Пресечена попытка вывоза из Украины зерна на $7 млн по схеме руководства ГПЗКУ, в порту "Черноморск" идут следственные действия, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Зерно на $7 млн пытались вывезти с таможенной территории Украины в адрес компании-нерезидента, имеющей существенную задолженность перед АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Сегодня, 7 сентября, полицейские предупредили загрузку на морской транспорт и вывоз с таможенной территории Украины зерновых культур в адрес компании-нерезидента, имеющего задолженность перед ГПЗКУ на сумму 7 млн долларов США за ранее поставленный груз. Проводятся неотложные следственные действия в морском порту "Черноморск" и в складских помещениях", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.











Также напоминается, что ранее следователи Нацполиции установили, что должностные лица ГПЗКУ проводили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты, при этом занижали стоимость и не совершали предоплату товара. Были установлены многочисленные факты реализации такой схемы, в частности за полученные под госгарантии кредитные средства чиновники корпорации закупали зерно через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене значительно ниже рыночной. По состоянию на конец июля дебиторская задолженность компаний перед корпорацией и, соответственно, ущерб составил более $57 млн. Кроме того, они заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы.

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Напомним, сотрудники Нацполиции утром 13 августа задержали руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации и его сообщника при попытке бегства из Украины. Они подозреваются в масштабных махинациях. Сумма ущерба, по данным полиции, составляет более 57 млн долларов США.

Этому предшествовали 62 обыска, которые прошли в Киеве, Волынской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Одесской областях по месту работы и жительства фигурантов, в транспортных средствах и офисных помещениях.