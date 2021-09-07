РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12346 посетителей онлайн
Новости Фото ОбществоФоторепортаж
1 648 3
больница (1387) Одесса (7377) Большая стройка (722)

После реконструкции открыли приемное отделение в одесской больнице №10, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Приемное отделение Городской клинической больницы №10 открыли в Одессе после реконструкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

На реконструкцию в рамках президентской программы "Большая стройка" потратили 16 млн грн из госбюджета и 40 млн грн из городского.

За эти средства не только выполнили перепланировку и отремонтировали отделение, но и приобрели современное медицинское оборудование.

"За средства госбюджета приобретены компьютерный томограф Hitachi. Также в больницу приобрели мониторы пациента, рентгенологический аппарат, ультразвуковую систему, аппараты ИВЛ. Ожидается дополнительная поставка ангиографа, магнитно-резонансного томографа и эндоскопического оборудования", - рассказал первый заместитель главы областной администрации Борис Волошенков.

Смотрите: Железнодорожный путепровод строят в Запорожской области: Дорожники показали, как будет выглядеть мост после завершения работ. ВИДЕО

В ходе перепланировки для приемного отделения разработали оптимальные клинические маршруты пациентов и систему разделения по трем линиям: "красный коридор" - ургентные пациенты, "желтый коридор" - неотложные пациенты, "зеленый коридор" - пациенты, получающие плановую (амбулаторную) медицинскую помощь.

В ОГА отметили, что такая система позволяет упорядочить и ускорить получение медицинской помощи как ургентными пациентами, так и тем больным, которые поступают в плановом порядке. Кроме того, в отделении оборудовали два операционных зала, диагностический блок с томографической, рентгенологической и УЗИ-диагностикой, изолятор для больных с симптомами инфекционных заболеваний и палаты интенсивной терапии. Также есть круглосуточная рецепция и колл-центр с возможностью электронной записи.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что по программе "Большая стройка" в каждой области Украины появятся больницы нового формата, соответствующие уровню ведущих европейских клиник.

Также читайте: Ремонт моста через Северский Донец завершен на Харьковщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

После реконструкции открыли приемное отделение в одесской больнице №10, - ОГА 01
После реконструкции открыли приемное отделение в одесской больнице №10, - ОГА 02
После реконструкции открыли приемное отделение в одесской больнице №10, - ОГА 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"в рамках президентской программы "Большая стройка" потратили 16 млн грн из госбюджета и 40 млн грн из городского" - а при чому тут преЗЕдент, який ні копійки на це не дав?
показать весь комментарий
07.09.2021 16:28 Ответить
Ну, так без его программы чиновники минздрава и Труханов не смогли бы сообразить, как потратить эти миллионы !
ПреЗедент - он же руководящая и направляющая сила нашего общества !
показать весь комментарий
07.09.2021 16:35 Ответить
Так тогда МЕР должен пиариться на больнице а не Зеля!
показать весь комментарий
07.09.2021 16:55 Ответить
 
 