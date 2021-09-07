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Дело банды Сэнсэя: полицейские Киевщины раскрыли схему давления на свидетелей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В сети появились видео псевдочиновников, которых якобы уличили в коррупции. По факту же, героями заказного кино стал безработный актер и официантка. Полицейские Киевщины раскрыли схему давления на свидетелей по делу банды Сэнсэя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"26 августа во сети появилось видео так называемого "допроса коррупционеров" командой Сэнсэя. Мужчина на видео представляется первым заместителем министра Украины по геодезии и картографии, где он сообщает о стоимости своего вроде бы как элитного имения и дорогой машины.

Позже, 30 августа, правоохранители обнаружили еще одно подобное видео притворного разоблачения коррупционеров, в котором женщину представили заместителем одного из высокопоставленных чиновников области. На видео блондинка рассказывает о своей вилле, авто и состоянии, полученных якобы незаконным путем", - говорится в сообщении.

Полицейские Киевщины провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили лиц, выдававших себя за богачей-коррупционеров. Ими оказался безработный актер и официантка одного из столичных отелей.

36-летний житель столицы рассказал правоохранителям, что в начале августа в соцсетях он нашел объявление о работе. Вместе с еще двумя соискателями заработка мужчина приехал в арендованную киевскую квартиру, где и состоялась запись видеоролика для соцсети. Актера проинструктировали, как он должен отвечать на вопрос и что именно делать во время записи.

Дело банды Сэнсэя: полицейские Киевщины раскрыли схему давления на свидетелей 01

"Мне дали список вопросов, показали пример видеоролика. Уже на месте работодатель говорил мне, которую я должен озвучить должность, у меня должна быть машина и дом. Все было по четким инструкциям", - признался актер и сообщил, что он временно нигде не работает, снимается в массовках, сериалах, поэтому и согласился на съемку за 400 грн.

Дело банды Сэнсэя: полицейские Киевщины раскрыли схему давления на свидетелей 02

Смотрите на Цензор.НЕТ: Как действовала "уникальная по уровню подготовки" банда Сэнсэя, совершившая 20 тяжких и особо тяжких преступлений: подробности от полиции. ФОТОрепортаж

Еще одна героиня видеозаписей, З0-летняя официантка из столицы, тоже нашла объявление о том, что нужны люди для записи массовых съемок и присоединилась к съемке за гонорар.

Дело банды Сэнсэя: полицейские Киевщины раскрыли схему давления на свидетелей 03

"Нам заранее сбросили текст, который нужно будет проговорить. Сказали, что будут задавать вопросы, а мы должны отвечать. Я должна была представиться заместителем прокурора", - пояснила женщина.

Сейчас полиция Киевщины устанавливает лиц, которые причастны к записи указанных видео, а также вводят граждан в заблуждение относительно деятельности лиц, которые в настоящее время обоснованно подозреваются в совершении целой серии тяжких и особо тяжких преступлений.

Дело банды Сэнсэя: полицейские Киевщины раскрыли схему давления на свидетелей 04
Фото: сайт полиции

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ст. 386 (Воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Вышеуказанные факты будут проверены работниками полиции в ходе досудебного расследования. Будет проведено дополнительное расследование с целью установления фактов возможного влияния, давления или угроз к свидетелей, потерпевших и других участников уголовного производства. В случае установления соответствующего состава преступления виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности.

Подробнее о деятельности банды, которую организовал бывший инструктор спецподразделения "Альфа" СБУ, можно ознакомиться в статье на Цензор.НЕТ "Допрос ведет команда Сэнсэя": подробности спецоперации по задержанию банды, требовавшей от своих жертв признаний в коррупции"
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Правильно писать - сенсей...
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07.09.2021 11:22 Ответить
Сэнсэй (яп. 先生 сэнсэй, букв. «рождённый раньше», «преждерождённый», «старший») - в Японии вежливое обращение к учителю, врачу, писателю, начальнику или другому значительному лицу или значительно старшему по возрасту человеку. Аналогичный контекст то же слово (кор. 선생님, сонсэнним) несёт в Корее[1]. То же самое слово в Китае («сяньшэн») - официальное вежливое обращение «господин».
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07.09.2021 11:36 Ответить
А колись таки прийде справжні Сенсей до корупціонерів....
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07.09.2021 11:36 Ответить
І який сенс у цих відео? Для чого їх використовували? У них же нульова доказовість.
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07.09.2021 11:40 Ответить
А ПреЗеент-актор відосики знімає теж під тиском бородатого сенсея?)
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07.09.2021 12:02 Ответить
А в чем правонарушение? В чем преступление? Снимать и выкладывать в Сеть подобные ролики - не есть преступлением! Воровать у страны, народа - вот это преступление! Сдавать интересы государства - это преступление! Обвинять в преступлении невиновных - это преступление! Покрывать преступников, коррупционеров, отмазывать виновных от справедливого возмездия - вот ЭТО преступление! А снимать подобные ролики - это творчество! ЗЕ-банда и пластмассовая полиция с этим не согласна?
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07.09.2021 12:58 Ответить
это герои нашего времени.... жалко что не расстреливали продажных тварей...
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09.09.2021 12:22 Ответить
 
 