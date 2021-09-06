"Суд" оккупантов арестовал замглавы Меджлиса Джеляла на два месяца. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Киевский районный "суд" Симферополя, находящийся под контролем оккупантов, арестовал заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла на два месяца - до 4 ноября.
О такой мере пресечения ходатайствовала сторона обвинения, мотивировав это "тяжестью вменяемого преступления", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую солидарность".
Сторона обвинения в лице следователя Виталия Власова сочла необходимым отправить Джеляла под стражу, так как он подозревается в совершении тяжкого преступления и может скрыться от правосудия.
Сторона защиты отвергла эти доводы и просила отказать обвинению в ходатайстве. У Джеляла есть малолетние дети и больные родители, которые находятся у него на иждивении. По его словам, домашний арест помог бы ему соблюсти баланс между интересами правоохранителей и интересами семьи.
"Я мог подвергнуться этому уголовному преследованию еще с 2014 года, но каждый раз, несмотря на подобные угрозы и просьбы покинуть территорию Крыма со стороны моих друзей, я возвращался домой на свою родину. Недавно посетил учредительный саммит "Крымской платформы", которая крайне негативно оценивается российскими властями. Были публичные заявления руководства Крыма о преследовании участников крымской платформы, но несмотря на подобные заявления и угрозы я вернулся домой. У меня не возникает ни одной мысли о том, чтобы несмотря на существующее положение дел, а именно мое уголовное дело, с которым я абсолютно не согласен, у меня нет ни малейшего желания покидать Крым и свой собственный дом. Меру пресечения в виде содержания под стражей считаю абсолютно ненужной. Вполне удовлетворительной мерой считаю домашний арест. Она вполне подходит для того, чтобы я мог по первому требованию явиться для проведения следственных действий и также мог исполнить обязанности главы семьи и сына, обеспечить комфортное проживание моей супруги и пожилых родителей. Домашний арест позволит мне все это сделать", - объяснил Джелял свою позицию.
Прокурор поддержал ходатайство следователя и сказал, что избрать иную меру пресечения не представляется возможным. Джелял ответил, что эти обстоятельства не доказаны, а мотивом обвинения является изоляция его от общества.
Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.
Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального.
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или у венедиктовой домик в крыму ?