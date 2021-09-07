Черный археолог на Кировоградщине продавал криминалитету оружие времен Второй мировой войны, - СБУ. ФОТО

Мужчина на Кировоградщине раскапывал оружие и боеприпасы времен Второй мировой войны и незаконно продавал их криминалитету.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, занимался житель Александрии - топ-менеджер одной из автозаправочных станций. А в нерабочее время - черный археолог на участках боевых действий Второй мировой войны. Благодаря "хобби" злоумышленнику удалось собрать немалый арсенал оружия.

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Используя личные связи в криминальном мире, мужина организовал незаконный бизнес по продаже раритетного оружия и боеприпасов. Даже делал попытки продать приобретенную коллекцию за границу.

В ходе обыска, проведенного по месту его проживания, изъяты:



- 6 гранат Ф-1;

- ружье и обрез ружья "Мосина";

- пистолет "Наган";

- 90 патронов калибра 7,62мм;

- 1 кг пороха.

Изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

Сейчас планируется сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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