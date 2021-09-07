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Иностранец, находившийся в международном розыске, задержан в Киеве, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В странах Европейского союза разыскиваемого приговорили к 10-ти годам тюремного заключения за преступления, связанные с участием в незаконной криминальной группировке и отмывании средств. Решается вопрос о его временном аресте с последующей экстрадицией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как установили оперативники Управления стратегических расследований Национальной полиции в Киеве, гражданин другой страны входил в состав преступной группировки. За совершение преступлений в ее составе, в частности - отмывание денег и распространение наркотиков на территории стран Евросоюза, судом Румынии иностранца приговорили к десяти с половиной годам лишения свободы. Кроме того, в Болгарии за аналогичное преступление он получил шесть лет заключения. Чтобы избежать наказания, злоумышленник скрылся, поэтому его объявили в международный розыск.

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Во время проверки информации о его возможном укрытии на территории Украины, полицейские установили: 55-летний иностранец, используя поддельные документы на имя другого лица, поселился в арендованном доме под Киевом.

Вчера, 6 августа, на основании решения суда и при силовой поддержке полка полиции особого назначения разыскиваемого задержали. Во время обыска арендованного дома полицейские обнаружили нарколабораторию и посевы конопли. Изъятые кусты конопли, оборудование для их выращивания, 39 пакетов с "товаром" и поддельные документы. Кроме того, разоблачены два человека из его окружения, это - граждане Молдовы и Румынии.

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Иностранец, находившийся в международном розыске, задержан в Киеве, - полиция 01
Иностранец, находившийся в международном розыске, задержан в Киеве, - полиция 02
Иностранец, находившийся в международном розыске, задержан в Киеве, - полиция 03

Прокурором Святошинской окружной прокуратуры города Киева подготовлено ходатайство в суд о применении в отношении злоумышленника временного ареста на 40 суток. Компетентные органы уведомлены о его задержании. Кроме того, проверяются правовые основания пребывания на территории Украины иностранных граждан из окружения злоумышленника.

По факту функционирования нарколаборатории открыто уголовное производство, устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности.
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Таких иностранцев полный лугандон - бери-нихачу...
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07.09.2021 16:09 Ответить
кароче не токо политических жыдоугробурятам возвращают...
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07.09.2021 16:12 Ответить
Чувак на каннабисе решил разбогатеть. Вот что анкетирование перед выборами животворящее делает.
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07.09.2021 16:13 Ответить
а іносранєй етот нє простой - поставщік двора ***** лалала...

У 55-річного злочинця вилучили золотий мобільний телефон із барельєфом Путіна та гербом Росії.
Судячи з фото смартфона, яке оприлюднила столична прокуратура, це iPhone «Supremo Tre Volte» (у перекладі з італійського «Тричі Великий») із золота та чорного титану. Всього таких телефонів італійська ювелірна компанія Caviar випустила 99 штук. Вартість одного такого гаджета - близько трьох тисяч доларів.

Іноземця, який перебував у міжнародному розшуку, затримано в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 5994
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07.09.2021 17:56 Ответить
Юзік візьме його на поруки.
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07.09.2021 19:44 Ответить
"гражданин другой страны" - це тепер згідно клоунських темників так називають мокшанських злодіїв?
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07.09.2021 21:07 Ответить
Мелочь кроют для статистики
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08.09.2021 00:45 Ответить
 
 