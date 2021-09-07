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Киевская область (3537) пожар (5560) церковь (1299) ГСЧС (4482)

Церковь Иоанна Богослова сгорела на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киевской области сгорела церковь Иоанна Богослова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 сентября в 6:05 в оперативно-диспетчерскую службу 8-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Ставище поступило сообщение о возгорании церкви Иоанна Богослова в с. Бриловка, Ставищенской территориальной общины", - говорится в сообщении..

На месте спасатели установили, что горит церковь.

Пожар локализован в 6:35 и полностью ликвидирован в 08:10.

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Церковь Иоанна Богослова сгорела на Киевщине 01

На месте вызова работали 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

Церковь Иоанна Богослова сгорела на Киевщине 02
Церковь Иоанна Богослова сгорела на Киевщине 03
Церковь Иоанна Богослова сгорела на Киевщине 04
Фото: ГСЧС
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Топ комментарии
+7
Прямо лозунг з агітки більшовиків початку минулого століття.
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07.09.2021 11:29
+3
это же Роксолана с гарема султана Турции написала
скучно ей там ожидать очереди - вот и пишет всякую херьню
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07.09.2021 11:42
+3
если верить церковникам,то все деяния касающиеся церкви,богоугодные...
а раз она сгорела,значиЦа так было угодно богу....
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07.09.2021 11:54
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мацковский патриархат пошел в атаку..
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07.09.2021 11:24 Ответить
Так це мАААЦковського сатаната церква була?
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07.09.2021 13:17 Ответить
Наверно сто сгоревших культовых сооружений принесет меньше убытка и сожалений, чем закрытие одного крупного завода.
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07.09.2021 11:25 Ответить
Прямо лозунг з агітки більшовиків початку минулого століття.
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07.09.2021 11:29 Ответить
это же Роксолана с гарема султана Турции написала
скучно ей там ожидать очереди - вот и пишет всякую херьню
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07.09.2021 11:42 Ответить
Либерал-ЛГБТ против гундяевцев. Гадюка и жаба.
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07.09.2021 11:55 Ответить
И как 😇 это допустить?))))
_____🙏
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07.09.2021 11:27 Ответить
Тільки церква, що горить - несе світло.
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07.09.2021 11:43 Ответить
если верить церковникам,то все деяния касающиеся церкви,богоугодные...
а раз она сгорела,значиЦа так было угодно богу....
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07.09.2021 11:54 Ответить
По чем опиум для народа?! Церковь Иоанна Богослова сгорела на Киевщине - Цензор.НЕТ 8906
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07.09.2021 12:06 Ответить
Надеюсь, это гундяйское хозяйство было?
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07.09.2021 12:55 Ответить
пьяный поп закурил, а бычок об штору затушил
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07.09.2021 13:20 Ответить
церковь новая..где акт пожарный о сдаче объекта с массовым пребыванием людей в эксплуатацию?
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07.09.2021 13:21 Ответить
А, что церковь платила налоги, что пожарные приехали???
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07.09.2021 20:13 Ответить
СБУ - и снова проводка???????
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07.09.2021 21:03 Ответить
 
 