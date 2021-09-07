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Мэр Вознесенска Величко попал в ДТП, полиция открыла уголовное производство. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Volkswagen Passat, за рулем которого находился 32-летний мэр Вознесенска Николаевской области Евгений Величко, столкнулся с пассажирским автобусом.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области, ДТП произошло утром 7 сентября на пересечении улиц Берегового и Черняховского в Вознесенске.

В результате травмировался сам величко, водитель автобуса и его пассажиры - дети - не пострадали.

"Во время установления обстоятельств ДТП стало известно, что в салоне автобуса находились дети. Их до приезда полицейских забрали взрослые. По предварительной информации, с детьми все в порядке.

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Событие квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - говорится в сообщении.

Мэр Вознесенска Величко попал в ДТП, полиция открыла уголовное производство 01
Мэр Вознесенска Величко попал в ДТП, полиция открыла уголовное производство 02

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
Помеха справа-надо пропускать автобус
Но мэр считает что Бога за бороду схватил..
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07.09.2021 20:25
+12
Тут вони швидко впорались.
А чому ж зелене опудало прикривають ?
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07.09.2021 20:25
+9
водитель автобуса: у меня 30 лет опыта, хрен ты проскочишь...
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07.09.2021 20:31
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не проскочил)))
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07.09.2021 20:22 Ответить
Проскочил, кина не будет как и с трухой.
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07.09.2021 20:24 Ответить
Цьому гнидишу далеко до гниди Трухи ,!!!)))
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07.09.2021 20:37 Ответить
Опять водитель в багажнике?
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07.09.2021 20:23 Ответить
Тут вони швидко впорались.
А чому ж зелене опудало прикривають ?
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07.09.2021 20:25 Ответить
Помеха справа-надо пропускать автобус
Но мэр считает что Бога за бороду схватил..
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07.09.2021 20:25 Ответить
а если знак
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07.09.2021 20:37 Ответить
Схоже мер звертав на другорядну !!!)))
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07.09.2021 20:40 Ответить
главная там где я еду!
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07.09.2021 20:41 Ответить
Ясна річ ,якщо на танку !!)))
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07.09.2021 20:42 Ответить
Водитель автобуса думал, что проскочит...не вышло....
хорошо, что корежа не было Мер Вознесенська Величко потрапив у ДТП, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 4179
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08.09.2021 08:56 Ответить
водитель автобуса: у меня 30 лет опыта, хрен ты проскочишь...
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07.09.2021 20:31 Ответить
нуу...канешна...
мэру мона и по сторонам не смотреть и на красный переть...оно ж мэр ))) полубох почти...
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07.09.2021 20:37 Ответить
забываете главное правило 3Д )
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07.09.2021 20:39 Ответить
(дай дорогу дураку)
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07.09.2021 20:44 Ответить
и шо маршрутчику впадло было притормозить Дай Дорогу Дураку! тем более у него дети в салоне
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07.09.2021 20:42 Ответить
поворот , вокруг деревья - видимость так себе, плюс у мэра-гонщика скорость была не 60 км/ч... водила автобуса спокойно вез своих детей по своей полосе...вроде ничего не нарушая..
а мэр летел...ну и влетел... если б была возможность может и притормозил бы...
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07.09.2021 20:48 Ответить
Оleksа_UA

Оскара в студію. Київ. Де саме не знаю. Мер Вознесенська Величко потрапив у ДТП, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 908
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07.09.2021 20:48 Ответить
два дебила - это сила! в селе, где корова раз в день пробежит, столкнуться...
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07.09.2021 20:49 Ответить
32 года - мэр)
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07.09.2021 21:03 Ответить
Пацан шел к успеху и ему фортануло!
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07.09.2021 21:31 Ответить
А рожи то зачем закрыли?
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07.09.2021 21:51 Ответить
Хоть не брешет тупо, как слугоуродский трухин...
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07.09.2021 22:19 Ответить
Мэр всегда на главной
Только не все знают, что он мэр
Сегодня тоже с пузатой разминались: справа поле, слева посадка, я снизу еду.
Оно стало и стоит, хотя у него справа поляна была. Пришлось 3Д вспомнить
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08.09.2021 00:07 Ответить
та канкретный пацык...))- красный пинджак
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08.09.2021 01:39 Ответить
 
 