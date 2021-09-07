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Новости Фото Политика Украины
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Бойко (935) ВР (28725) Порошенко (19360) Тимошенко (24577) Юрчишин (129) Юрий Корявченков (37) Разумков Дмитрий (1521) Тищенко Николай (288) Железняк Ярослав (337)

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

7 сентября прошло первое пленарное заседание шестой сессии Верховной Рады текущего созыва. Депутаты утвердили повестку дня сессии и приняли ряд законов. Кроме того, присягу народного депутата принял "слуга народа" Антон Швачко.

Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

Вернувшиеся после каникул нардепы не скрывали радости от встреч, охотно обмениваясь рукопожатиями и объятиями.

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 01
Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 02
Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 03

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Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 04
Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 05
Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 06

На время исполнения гимна все лица посерьезнели, а некоторые даже подпевали (без масок было особенно заметно).

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 07

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Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 08
Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 09
Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 10
Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 11

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Еще одна серьезная тема - очередная волна репрессий в окупированном Крыму. Нардеп "Европейской Солидарности" Ахтем Чийгоз призвал депутатов поддержать постановление об освобождении крымских татар, задержанных за участие в Крымской платформе.

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 12
Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 13

Кое-кто во время доклада Чийгоза что-то решал со спикером парламента Дмитрием Разумковым.

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Впрочем, у депутатов было достаточно тем и времени, чтобы пообщаться друг с другом.

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 14

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко шушукается с однопартийцем.

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 15

"Слуга народа" Николай Тищенко, видимо, заботится о свежести дыхания.

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 16

Депутаты из Харькова Юлия Светличная и Александр Фельдман.

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 17

Также смотрите: Разумков созывает внеочередное заседание Рады для принятия обращения к США о статусе основного союзника вне НАТО. ДОКУМЕНТ

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 18

Глава партии "Голос" Кира Рудык.

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 19

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко здумчив, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - весел.

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 20

Разумков слушает нардепов Ярослава Юрчишина и Ярослава Железняка, но помочь, видимо, не может.

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 21

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 22

Читайте: Раде предлагают признать ФСБ РФ и Генштаб ВС России террористическими организациями

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 23
Фото: Цензор.НЕТ

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
все про народ думають та дбають...
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07.09.2021 18:31
+14
Ничтожества...
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07.09.2021 18:31
+14
Цирк высооплачиваемых воров-уродов
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07.09.2021 18:52
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любила жаба гадюку ...
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07.09.2021 18:30 Ответить
Ничтожества...
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07.09.2021 18:31 Ответить
"Ходячее кладбище бифштексов" (с). Глядя на их лоснящиеся и зажравшиеся морды, как не вспомнить Ремарка "Три товарища".
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07.09.2021 19:11 Ответить
вы их выбрали...
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07.09.2021 23:41 Ответить
все про народ думають та дбають...
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07.09.2021 18:31 Ответить
Не наблюдаю задумчивости Петра Алексеевича. Косит глазами вправо и пальцем на что-то показывает
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07.09.2021 18:35 Ответить
Плєтьот сєті заговора.
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07.09.2021 18:39 Ответить
Зеленский пугает Раду роспуском, чтобы принять закон об олигархах и убрать Разумкова
06:019 2 616 0

Нардепы не опасаются роспуска Рады
В Верховной Раде мало кто верит, что президент пойдет на роспуск парламента, об отсутствии оснований которого сегодня говорил его спикер Дмитрий Разумков.
О неверии в роспуск рассказали народные депутаты.
По их мнению, после такого шага Владимир Зеленский в новой Раде точно потеряет монобольшинство, поэтому на перевыборы может пойти только под сильным давлением.
Нардепы воспринимают все заявления насчет роспуска как шантаж, чтобы надавить на депутатов по голосованию по трем важнейшим для Банковой вопросам:

1. Закон об олигархах (в том виде, в котором он нужен президенту: с правом СНБО определять, кто олигарх, а кто - нет).

2. Изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают увеличение налогов на добычу полезных ископаемых, на недвижимость, земельные паи и на много что еще.

3. Отставка Разумкова.

По всем трем пунктам сейчас идёт усиленный сбор голосов, а для ускорения процесса запускают слухи о роспуске.

Собственно, эти три пункта и есть главная интрига осени для политического процесса в парламенте да и в целом в стране.
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07.09.2021 18:40 Ответить
Якщо він розпустить Раду то монобільшості вже не отримає і вся його диктаторська влада посипиться. Вова не лох і це розуміє.
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07.09.2021 18:53 Ответить
Кубло гельмінтів-політиканів !!!)))
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07.09.2021 18:40 Ответить
Открылась новая сессия Верховной Рады. Звездой нынешнего сезона будет законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" по которому планируется резкое повышение налогообложения бизнеса и населения совокупного размена около 50 млрд. гривен в год. ‎
Дайте ему ещё 100 дней😁😁😁
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07.09.2021 18:49 Ответить
Цирк высооплачиваемых воров-уродов
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07.09.2021 18:52 Ответить
Мабуть Юля знову хоче вкрасти все, продати, потім знову вкрасти і продати вже дорожче
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07.09.2021 19:01 Ответить
Всі байдикують ,лише ВОНА працює !!!)))
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07.09.2021 19:27 Ответить
А вана колись робила щось інше?
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07.09.2021 19:45 Ответить
"Воровка никогда не будет прачкой" !!!)))
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07.09.2021 19:54 Ответить
Я і кажу ,всі байдикують ,лише ВОНА працює !!!)))
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08.09.2021 10:01 Ответить
Ніт,вона як ніколи струмка ,-упячка)))
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07.09.2021 19:56 Ответить
Мародерським тролям - смачних помиїв мародерських! Що б мародерська ботоферма без Юлі робила...
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08.09.2021 05:49 Ответить
сброд воров и пдрсов.
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07.09.2021 19:08 Ответить
Как школьники после летних каникул
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07.09.2021 19:26 Ответить
Для полноты счастья не хватает группового минета
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07.09.2021 19:30 Ответить
Та шо же такое...только что ***** урода у ментов выпрашивал...опять?)))
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07.09.2021 19:58 Ответить
"Все обнимаются и любезничают". Мабуть преміальні отримали. Усі обіймаються та обмінюються люб'язностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня - Цензор.НЕТ 7067
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07.09.2021 19:44 Ответить
Вангую: после роспуска Парламента последуют досрочные, на которых вумный нарiд обере хутiнського холуя Бойко...
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07.09.2021 20:12 Ответить
Маячня. Бойко має НУЛЬ шансів на обрання презом. Ватка в Україні стрімко зменшується, а проукраїнські настрої зростають. Бойка - виключно представницька лялька. Хтось має ватку представляти?
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07.09.2021 20:40 Ответить
Дык. техническим кандидатом шел и Зеленский, а ща и Юля таковым пойдет ....
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07.09.2021 20:53 Ответить
Ні, ні, ні. Зєля йшов фаворитом. Його готували багато років. Цілий серіал забабахали. І готувала "кота в мішку" саме Москва, в Москві знімавсь серіал. Досі це замовчують. Це значить наша служба безпеки і розвідки - філіал фсб. А Юлі взагалі не радив би балотуватись, не дадуть їй виграти. Їй варто поставити на якогось прохідного політика за обіцянку її прем'єрства. Тоді буде діло
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08.09.2021 05:47 Ответить
І це каже агітатор за Зеленського?
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08.09.2021 06:19 Ответить
Чому ж за правління вашого Хозяїна СБУ не оприлюднила цю інфу? А тому, що Ваш хозяїн Зєлю і привів. Бо Ваш Хозяїн і Зєля на одну кантору працюють. Ну а ви? Так, шавки на мародерських недоїдках. Совістю торгуєте та і все. Хоч совість ваша вже і недоїдок не коштує, не вірить вам ніхто
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08.09.2021 06:59 Ответить
І це каже агітатор від Зеленського...
Чи то була інша твоя особистість?
Скільки їх в твоєму тілі?
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08.09.2021 07:06 Ответить
Жерти мародерські недоїдки і стукати по клаві - не буде діла. Пан має спочатку прочитати те, на що відповідає, а потім відповідати.
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08.09.2021 07:23 Ответить
Суліма, а за кого б ти проголосував зараз? Зеленський чи Порошенко?
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08.09.2021 07:25 Ответить
Зеркаль переможе.
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08.09.2021 10:38 Ответить
Я задав питання. Зеркаль тут ні до чого.
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08.09.2021 12:01 Ответить
вовася так никогда не рискнет, если у них тут есть иногда ситуативное покупное большинство, то во вновь выбранном парламенте , он хер и ситуативное соберет, а то еще и соберут конституционное и упразднят вову за ненадобностью, то есть выполнят заветное желание *****, никакого украинского президента(у меня вообще такое впечатление ,что вовино основное задание, это именно дискредитация института президента Украины, как такового) так что оно может только пузыри пускать по поводу роспуска, если в результате выборов фракция слуг вообще каким-то чудом уцелеет, то она хотя-бы через 5% перелезла...... С новым парламентом можно и до импичмента доиграться, тем более что поводов уже и так достаточно...
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08.09.2021 16:41 Ответить
Їм би на Лисій горі свої шабаші проводити...
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07.09.2021 21:04 Ответить
гнусные рожи
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07.09.2021 21:30 Ответить
Гадюшник зЄ урода.
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07.09.2021 21:32 Ответить
Якщо подивитися на етнічний склад нашої ВР, то може здатися, що то ізраїльський кнессет, але якщо подивитись на результати їх "праці", то там сидять розбійники і шахраї та казнокради.
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07.09.2021 22:25 Ответить
очередное заседание циркачей в сборе.....
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07.09.2021 22:53 Ответить
А после, все вмесие поедут в САУНУ.😀😀😀😀
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08.09.2021 00:07 Ответить
Отвратительны практически все, особенно "слуги"
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08.09.2021 01:46 Ответить
Думаєте застрелитись? Не вийде. Якщо мізків нема, то куля пану шкоди не нанесе
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08.09.2021 07:01 Ответить
Ти вже перевірив, агітатор від СН?
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08.09.2021 07:26 Ответить
Вона бореться виключно за своє его та бабосіки.
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08.09.2021 12:02 Ответить
А Порох борется за щастье народа после пяти лет казнокрадства. )
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08.09.2021 13:43 Ответить
Если бы так было, то откуда у Зеленского деньги, чтоб 2 года их транжирить?...
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08.09.2021 14:07 Ответить
І що він у тебе вкрав, окрім семи років омріяного ;хрюссково міра;?
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08.09.2021 15:38 Ответить
"Слуга народа" Николай Тищенко, видимо, заботится о свежести дыхания. "

видимо уже накатил коньячку из под стола, как он любит..
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08.09.2021 14:06 Ответить
які милі і добрі обличчя!
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08.09.2021 17:14 Ответить
відколи це журналістам скучно, і вони вже не знають що писати! Поки Тимошенко вирішує важливі питання - їм скучно напевно щось таке виписують!
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08.09.2021 19:47 Ответить
 
 