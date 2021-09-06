Российские войска на Донбассе сбросили с беспилотника два взрывных устройства на окраину Зайцево, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Российские войска на Донбассе в понедельник, 6 сентября, запустили беспилотник, который сбросил два взрывных устройства на окраину поселка Зайцево (Донецкая обл.)

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил со ссылкой на Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации прекращения огня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"6 сентября, около 04.20, Вооруженные силы РФ применили БПЛА и сбросили на северную окраину жилого района населенного пункта Зайцево Донецкой области два самодельных взрывных устройства, одно из которых не сработало. Взрывные устройства были изготовлены с помощью 3D принтера, в каждом содержалось до 500 граммов пластической взрывчатого вещества", - говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что в качестве поражающих элементов были использованы специально изготовленные "кассеты" со стальными пулями диаметром до 6 мм.

"Только за последнюю неделю, Вооруженные силы РФ 5 раз применяли БПЛА, при этом грубо пренебрегая сообщением в рамках координационного механизма от УССЦКК. Последствиями применения БПЛА стали обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из запрещенного минскими соглашениями вооружения", - подчеркивают в штабе ООС.

Уточняется, что все указанные нарушения зафиксированы и задокументированы украинской стороной СЦКК, соответствующие ноты направлены в СММ ОБСЕ и органы предварительного расследования Украины и станут очередными свидетельствами преступлений российских наёмников на украинской земле.

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"В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - резюмируют в штабе ООС.











