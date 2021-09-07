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взятка (5956) Нацполиция (15728) Харьков (6515) ГБР (2542)

Замначальника райуправления полиции на Харьковщине попался на взятке 22 тыс. грн, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сотрудники ГБР задержали на взятке заместителя начальника одного из районных управлений полиции Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Замначальника райуправления полиции на Харьковщине попался на взятке 22 тыс. грн, - ГБР 01

Полицейский обещал предпринимателю за взятку в 35 тыс. гривен не создавать препятствия во время открытия киосков и реализации продукции. Затем он уменьшил сумму до 22 тысяч гривен и получил первую часть взятки. Вторую часть неправомерной выгоды в сумме 13 тыс. гривен он сказал принести на встречу неподалеку от отделения полиции.

Замначальника райуправления полиции на Харьковщине попался на взятке 22 тыс. грн, - ГБР 02

Правоохранители задержали полицейского при получении денег.

Замначальника райуправления полиции на Харьковщине попался на взятке 22 тыс. грн, - ГБР 03

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Замначальника райуправления полиции на Харьковщине попался на взятке 22 тыс. грн, - ГБР 04

Проводятся санкционированные обыски по месту жительства и работы задержанного. Решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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Автор: Володимир Янченко
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при зюзі навіть хабарі брати розучилися, щоб не палитись
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07.09.2021 19:46 Ответить
чёт мало взял...да..перевелись богатыри!
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07.09.2021 19:52 Ответить
Теперь он точно не будет препятствовать лет 10
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07.09.2021 19:56 Ответить
с камушками (гравия) купюры прикольно смотрятся )))
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07.09.2021 20:04 Ответить
А чего ему 2000 гривен взятки не хватило бы?Обязательно надо чтобы на 13-ую зарплату было похоже? Типа приз зрительских симпатий?
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07.09.2021 20:25 Ответить
какой позор, залететь с такой мелочевкой Заступника начальника райуправління поліції на Харківщині спіймали на хабарі 22 тис. грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 6706
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07.09.2021 20:48 Ответить
Ачётакова,пля... Дєтішкам на молочішко...
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07.09.2021 21:08 Ответить
 
 