают в штабе ООС.

Уточняется, что все указанные нарушения зафиксированы и задокументированы украинской стороной СЦКК, соответствующие ноты направлены в СММ ОБСЕ и органы предварительного расследования Украины и станут очередными свидетельствами преступлений российских наёмников на украинской земле.

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"В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - резюмируют в штабе ООС.

Российские войска на Донбассе сбросили с беспилотника два взрывных устройства на окраину Зайцево, - украинская сторона СЦКК 01
Российские войска на Донбассе сбросили с беспилотника два взрывных устройства на окраину Зайцево, - украинская сторона СЦКК 02
Российские войска на Донбассе сбросили с беспилотника два взрывных устройства на окраину Зайцево, - украинская сторона СЦКК 03
Российские войска на Донбассе сбросили с беспилотника два взрывных устройства на окраину Зайцево, - украинская сторона СЦКК 04
Российские войска на Донбассе сбросили с беспилотника два взрывных устройства на окраину Зайцево, - украинская сторона СЦКК 05
Российские войска на Донбассе сбросили с беспилотника два взрывных устройства на окраину Зайцево, - украинская сторона СЦКК 06
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Топ комментарии
+8
А власовская армия была немецкой или советской?
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06.09.2021 17:06
+4
кацапы-фашисты 21века.подонки и мрази
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06.09.2021 17:12
+3
и?
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06.09.2021 16:50
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ВОНИ НА БОМБИ, А МИ ЇМ ПРАПОРИ ЗАПУСЬКАЄМ, МАРАЗМ ПІД ЧАС ВІЙНИ.
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06.09.2021 16:47 Ответить
Так у российских войск есть много самолетов которые могут сбрасывать бомбы и ракеты много круче чем самодельные беспилотники с самодельными взрывными устройствами.
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06.09.2021 16:49 Ответить
и?
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06.09.2021 16:50 Ответить
Ежу понятно что РФ финансирует и снабжает боевиков всем необходимым так же уверен что там есть присутствие российских военных кураторов но называть тамошние бандформирования российскими войсками это как то по моему даже не смешно.. тогда война была бы совсем другого масштаба.
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06.09.2021 16:53 Ответить
А власовская армия была немецкой или советской?
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06.09.2021 17:06 Ответить
Это кто у Турок "байрактары" купил мы или они ? Или смысл покупки был в чем то другом !?
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06.09.2021 16:50 Ответить
Российские войска на Донбассе сбросили с беспилотника два взрывных устройства на окраину Зайцево, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 6298
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06.09.2021 16:57 Ответить
Кто просил продавать Атомную бомбу?
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06.09.2021 16:57 Ответить
чтобы ты делал с атомной бомбой?
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06.09.2021 17:42 Ответить
Хранил гранату под подушкой
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06.09.2021 17:55 Ответить
кацапы-фашисты 21века.подонки и мрази
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06.09.2021 17:12 Ответить
переводчики жгут - не пули а шарики
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06.09.2021 17:55 Ответить
Они не переводчики, они копипастчики Російські війська на Донбасі скинули з безпілотника два вибухові пристрої на околицю Зайцеве, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 3696 Російські війська на Донбасі скинули з безпілотника два вибухові пристрої на околицю Зайцеве, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 6154 Переводил Гугл и он бы реально отжег, если бы в оригинале было "сталеві кульки", а он бы выдал "стальные пульки" Російські війська на Донбасі скинули з безпілотника два вибухові пристрої на околицю Зайцеве, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 3696 Російські війська на Донбасі скинули з безпілотника два вибухові пристрої на околицю Зайцеве, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 4365
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06.09.2021 18:39 Ответить
 
 