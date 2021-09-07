Перевозили метадон в гипсовых скульптурах: Контрабанда наркотиков на оккупированный Донбасс блокирована в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Запорожской области блокировали канал поставки метадона на оккупированную часть Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Наркотики в ОРДО отправляли не через линию разграничения, а через границу с РФ. Ежемесячно делали по несколько "посылок", стоимость каждой из которых составляла почти 4 млн грн.
Организовала противоправную схему безработная киевлянка, которая привлекла к делу "партнершу" с временно оккупированного Донецка.
По данным следствия, злоумышленники скрывали запрещенные вещества в кувшинах для вазонов и в садово-парковых скульптурах. А переправляли их сообщникам в РФ под видом бытовых посылок. Пакеты передавали через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки.
Из России "товар" через неподконтрольные участки границы попадал на территорию временно оккупированного Донецка. Там его фасовали и реализовывали.
Канал существовал почти год. Ежемесячно злоумышленники переправляли таким образом по 2-3 партии наркотических веществ, каждая из которых стоила примерно 4 млн гривен по ценам черного рынка.
В ходе спецоперации правоохранители задержали водителя маршрутного такси при попытке вывоза метадона весом более 1,4 кг.
В рамках уголовного производства организатора канала задержали и сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных лиц.
Пожалуйста, подождите...
чому не можна зробити кодекс адекватнім?
За продж наркоти - розстріл. Йовропа трохи побурчить, але це адекватне покарання. Навіщо за ніш гроші стерегти це лайно? Біовідходи треба утилізувати.
Тому на Бамбас його краще не завозити. Для них дезоморфін - те, що треба.
І так, пропоную вільно продавати туди наркоту цигарки і бухло. Аппачлєнци вимруть самі, а нормальні люди залишаться
Є старий знайомий, який ще зі школи сидів на ширці, зараз на метадоновій терапії. Так йому реально допомогло - багато років це був типовий "вонні", який при зустрічі не міг нічого з себе вичавити, окрім мутним голосом пожебрати цигарку та дрібних грошей, а останнім часом перетворився на хоч і підпоротого, але адекватного чувака, у якого з'явилася робота (!) і навіть коло інтересів, не пов'язаних із "где взять" (!!!) Кілька разів брав у нього за символічну ціну медичний метадон у таблетках, затестити ефект - дійсно, якісний і тривалий (суне приблизно добу) чистий опіумний релакс. Хоча на постійній основі не вживати - бо залежність від нього формується жорстока.
Тому в ОРДЛО такі "благородні" речовини штовхати нехій. От дезоморфін (ака крокодил) - те, що треба. "Не жди укропского снаряда - избавься от лишних конечностей сам!"
Человек который пробовал слезу мака,будет плакать всю жизнь
Друге речення - перебільшення )) Речовин із моментальним звиканням не існує, навіть найсуворіші опіати формують фізичну залежність, тільки якщо протягом певного часу систематично впорюватися (їм треба вбудуватися в організм, спрощено кажучи).
Метадон сложный долговременный опиат, как вещество эпизод релакса гавно, нужна система как и всем опиатам.
Вкус карамели с нотками сухофруктов и чернослива.
А ваще лучше без меня. Обходите стороной это болото.
наверное еще в спивдружности с "наротной милицией" операцию провели,не ?
Їм треба щось суворіше - героїн, сировину для "чорнухи" (самопальної ширки) або краще дезоморфіну. Ото те, що доктор Менгеле прописав...