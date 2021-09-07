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Поступило 13 сообщений, связанных с приехавшими в Умань паломниками, открыто уголовное производство, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Умани, где хасиды празднуют еврейский Новый год (Рош ха-Шана), правоохранители продолжают следить за публичной безопасностью в усиленном режиме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Национальной полиции Украины.

"За сутки в органы полиции поступило 13 заявлений и сообщений о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов. По результатам полицейские открыли одно уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины и составлены два административных протокола о нарушении иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины", - следует из сообщения.

Отмечается, что ночь во время празднования Рош ха-Шана прошла спокойно. Правоохранители продолжают контролировать ситуацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 27 тысяч хасидов из 10 стран мира уже прибыли в Умань, - ГСЧС. ВИДЕО

Напомним, на празднование в Умань прибыли более 29 тыс. паломников-хасидов. Улицы города во время праздника в круглосуточном режиме патрулируют около тысячи правоохранителей.

Поступило 13 сообщений, связанных с приехавшими в Умань паломниками, открыто уголовное производство, - Нацполиция 01
Поступило 13 сообщений, связанных с приехавшими в Умань паломниками, открыто уголовное производство, - Нацполиция 02
Поступило 13 сообщений, связанных с приехавшими в Умань паломниками, открыто уголовное производство, - Нацполиция 03

Автор: Ірина Дашківська
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В Умани жныва
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07.09.2021 11:41 Ответить
По моему скромному мнению нужно было бы давно "откопать их святого" и отправить в ящике на историческую прародину. ( можно и не бесплатно кстати) Ну на кой нам эти хлопоты, и особенно в период нарастая эпидемии.
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07.09.2021 11:47 Ответить
Местные не дают. Для них это курица, несущая золотые яйца.
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07.09.2021 12:59 Ответить
Он завещал похоронить себя на месте Уманской резни 1768 года. Да и родился он в Хмельницкой области. А вливается ежегодно в экономику Украины за полторы недели празднований в Умани от 3 до 4 млн долларов. Много украинских предприятий вливают в бюджет такую сумму за неделю работы?
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07.09.2021 13:54 Ответить
"Вливание" больше похоже на набеги монголотатар времен походов Бату хана. .. Дикари..они и есть дикари. Для кого то может деньги есть мерилом всего, для меня нет. Поведение этой "орды" вызывает только ощущение вселенского стыда и за евреев и за украинцев.
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07.09.2021 16:23 Ответить
Не хочу никого обижать, но вы действительно думаете, что поведение украинцев в священных для них местах сильно отличаются от поведения хасидим в Умани? Я часто бывают с приезжими друзьями и туристами на реке Иордан в месте крещения. Почти в каждом автобусе с украинскими туристами/паломниками есть парочка типов, которые с криком Живе Украiна и с огромными жовто блакитными полотнищами прут прямо в воду, где спокойно и без шума принимают омовения паломники со всего мира. Заметьте, не раз и не два, но почти постоянно это происходит. А базар-вокзал на площадке у Храма Гроба или очередь у входа в кувуклию, там вообще труба, впечатление, что владение мовой заменяет некоторым воспитание. Наши хасидим далеко не святые, и ничто человеческое им не чуждо. И они действительно думают, что за те огромные деньги, что с них дерут в Умани, им можно всё
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08.09.2021 15:05 Ответить
 
 