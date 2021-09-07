Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября. ФОТОрепортаж

7 сентября прошло первое пленарное заседание шестой сессии Верховной Рады текущего созыва. Депутаты утвердили повестку дня сессии и приняли ряд законов. Кроме того, присягу народного депутата принял "слуга народа" Антон Швачко.

Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

Вернувшиеся после каникул нардепы не скрывали радости от встреч, охотно обмениваясь рукопожатиями и объятиями.







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На время исполнения гимна все лица посерьезнели, а некоторые даже подпевали (без масок было особенно заметно).

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Еще одна серьезная тема - очередная волна репрессий в окупированном Крыму. Нардеп "Европейской Солидарности" Ахтем Чийгоз призвал депутатов поддержать постановление об освобождении крымских татар, задержанных за участие в Крымской платформе.





Кое-кто во время доклада Чийгоза что-то решал со спикером парламента Дмитрием Разумковым.

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Впрочем, у депутатов было достаточно тем и времени, чтобы пообщаться друг с другом.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко шушукается с однопартийцем.

"Слуга народа" Николай Тищенко, видимо, заботится о свежести дыхания.

Депутаты из Харькова Юлия Светличная и Александр Фельдман.

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Глава партии "Голос" Кира Рудык.

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко здумчив, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - весел.

Разумков слушает нардепов Ярослава Юрчишина и Ярослава Железняка, но помочь, видимо, не может.

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Фото: Цензор.НЕТ