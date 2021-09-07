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наркотики (2106) СБУ (18668) Запорожская область (2243)

Перевозили метадон в гипсовых скульптурах: Контрабанда наркотиков на оккупированный Донбасс блокирована в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Запорожской области блокировали канал поставки метадона на оккупированную часть Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Наркотики в ОРДО отправляли не через линию разграничения, а через границу с РФ. Ежемесячно делали по несколько "посылок", стоимость каждой из которых составляла почти 4 млн грн.

Организовала противоправную схему безработная киевлянка, которая привлекла к делу "партнершу" с временно оккупированного Донецка.

По данным следствия, злоумышленники скрывали запрещенные вещества в кувшинах для вазонов и в садово-парковых скульптурах. А переправляли их сообщникам в РФ под видом бытовых посылок. Пакеты передавали через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки.

Из России "товар" через неподконтрольные участки границы попадал на территорию временно оккупированного Донецка. Там его фасовали и реализовывали.

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Канал существовал почти год. Ежемесячно злоумышленники переправляли таким образом по 2-3 партии наркотических веществ, каждая из которых стоила примерно 4 млн гривен по ценам черного рынка.

В ходе спецоперации правоохранители задержали водителя маршрутного такси при попытке вывоза метадона весом более 1,4 кг.

В рамках уголовного производства организатора канала задержали и сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных лиц.

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Перевозили метадон в гипсовых скульптурах: Контрабанда наркотиков на оккупированный Донбасс блокирована в Запорожской области 01
Перевозили метадон в гипсовых скульптурах: Контрабанда наркотиков на оккупированный Донбасс блокирована в Запорожской области 02
Перевозили метадон в гипсовых скульптурах: Контрабанда наркотиков на оккупированный Донбасс блокирована в Запорожской области 03
Перевозили метадон в гипсовых скульптурах: Контрабанда наркотиков на оккупированный Донбасс блокирована в Запорожской области 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Если везли в даунбасс, я-бы им не мешал. К сепарам порошок, в Украину - баксы. И чем больше бабла будет выкачано из даунбасса, тем лучше. Пусть лугандоны и даунбассены ширяются и глотают колеса, меньше будут стрелять.
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07.09.2021 14:57
+9
Так наркоту везли сепарам. Пусть дохнут потихоньку.
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07.09.2021 14:58
+7
патамушта скульптуры так себе...)))))
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07.09.2021 14:56
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Як завжди буде "анажимать". Получить ця потвора ну 9 років, потім вийде по удо.
чому не можна зробити кодекс адекватнім?
За продж наркоти - розстріл. Йовропа трохи побурчить, але це адекватне покарання. Навіщо за ніш гроші стерегти це лайно? Біовідходи треба утилізувати.
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07.09.2021 14:55 Ответить
Так наркоту везли сепарам. Пусть дохнут потихоньку.
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07.09.2021 14:58 Ответить
Тут є один нюанс. Метадон, якщо це справжній медичний прекурсор, а не вулична бодяга - синтетичний опіоід, який за ефектом подібний до героїну, але при цьому має набагато нижчу токсичність. Тобто на порядок менше вбиває здоров'я.
Тому на Бамбас його краще не завозити. Для них дезоморфін - те, що треба.
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07.09.2021 15:32 Ответить
Искусство вечно - мафия бессмертна Перевозили метадон в гипсовых скульптурах: Контрабанда наркотиков на оккупированный Донбасс блокирована в Запорожской области - Цензор.НЕТ 5370
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07.09.2021 14:56 Ответить
патамушта скульптуры так себе...)))))
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07.09.2021 14:56 Ответить
Если везли в даунбасс, я-бы им не мешал. К сепарам порошок, в Украину - баксы. И чем больше бабла будет выкачано из даунбасса, тем лучше. Пусть лугандоны и даунбассены ширяются и глотают колеса, меньше будут стрелять.
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07.09.2021 14:57 Ответить
Я бы им еще и метанол цистернами вез. Бесплатно.
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07.09.2021 15:11 Ответить
на счёт "меньше будут стрелять" это вряд ли, так как от этого на прямую зависит зарплата, а на счёт остального! это СБУ просто убирает конкурентов по бизнесу.
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07.09.2021 15:26 Ответить
а зачем ? Мне кажется им там нехватает метадона.
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07.09.2021 14:59 Ответить
Якого хріна взагалі щось возять на Донбас??

І так, пропоную вільно продавати туди наркоту цигарки і бухло. Аппачлєнци вимруть самі, а нормальні люди залишаться
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07.09.2021 15:00 Ответить
ой та зря....хай би хавали...їм однак нічим не допоможеш
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07.09.2021 15:02 Ответить
Їх видало те шо з якогось перепугу дамбасня якимось чудом вдруг заінтєрєсовалась ісськусьтвом.
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07.09.2021 15:06 Ответить
І нафіга? Ще би навпаки докинули пару кг,хай сєпари кайфують
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07.09.2021 15:07 Ответить
Это в корне не правильно. Туда надо пропускать наркоту без ограничений. И даже наладить производство в промышленных масштабах и поставлять поставлять поставлять, по самым минимальным ценам с прибылью для нашего государства на уровне 0,05%, как в Лугондонию, так и в Парашу с Белорусской ССР.
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07.09.2021 15:09 Ответить
Та да.Кожен раз,як оці борцуни рапортують про затримання наркоти,яка йшла в Крим,Лугандон,на паРашу,перша думка: - От жеж дятли.
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07.09.2021 15:20 Ответить
всё бы ничего, но если бы реально запустили эту схему, то эт отут же оседлал бы какой нибудь упырь в погонах и большая часть варева стала бы оседать в Украине. Зачем далеко ездить?
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07.09.2021 16:06 Ответить
Високоє ісськусьтво на Дамбассє оказуєца , гіпс залитий в силіконову форму для пирогів. Скульптура , *****!
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07.09.2021 15:11 Ответить
Ну а ****? Концепт-арт, перділи гуси!
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07.09.2021 19:19 Ответить
"Контрабанда наркотиков на оккупированный Донбасс" !!!
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07.09.2021 15:16 Ответить
зачем канал закрыли. пусть бы себе торговали. они нам валюту, мы им метадон, глядишь и впопучленцов меньше стало бы после передоза или длительного употребления сего зелья Перевозили метадон у гіпсових скульптурах: Контрабанду наркотиків на окупований Донбас блоковано в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 7710
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07.09.2021 15:27 Ответить
Я вище написав - справжній метадон якраз вбиває здоров'я дуже повільно, бо має знижену токсичність. Тому його і використовують для заміщувальної терапії опіумним наркоманам.
Є старий знайомий, який ще зі школи сидів на ширці, зараз на метадоновій терапії. Так йому реально допомогло - багато років це був типовий "вонні", який при зустрічі не міг нічого з себе вичавити, окрім мутним голосом пожебрати цигарку та дрібних грошей, а останнім часом перетворився на хоч і підпоротого, але адекватного чувака, у якого з'явилася робота (!) і навіть коло інтересів, не пов'язаних із "где взять" (!!!) Кілька разів брав у нього за символічну ціну медичний метадон у таблетках, затестити ефект - дійсно, якісний і тривалий (суне приблизно добу) чистий опіумний релакс. Хоча на постійній основі не вживати - бо залежність від нього формується жорстока.
Тому в ОРДЛО такі "благородні" речовини штовхати нехій. От дезоморфін (ака крокодил) - те, що треба. "Не жди укропского снаряда - избавься от лишних конечностей сам!" Перевозили метадон у гіпсових скульптурах: Контрабанду наркотиків на окупований Донбас блоковано в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 9209
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07.09.2021 15:58 Ответить
Крокодил хорошая штука, конечности гниют на ура Перевозили метадон у гіпсових скульптурах: Контрабанду наркотиків на окупований Донбас блоковано в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 277
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07.09.2021 16:01 Ответить
Зачем вот это "дiйсно, якiсний та тривалий суне добу, чистий опiумний релакс" пропаганда!!!!

Человек который пробовал слезу мака,будет плакать всю жизнь
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07.09.2021 20:58 Ответить
Перше речення - жодної пропаганди, виключно власні враження. В цілому опіатів взагалі бажано уникати, це істина. Небезпечна тема.
Друге речення - перебільшення )) Речовин із моментальним звиканням не існує, навіть найсуворіші опіати формують фізичну залежність, тільки якщо протягом певного часу систематично впорюватися (їм треба вбудуватися в організм, спрощено кажучи).
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08.09.2021 00:55 Ответить
Да опий в отличии от стимуляторов имеет "защиту" подобную алкогольной. Правильней распробывал.

Метадон сложный долговременный опиат, как вещество эпизод релакса гавно, нужна система как и всем опиатам.

Вкус карамели с нотками сухофруктов и чернослива.

А ваще лучше без меня. Обходите стороной это болото.
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08.09.2021 06:41 Ответить
Нам то какое дело, что они там жрут?
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07.09.2021 15:53 Ответить
тю ты,мля,а зачем,спрашивается - нужно было помогать людям,объёмы наращивать..
наверное еще в спивдружности с "наротной милицией" операцию провели,не ?
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07.09.2021 17:03 Ответить
Звільнити тих хто виявив наркоту для обдроченців! Люди як можуть так і воюють з ними. Хто зброєю, а хто наркотою їх травить, а ці заважають! Перевозили метадон у гіпсових скульптурах: Контрабанду наркотиків на окупований Донбас блоковано в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 5920
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07.09.2021 17:08 Ответить
Вище написав - метадон (якщо справжній, а не вуличний) не та речовина. На ньому стирчки можуть дожити до глибокої старості, якщо тільк не передознуться.
Їм треба щось суворіше - героїн, сировину для "чорнухи" (самопальної ширки) або краще дезоморфіну. Ото те, що доктор Менгеле прописав... Перевозили метадон у гіпсових скульптурах: Контрабанду наркотиків на окупований Донбас блоковано в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 3806
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07.09.2021 19:06 Ответить
 
 