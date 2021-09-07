Мэр Вознесенска Величко попал в ДТП, полиция открыла уголовное производство. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Volkswagen Passat, за рулем которого находился 32-летний мэр Вознесенска Николаевской области Евгений Величко, столкнулся с пассажирским автобусом.
Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области, ДТП произошло утром 7 сентября на пересечении улиц Берегового и Черняховского в Вознесенске.
В результате травмировался сам величко, водитель автобуса и его пассажиры - дети - не пострадали.
"Во время установления обстоятельств ДТП стало известно, что в салоне автобуса находились дети. Их до приезда полицейских забрали взрослые. По предварительной информации, с детьми все в порядке.
Событие квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
А чому ж зелене опудало прикривають ?
Но мэр считает что Бога за бороду схватил..
хорошо, что корежа не было
мэру мона и по сторонам не смотреть и на красный переть...оно ж мэр ))) полубох почти...
а мэр летел...ну и влетел... если б была возможность может и притормозил бы...
Оскара в студію. Київ. Де саме не знаю.
Только не все знают, что он мэр
Сегодня тоже с пузатой разминались: справа поле, слева посадка, я снизу еду.
Оно стало и стоит, хотя у него справа поляна была. Пришлось 3Д вспомнить