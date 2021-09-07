Дело банды Сэнсэя: полицейские Киевщины раскрыли схему давления на свидетелей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В сети появились видео псевдочиновников, которых якобы уличили в коррупции. По факту же, героями заказного кино стал безработный актер и официантка. Полицейские Киевщины раскрыли схему давления на свидетелей по делу банды Сэнсэя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

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"26 августа во сети появилось видео так называемого "допроса коррупционеров" командой Сэнсэя. Мужчина на видео представляется первым заместителем министра Украины по геодезии и картографии, где он сообщает о стоимости своего вроде бы как элитного имения и дорогой машины.

Позже, 30 августа, правоохранители обнаружили еще одно подобное видео притворного разоблачения коррупционеров, в котором женщину представили заместителем одного из высокопоставленных чиновников области. На видео блондинка рассказывает о своей вилле, авто и состоянии, полученных якобы незаконным путем", - говорится в сообщении.

Полицейские Киевщины провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили лиц, выдававших себя за богачей-коррупционеров. Ими оказался безработный актер и официантка одного из столичных отелей.

36-летний житель столицы рассказал правоохранителям, что в начале августа в соцсетях он нашел объявление о работе. Вместе с еще двумя соискателями заработка мужчина приехал в арендованную киевскую квартиру, где и состоялась запись видеоролика для соцсети. Актера проинструктировали, как он должен отвечать на вопрос и что именно делать во время записи.

"Мне дали список вопросов, показали пример видеоролика. Уже на месте работодатель говорил мне, которую я должен озвучить должность, у меня должна быть машина и дом. Все было по четким инструкциям", - признался актер и сообщил, что он временно нигде не работает, снимается в массовках, сериалах, поэтому и согласился на съемку за 400 грн.

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Еще одна героиня видеозаписей, З0-летняя официантка из столицы, тоже нашла объявление о том, что нужны люди для записи массовых съемок и присоединилась к съемке за гонорар.

"Нам заранее сбросили текст, который нужно будет проговорить. Сказали, что будут задавать вопросы, а мы должны отвечать. Я должна была представиться заместителем прокурора", - пояснила женщина.

Сейчас полиция Киевщины устанавливает лиц, которые причастны к записи указанных видео, а также вводят граждан в заблуждение относительно деятельности лиц, которые в настоящее время обоснованно подозреваются в совершении целой серии тяжких и особо тяжких преступлений.



Фото: сайт полиции

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ст. 386 (Воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Вышеуказанные факты будут проверены работниками полиции в ходе досудебного расследования. Будет проведено дополнительное расследование с целью установления фактов возможного влияния, давления или угроз к свидетелей, потерпевших и других участников уголовного производства. В случае установления соответствующего состава преступления виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности.

Подробнее о деятельности банды, которую организовал бывший инструктор спецподразделения "Альфа" СБУ, можно ознакомиться в статье на Цензор.НЕТ "Допрос ведет команда Сэнсэя": подробности спецоперации по задержанию банды, требовавшей от своих жертв признаний в коррупции"