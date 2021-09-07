Минюст показал свежие фото отремонтированных камер Лукьяновского СИЗО. ФОТОрепортаж

Ремонт в бесплатных камерах сделали за счет поступлений от платных.

Фотографии опубликованы на странице Министерства юстиции в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Киевском следственном изоляторе продолжаются ремонты бесплатных камер за счет поступлений от платных камер. На этот раз была отремонтирована не только очередная камера, но и прогулочная площадка в СИЗО", - сказано в сообщении.

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