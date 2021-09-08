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В одном из супермаркетов Днепра мужчина выстрелил в покупателя из-за отказа надеть маску. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Во вторник, 7 сентября, на Тверской в одном из супермаркетов произошел конфликт между покупателями. Один сделал замечание второму за отсутствие защитной маски на лице, перепалка продолжилась на улице, где один мужчина выстрелил во второго.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

По данным издания, инцидент произошел около 20:30. 

По информации источников издания, пострадавший получил травму под правым глазом. Стрелком оказался 43-летний местный житель, кроме пистолета, при себе у него был газовый баллончик и электрошокер. Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции.

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В одном из супермаркетов Днепра мужчина выстрелил в покупателя из-за отказа надеть маску 01
В одном из супермаркетов Днепра мужчина выстрелил в покупателя из-за отказа надеть маску 02
Фото: Информатор
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Топ комментарии
+20
это шо за райончик такой в Днепре, где люди вечером за хлебушком без травмата, шокера и газбалона не выходят?! В одном из супермаркетов Днепра мужчина выстрелил в покупателя из-за отказа надеть маску - Цензор.НЕТ 7741
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08.09.2021 07:41
+18
Це доводить тільки те, що ковідодебіли реально дебіли...
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08.09.2021 07:46
+18
Чим більше буде озброєних людей на вулицях, тим меньше буде бикування рогатого. бухового бидла.
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08.09.2021 07:50
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Страница 2 из 2
От одного не могу понять: если ковидники свято верят в пришествие ххх-волны, почему вместо того чтобы пойти в поликлинику и сделать вакцинацию они кидаются на других людей и требуют от них одеть маску?
Реально ударенные (об пол) создания.
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08.09.2021 09:17 Ответить
вакцинированные все равно переносчики и могут заражать окружающих
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08.09.2021 09:18 Ответить
Если ты сделал прививку то кого он заразит?
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08.09.2021 09:19 Ответить
а разве все уже привились?
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08.09.2021 09:26 Ответить
Так пусть прививайются, кто им доктор? В поликлинике вакцина пропадает, срок годности заканчивается, а дибилы по магазинам рожи друг другу бьют из-зи маски В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску - Цензор.НЕТ 5519
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08.09.2021 09:30 Ответить
умышленное заражение инфекционными заболеваниями - статья. а стрельба по дебилам без маски - самозащита.
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08.09.2021 09:26 Ответить
Где ты увидел умышленное заражение? Человек прекрасно себя чувствует, как он должен определить что болен?
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08.09.2021 09:31 Ответить
Яка чудова фраза : "Человек прекрасно себя чувствует" Колись так розпочиналося пожирення ВІЛ інфекції по світу , а іще раніше сифілісу , спочатку "человек себя прекрасно чуствовал" а потім у нього та ним заражених носи відпадали ...... і що саме падлюче не тільки через секс .......
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08.09.2021 09:55 Ответить
Предлагаешь сажать людей в тюрьму без причины? Это еще одно подтверждение что ковидники наглухо отбитые особи. Полный тунец.
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08.09.2021 09:58 Ответить
Та чого ти так розєрепенився ? Всього навсього пропоную ходити у масці там де цього вимагають правила і будеш без пики потовченої і мізки стануть на місце ..... А то у в"язницю тобі захотілося відразу , прямо мазохіст якийсь (((( там і без тебе немає де повернутися , Малюська іще не набудував камер нових )))
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08.09.2021 10:05 Ответить
Ходи сколько хочешь. Можешь даже в ней спать.
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08.09.2021 10:08 Ответить
Отрицатель ковида ? ((( отрицай дальше ......
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08.09.2021 11:02 Ответить
Не уходи от темы, речь в данном случае не обо мне, а о ковидниках: почему они вместо того чтобы самим вакцинироваться, нападают на людей без масок? Это следствие их невменяемости или просто ассоциальное поведение? В супермаркете такой человек спровоцировал конфликт. Почему психиатры бездействуют? Полиция? Есть что сказать?
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08.09.2021 11:21 Ответить
Аяже , є ! Я сам вакцинований , але маску ношу там де цього вимагають і досі не помер від носіння маски , те саме пропоную робити іншим щоб не створювати конфліктних ситуацій . P.S. Поміж іншим маска рятує від свинячого подиху перегаром , гнилими зубами і т.д. того хто лізе тобі на голову у черзі супермаркета.
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08.09.2021 12:59 Ответить
Конфликтные ситуации создают ковидники.

Это они кидаются на людей, провоцируя конфликт.
Привитый человек, тоже обязан носить намордник потому что этого хочет Вася?
Боишься заразится - делай прививку!
Я не обязан носить маску потому что кто то не желает вакцинироватся!
Почему никто еще в суд не подал на этих шизоидов?
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08.09.2021 13:17 Ответить
Не бажаєш - не одягай , я то тут до чого ; просто не піднімай шум коли попадає за недотримання вимог , які крупним шрифтом на вхідних дверях написані ! На все добре !
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08.09.2021 13:27 Ответить
Проблема в тім що вакцинація малодієва.
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08.09.2021 16:06 Ответить
на тверской нет супермаркетов. там только варус в мириаде по калиновой
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08.09.2021 09:18 Ответить
Сначала дегенерат без маски покусился на жизнь и здоровье приличных людей, за что и получил пульку. В этой ситуации беспокоит полнейшее бездействие полиции, обязанной штрафовать нарушителей, ведь зеленая зона карантина не отменяет обязательное ношение маски в подобных местах, и Рада приняла закон про штрафы.
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08.09.2021 09:30 Ответить
Можете одеть маску еще и на очко, а то случайно пёрдните и заразите всех окружающих.)
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08.09.2021 09:40 Ответить
Правильно писать "надеть". И не у всех людей, как наверно, у вас, пролапс и недержание...
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08.09.2021 09:56 Ответить
Так и чихают не все поголовно.
А вдруг?!...)
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08.09.2021 10:33 Ответить
Уколись , уже год вирус , а ты не уколотый . Если прививки нет , тебя нужно уволить с работы и вообще изолировать до тех пор , пока ты не уколишься . А то хитрые какие , я колоться не буду , а вы все маску носите , чтобы меня не заразить. Сейчас , разбежались.
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08.09.2021 15:40 Ответить
Уколотые несут в себе в 251 раз больше вируса чем не уколотые . Именно уколотые являються причиной вспышек новых инфекций и появлению новых штаммов вируса .

https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/

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08.09.2021 23:45 Ответить
Упоротиє кацапи антиковідники несуть саму страшну небезпеку. Вас треба відстрілювати ще на етапі регістрації на цензорі, задовбали пляді кончені.
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09.09.2021 00:00 Ответить
Так ведь научные исследования показывают что привитые опаснее для окружающих ибо несут в себе больше вируса заражая всех вокруг . мало того все новые варианты вируса это из-за массовой вакцинации . Статистика Израиля тому подтверждение .

.
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09.09.2021 00:08 Ответить
Ти ще не втомився одне й те саме писати? Може тобі письменником стати? Шо ж ти витрачаєш свій коштовний час на кацапську антиваксерну пропаганду, замість того, щоб пейсати бестселери та заробляти чумачєчі гроші. В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску - Цензор.НЕТ 8119
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09.09.2021 00:21 Ответить
Поліція любить у таких випадках причіпитися до власника (керівника) магазину ...
З ними ментам простіше - В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску - Цензор.НЕТ 9874 "домовитися" .
А з конкретним громадянином - морока , тай не цікаво та не вигідно.
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08.09.2021 09:42 Ответить
Та тут надо не договариваться, а безжалостно штрафовать.
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08.09.2021 09:57 Ответить
И тех кто до сих пор не укололся штрафовать каждый день по 2 раза , утром и вечером , с запретом посещения общественных мест.
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08.09.2021 15:42 Ответить
И вообще, бить жидов и велосипедистов!
Для тех, кто в танке, еще раз: Рада приняла действующий сейчас закон о штрафах для тех, кто в оговоренных в законе местах не носит маску. Не имеет значения, вакцинированный или нет. Закон есть - соблюдай, или плати штраф и опять же соблюдай.
НЕТ закона о каких-либо привилегиях для вакцинированных. А раз нет закона - вышенаписанный тобой пост ни о чем.
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08.09.2021 15:53 Ответить
Вот пора принимать закон про тех кто до сих пор не укололся . В Израиле тебя с работы увольняли за отказ и на том все и заканчивалось. Укололся ? Так и быть , востановим , нет ? Сиди дома .Так что не надо здесь .
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08.09.2021 16:11 Ответить
если ты еще не получил 3 и четвертый укол то считаешься не уколотым и подлежишь расстрелу на месте .

.
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08.09.2021 23:47 Ответить
Тока шо ис Одессы. 100 метрей от ЖД вокзала - и маска уже никого не интересует. На тупой вопрос киевлянина в 9 утра - "а можно уже пива купить?" смогли выдавить только "в смысле?" В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску - Цензор.НЕТ 9478
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08.09.2021 09:43 Ответить
Так и шо , в Одесссе до сих пор не ввели идиотский сеперский закон о запрете алкашки? 😄 У нис , в Николаеве хотят 😔
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08.09.2021 16:15 Ответить
я же говорила что ковидобесы опасны для общества а прикинте он и ему подобные додики аэс захватит например, вооружился черт знатно кроме пистолета, при себе у него был газовый баллончик и электрошокер.Источник: https://censor.net/ru/p3286955 нехватает арбалета и ножа😢
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08.09.2021 11:26 Ответить
Два психа(
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08.09.2021 11:28 Ответить
не убьет ковид так добьет ковидобес, жесть страна В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску - Цензор.НЕТ 3948
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08.09.2021 11:28 Ответить
Ватный рашистский длбб ,сходи ка ты на 3 веселых буквы ...
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08.09.2021 11:57 Ответить
пиши на мовi скотиняка неватная
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08.09.2021 11:59 Ответить
Красавчик . Якби всі стріляли - у безмасочників не було б шансів розносити заразу .
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08.09.2021 13:36 Ответить
В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску - Цензор.НЕТ 7056
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08.09.2021 14:33 Ответить
А тим хто досі не вакцинувався клеймо на лобі , що із-за нього ми всі маски носимо.
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08.09.2021 16:59 Ответить
Пора штрафовать тех кто не прокололся , ежемесячно на 50% зарплаты.
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08.09.2021 15:25 Ответить
И вообще , нет прививки ? В больничку на изоляцию с увольнением с работы.
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08.09.2021 15:44 Ответить
И штрафом и штраф каждый день , пока не вакцинируется.
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08.09.2021 15:45 Ответить
А то нашлись хитрожопые , колотся мы не хотим , а вы для нас маски носите , нет , так не должно быть и так не будет .
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08.09.2021 15:47 Ответить
Зря не пристрелил падаль. А ублюдки из охранки *********** теперь будут заниматься вымогательством, а не наказывать нарушителя карантина. Для тупого быдла - маска, это на долго, привыкайте.
Это самооборона от тупого быдла - надо разрешить отстрел за нарушение правил поведения в общественном месте.
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08.09.2021 16:17 Ответить
И отстрел тех , у кого до сих пор нет двух прививок .
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08.09.2021 16:52 Ответить
У тебя кстати есть прививки , или общество должно до сих пор маски носить из-за такой мрази неуколотой ?
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08.09.2021 16:57 Ответить
Дайте мені парабелум, я теж буду безмасочників відстрілювати. Повбивала би падлюк, стоять у маркеті в черзі поряд, чихають, кашляють, а маски не вдягають.
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08.09.2021 22:20 Ответить
если ты в маске и привитая то чего боишься ?

.
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08.09.2021 23:49 Ответить
З кацапами не спілкуюсь. В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску - Цензор.НЕТ 759
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08.09.2021 23:55 Ответить
Я не кацап .
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09.09.2021 00:00 Ответить
Скажи паляниця.
Кацапський бот антиковник, твої коментарі тому доказ.
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09.09.2021 00:01 Ответить
Каждый имеет свое мнение по данному вопросу . Тем более я предлагаю научные исследования ,а не страхи и эммоции .
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09.09.2021 00:05 Ответить
Не порівнюй тепле з м'яким. Ти не пропонуєш, ти пропагуєш, а це, як гаварят у нас в Одесі: дві великі різниці. Твоя нав'язлива інформація про «научниє ісслєдованія» нікому не потрібна. А переконувати мене взагалі немає потреби, багато хто намагався, всіх посилаю В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску - Цензор.НЕТ 4536, особливо тих, хто переконує мене у тому, що Трампакс крут.
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09.09.2021 00:17 Ответить
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