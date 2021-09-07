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Пресечена попытка вывоза из Украины зерна на $7 млн по схеме руководства ГПЗКУ, в порту "Черноморск" идут следственные действия, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Зерно на $7 млн пытались вывезти с таможенной территории Украины в адрес компании-нерезидента, имеющей существенную задолженность перед АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Сегодня, 7 сентября, полицейские предупредили загрузку на морской транспорт и вывоз с таможенной территории Украины зерновых культур в адрес компании-нерезидента, имеющего задолженность перед ГПЗКУ на сумму 7 млн долларов США за ранее поставленный груз. Проводятся неотложные следственные действия в морском порту "Черноморск" и в складских помещениях", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.

Пресечена попытка вывоза из Украины зерна на $7 млн по схеме руководства ГПЗКУ, в порту Черноморск идут следственные действия, - Нацполиция 01
Пресечена попытка вывоза из Украины зерна на $7 млн по схеме руководства ГПЗКУ, в порту Черноморск идут следственные действия, - Нацполиция 02
Пресечена попытка вывоза из Украины зерна на $7 млн по схеме руководства ГПЗКУ, в порту Черноморск идут следственные действия, - Нацполиция 03
Пресечена попытка вывоза из Украины зерна на $7 млн по схеме руководства ГПЗКУ, в порту Черноморск идут следственные действия, - Нацполиция 04
Пресечена попытка вывоза из Украины зерна на $7 млн по схеме руководства ГПЗКУ, в порту Черноморск идут следственные действия, - Нацполиция 05

Также напоминается, что ранее следователи Нацполиции установили, что должностные лица ГПЗКУ проводили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты, при этом занижали стоимость и не совершали предоплату товара. Были установлены многочисленные факты реализации такой схемы, в частности за полученные под госгарантии кредитные средства чиновники корпорации закупали зерно через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене значительно ниже рыночной. По состоянию на конец июля дебиторская задолженность компаний перед корпорацией и, соответственно, ущерб составил более $57 млн. Кроме того, они заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы.

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Напомним, сотрудники Нацполиции утром 13 августа задержали руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации и его сообщника при попытке бегства из Украины. Они подозреваются в масштабных махинациях. Сумма ущерба, по данным полиции, составляет более 57 млн долларов США.

Этому предшествовали 62 обыска, которые прошли в Киеве, Волынской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Одесской областях по месту работы и жительства фигурантов, в транспортных средствах и офисных помещениях.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Пресечена попытка вывоза из Украины зерна на $7 млн по схеме руководства ГПЗКУ, в порту "Черноморск" идут следственные действия, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2034"
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07.09.2021 13:14
+3
Туди пруть фуражне зерно. Воно практично не придатне до продовольчого борошна.
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07.09.2021 13:21
+3
А что, бывает по-другому, когда за бизнес берётся государство?
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07.09.2021 14:13
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Ох уж эти мыши...
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07.09.2021 13:11 Ответить
Пресечена попытка вывоза из Украины зерна на $7 млн по схеме руководства ГПЗКУ, в порту "Черноморск" идут следственные действия, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2034"
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07.09.2021 13:14 Ответить
всё правильно, а то
зебильные крысы вывезут зерно и сделают нам всем хлеб по 50 грн. и плохого качества,
вот когда сделают хлеб по 5 грн. и хорошего качества - тогда пусть вывозят, и то не много.
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07.09.2021 13:14 Ответить
Туди пруть фуражне зерно. Воно практично не придатне до продовольчого борошна.
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07.09.2021 13:21 Ответить
Фуражное по документам? Верю Припинено спробу вивезення з України зерна на $7 млн ​​за схемою керівництва ДПЗКУ, в порту "Чорноморськ" тривають слідчі дії, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7536
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07.09.2021 16:19 Ответить
Ніхто не буде продовольчу пшеницю продавати по ціні фуража. Дуже великі ризики та затрати на її вирощування.
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07.09.2021 18:08 Ответить
Вам ещё много удивительного предстоит узнать в мире бизнеса Припинено спробу вивезення з України зерна на $7 млн ​​за схемою керівництва ДПЗКУ, в порту "Чорноморськ" тривають слідчі дії, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5064
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07.09.2021 22:19 Ответить
Я вже позакривав усе. А зерно останнє висипав ще в 2006-му році.
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08.09.2021 06:58 Ответить
Скажу так, схема рабочая. Проверено лично. Припинено спробу вивезення з України зерна на $7 млн ​​за схемою керівництва ДПЗКУ, в порту "Чорноморськ" тривають слідчі дії, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 379
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08.09.2021 09:37 Ответить
Могут хлеб и по ₴5, весом 150 грамм! Лишь бы мыши с голоду не подохли...
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07.09.2021 13:37 Ответить
расскажи про "фуражное" моей покойной бабушке Припинено спробу вивезення з України зерна на $7 млн ​​за схемою керівництва ДПЗКУ, в порту "Чорноморськ" тривають слідчі дії, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5190
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07.09.2021 13:36 Ответить
За штучний голодомор треба дякувати СРСР та комуняк. Плюс ВВВ, яку теж не без участі почало сралінське правління. Тоді люди і траву їли, якої до речі теж було замало, бо засушливі були післявоєнні роки. А ось коли в перший післявоєнний рік був врожайний, то дуже багато людей загнулось від завороту шлунків, бо хапали безмірно з голодухи.
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07.09.2021 18:14 Ответить
вона працює....
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07.09.2021 13:58 Ответить
А что, бывает по-другому, когда за бизнес берётся государство?
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07.09.2021 14:13 Ответить
 
 