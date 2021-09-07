Раненые из арбалета полтавские учительницы не знали стрелявшую девушку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
У одной женщины травмирована рука, у другой - спина. Они в удовлетворительном состоянии.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание Kolo.News.
"Девушка не заходила в класс, она стреляла с порога. Ранила завуча и учительницу украинского языка и литературы, зарубежной литературы. Эти учителя не знают девушку", - рассказала директор школы Валентина Олийниченко.
По данным издания, сначала девушка выстрелила в одного педагога. Вторая учительница бросилась на помощь своей коллеге и тоже получила ранение. После этого арбалет отобрал ученик 9 класса, который возвращался с физкультуры.
Одной пострадавшей учительнице 50 лет, другой - 66.
По данным издания, стрелявшую девушку зовут Таисия. Она действительно училась ранее в этой школе №11, но позднее закончила другую школу, №36.
Как сообщалось, в понедельник, 6 сентября девушка открыла на территории школы стрельбу из арбалета и ранила двоих учителей. Позднее оказалось, что стрелявшая - бывшая ученица этой школы. Ей сообщили о подозрении в покушении на убийство. Девушке грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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Іще одна cybergoth girl, французька модель Saphir Noir 🖤💙
))) якраз учора ввечері в порядку особистої данини пам'яті Бельмондо із задоволенням передивився комедійний екшен 1998 року "Один шанс на двох" - і окремо вкотре оцінив, яка красуня Ванесса Параді (тоді їй було 26 років). Не можна просто так дивитись на неї і не вивалити мову
Шкода лише, що не володію французькою - тоді можна було б оцінити повною мірою "красу гри": уява підказує, що молодий чоловік пояснив ситуацію колєґам з притаманним французам тонким гумором.
Який жах! Тоді у мене розтроєння особистості (українською і польською володію однаковою мірою, російською трохи гірше). З потенціалом до... розчетверення (у школі та вузі був курс іноземної - англійської). Біда! Пора до мозкоправів ...
Саме цікаве - наче "притомна людина" Пробував натякнуть, щоб тихенько виправився - так він "гопки заскакав"!!!
Звідки ви знаєте, що у мене ніт склонності к нестандартним наклонностям? Вони у мене є.
...Хтось бачив вар'ята, котрий згідний з тим, що він вар'ят?
Ото ж бо й воно.
_Хм... Это её и взбесило? Теперь вот оно - признание, теперь про неё узнали.