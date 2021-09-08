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В одном из супермаркетов Днепра мужчина выстрелил в покупателя из-за отказа надеть маску. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Во вторник, 7 сентября, на Тверской в одном из супермаркетов произошел конфликт между покупателями. Один сделал замечание второму за отсутствие защитной маски на лице, перепалка продолжилась на улице, где один мужчина выстрелил во второго.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.
По данным издания, инцидент произошел около 20:30.
По информации источников издания, пострадавший получил травму под правым глазом. Стрелком оказался 43-летний местный житель, кроме пистолета, при себе у него был газовый баллончик и электрошокер. Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции.
Топ комментарии
+20 Сергей Ф.
показать весь комментарий08.09.2021 07:41
+18 Вал Кочин
показать весь комментарий08.09.2021 07:46
+18 sulima ivan
показать весь комментарий08.09.2021 07:50
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Реально ударенные (об пол) создания.
Это они кидаются на людей, провоцируя конфликт.
Привитый человек, тоже обязан носить намордник потому что этого хочет Вася?
Боишься заразится - делай прививку!
Я не обязан носить маску потому что кто то не желает вакцинироватся!
Почему никто еще в суд не подал на этих шизоидов?
А вдруг?!...)
https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/
.
З ними ментам простіше - "домовитися" .
А з конкретним громадянином - морока , тай не цікаво та не вигідно.
Для тех, кто в танке, еще раз: Рада приняла действующий сейчас закон о штрафах для тех, кто в оговоренных в законе местах не носит маску. Не имеет значения, вакцинированный или нет. Закон есть - соблюдай, или плати штраф и опять же соблюдай.
НЕТ закона о каких-либо привилегиях для вакцинированных. А раз нет закона - вышенаписанный тобой пост ни о чем.
.
Это самооборона от тупого быдла - надо разрешить отстрел за нарушение правил поведения в общественном месте.
.
Кацапський бот антиковник, твої коментарі тому доказ.