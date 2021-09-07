Мэр Вознесенска Величко попал в ДТП, полиция открыла уголовное производство. ФОТО

Volkswagen Passat, за рулем которого находился 32-летний мэр Вознесенска Николаевской области Евгений Величко, столкнулся с пассажирским автобусом.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области, ДТП произошло утром 7 сентября на пересечении улиц Берегового и Черняховского в Вознесенске.

В результате травмировался сам величко, водитель автобуса и его пассажиры - дети - не пострадали.

"Во время установления обстоятельств ДТП стало известно, что в салоне автобуса находились дети. Их до приезда полицейских забрали взрослые. По предварительной информации, с детьми все в порядке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП с украинцами в Польше: состояние 7 пострадавших - средней тяжести

Событие квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - говорится в сообщении.





Также читайте: СМИ сообщают о наличии у МВД видео, однозначно доказывающего вину "слуги народа" Трухина