Черный археолог на Кировоградщине продавал криминалитету оружие времен Второй мировой войны, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Мужчина на Кировоградщине раскапывал оружие и боеприпасы времен Второй мировой войны и незаконно продавал их криминалитету.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, занимался житель Александрии - топ-менеджер одной из автозаправочных станций. А в нерабочее время - черный археолог на участках боевых действий Второй мировой войны. Благодаря "хобби" злоумышленнику удалось собрать немалый арсенал оружия.
Используя личные связи в криминальном мире, мужина организовал незаконный бизнес по продаже раритетного оружия и боеприпасов. Даже делал попытки продать приобретенную коллекцию за границу.
В ходе обыска, проведенного по месту его проживания, изъяты:
- 6 гранат Ф-1;
- ружье и обрез ружья "Мосина";
- пистолет "Наган";
- 90 патронов калибра 7,62мм;
- 1 кг пороха.
Изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.
Сейчас планируется сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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Выкопанное покупается коллекционерами и любителями прошлого. Да любая законная штыковая лопата, в прямом противостоянии, имеет больше возможностей, чем старый штык-нож или *****. И не постеснялись выложить кухонные ножи, и страшное оружие - футляр для немецкого противогаза....
Господа! Нас считают недоумками!