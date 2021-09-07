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Общежитие горело в Умани, пострадали шестеро студентов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Четверо из них отравились угарным газом, еще двое - порезались, когда пытались выбраться из горящего здания через окно.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Пожар возник в комнате на первом этаже общежития Уманского национального университета садоводчества.

Спасатели при помощи автолестниц эвакуировали 20 человек.

"Пострадали шесть человек. Четверым несовершеннолетним, которые отравились угарным газом, медики оказывают помощь в Уманской центральной больнице. Двое несовершеннолетних получили травмы стеклом, когда во время пожара на первом этаже пытались выбраться на улицу через окно", - сообщили в полиции Черкасской области.

Сейчас пожар уже погасили.

Читайте: Хасиды в Умани разожгли костер на балконе многоэтажки, чтобы приготовить еду

Общежитие горело в Умани, пострадали шестеро студентов 01
Общежитие горело в Умани, пострадали шестеро студентов 02
Общежитие горело в Умани, пострадали шестеро студентов 03

Автор: Ольга Лузан
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Правда Кремінь

5 вересня о 10:36 ·

В Умані на святкування 5782-го року за юдейським календарем з'їхалися 20 тис. паломників, а всього їх очікується близько 50 тис. За порядком стежать 800 українських та 11 ізраїльських силовиків.

Паломники не сплачують податки адже не купують товари у місцевих та користуються кошерними продуктами. Для паломників фондом побудовані спеціальні готелі. Наразі в місті вже з'явилися купи сміття та незадоволені цим місцеві жителі.
ВИДЕО
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07.09.2021 23:23 Ответить
бедная Софиевка!.. эти Абизяны всё засрут..
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07.09.2021 23:25 Ответить
Цей гуртожиток практично не територіі Софіївки ,вул.Глибка,закрита територія з обмеженим авторухом !!!)))
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07.09.2021 23:32 Ответить
Шо?!Знову хасиди?!***,та викопайте вже того цадіка,хай забирають.
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07.09.2021 23:37 Ответить
еще :
В Умани, где проходит празднование иудейского нового года Рош га-Шана, хасиды развели костер на балконе, чтобы приготовить пищу.... ))))

Гуртожиток горів в Умані, постраждали шестеро студентів - Цензор.НЕТ 9253

сообщение ДСНС Украины в Facebook

"7 сентября в ходе патрулирования пеший дозор спасателей Главного управление ДСНС Украины в Черкасской области заметил дым с балкона дома по улице Софьи Перовской, 6.
Поднявшись на 6 этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю и провели с гражданами разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе".
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07.09.2021 23:44 Ответить
Ой, вей. Гуртожиток горів в Умані, постраждали шестеро студентів - Цензор.НЕТ 5152
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07.09.2021 23:50 Ответить
ЖДЫ ТЕРРАКТЫ ДЕЛАЮТ !!!
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08.09.2021 07:27 Ответить
 
 