Общежитие горело в Умани, пострадали шестеро студентов. ФОТО

Четверо из них отравились угарным газом, еще двое - порезались, когда пытались выбраться из горящего здания через окно.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Пожар возник в комнате на первом этаже общежития Уманского национального университета садоводчества.

Спасатели при помощи автолестниц эвакуировали 20 человек.

"Пострадали шесть человек. Четверым несовершеннолетним, которые отравились угарным газом, медики оказывают помощь в Уманской центральной больнице. Двое несовершеннолетних получили травмы стеклом, когда во время пожара на первом этаже пытались выбраться на улицу через окно", - сообщили в полиции Черкасской области.

Сейчас пожар уже погасили.

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