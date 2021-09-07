Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
7 сентября прошло первое пленарное заседание шестой сессии Верховной Рады текущего созыва. Депутаты утвердили повестку дня сессии и приняли ряд законов. Кроме того, присягу народного депутата принял "слуга народа" Антон Швачко.
Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.
Вернувшиеся после каникул нардепы не скрывали радости от встреч, охотно обмениваясь рукопожатиями и объятиями.
На время исполнения гимна все лица посерьезнели, а некоторые даже подпевали (без масок было особенно заметно).
Еще одна серьезная тема - очередная волна репрессий в окупированном Крыму. Нардеп "Европейской Солидарности" Ахтем Чийгоз призвал депутатов поддержать постановление об освобождении крымских татар, задержанных за участие в Крымской платформе.
Кое-кто во время доклада Чийгоза что-то решал со спикером парламента Дмитрием Разумковым.
Впрочем, у депутатов было достаточно тем и времени, чтобы пообщаться друг с другом.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко шушукается с однопартийцем.
"Слуга народа" Николай Тищенко, видимо, заботится о свежести дыхания.
Депутаты из Харькова Юлия Светличная и Александр Фельдман.
Глава партии "Голос" Кира Рудык.
Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко здумчив, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - весел.
Разумков слушает нардепов Ярослава Юрчишина и Ярослава Железняка, но помочь, видимо, не может.
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06:019 2 616 0
Нардепы не опасаются роспуска Рады
В Верховной Раде мало кто верит, что президент пойдет на роспуск парламента, об отсутствии оснований которого сегодня говорил его спикер Дмитрий Разумков.
О неверии в роспуск рассказали народные депутаты.
По их мнению, после такого шага Владимир Зеленский в новой Раде точно потеряет монобольшинство, поэтому на перевыборы может пойти только под сильным давлением.
Нардепы воспринимают все заявления насчет роспуска как шантаж, чтобы надавить на депутатов по голосованию по трем важнейшим для Банковой вопросам:
1. Закон об олигархах (в том виде, в котором он нужен президенту: с правом СНБО определять, кто олигарх, а кто - нет).
2. Изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают увеличение налогов на добычу полезных ископаемых, на недвижимость, земельные паи и на много что еще.
3. Отставка Разумкова.
По всем трем пунктам сейчас идёт усиленный сбор голосов, а для ускорения процесса запускают слухи о роспуске.
Собственно, эти три пункта и есть главная интрига осени для политического процесса в парламенте да и в целом в стране.
ТЕЛЕГРАММКАНАЛ Цензорунет
Дайте ему ещё 100 дней😁😁😁
Чи то була інша твоя особистість?
Скільки їх в твоєму тілі?
видимо уже накатил коньячку из под стола, как он любит..