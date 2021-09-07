После реконструкции открыли приемное отделение в одесской больнице №10, - ОГА. ФОТОрепортаж

Приемное отделение Городской клинической больницы №10 открыли в Одессе после реконструкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

На реконструкцию в рамках президентской программы "Большая стройка" потратили 16 млн грн из госбюджета и 40 млн грн из городского.

За эти средства не только выполнили перепланировку и отремонтировали отделение, но и приобрели современное медицинское оборудование.

"За средства госбюджета приобретены компьютерный томограф Hitachi. Также в больницу приобрели мониторы пациента, рентгенологический аппарат, ультразвуковую систему, аппараты ИВЛ. Ожидается дополнительная поставка ангиографа, магнитно-резонансного томографа и эндоскопического оборудования", - рассказал первый заместитель главы областной администрации Борис Волошенков.

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В ходе перепланировки для приемного отделения разработали оптимальные клинические маршруты пациентов и систему разделения по трем линиям: "красный коридор" - ургентные пациенты, "желтый коридор" - неотложные пациенты, "зеленый коридор" - пациенты, получающие плановую (амбулаторную) медицинскую помощь.

В ОГА отметили, что такая система позволяет упорядочить и ускорить получение медицинской помощи как ургентными пациентами, так и тем больным, которые поступают в плановом порядке. Кроме того, в отделении оборудовали два операционных зала, диагностический блок с томографической, рентгенологической и УЗИ-диагностикой, изолятор для больных с симптомами инфекционных заболеваний и палаты интенсивной терапии. Также есть круглосуточная рецепция и колл-центр с возможностью электронной записи.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что по программе "Большая стройка" в каждой области Украины появятся больницы нового формата, соответствующие уровню ведущих европейских клиник.

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