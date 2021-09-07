Иностранец, находившийся в международном розыске, задержан в Киеве, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В странах Европейского союза разыскиваемого приговорили к 10-ти годам тюремного заключения за преступления, связанные с участием в незаконной криминальной группировке и отмывании средств. Решается вопрос о его временном аресте с последующей экстрадицией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как установили оперативники Управления стратегических расследований Национальной полиции в Киеве, гражданин другой страны входил в состав преступной группировки. За совершение преступлений в ее составе, в частности - отмывание денег и распространение наркотиков на территории стран Евросоюза, судом Румынии иностранца приговорили к десяти с половиной годам лишения свободы. Кроме того, в Болгарии за аналогичное преступление он получил шесть лет заключения. Чтобы избежать наказания, злоумышленник скрылся, поэтому его объявили в международный розыск.

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Во время проверки информации о его возможном укрытии на территории Украины, полицейские установили: 55-летний иностранец, используя поддельные документы на имя другого лица, поселился в арендованном доме под Киевом.



Вчера, 6 августа, на основании решения суда и при силовой поддержке полка полиции особого назначения разыскиваемого задержали. Во время обыска арендованного дома полицейские обнаружили нарколабораторию и посевы конопли. Изъятые кусты конопли, оборудование для их выращивания, 39 пакетов с "товаром" и поддельные документы. Кроме того, разоблачены два человека из его окружения, это - граждане Молдовы и Румынии.

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Прокурором Святошинской окружной прокуратуры города Киева подготовлено ходатайство в суд о применении в отношении злоумышленника временного ареста на 40 суток. Компетентные органы уведомлены о его задержании. Кроме того, проверяются правовые основания пребывания на территории Украины иностранных граждан из окружения злоумышленника.

По факту функционирования нарколаборатории открыто уголовное производство, устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности.