В одном из супермаркетов Днепра мужчина выстрелил в покупателя из-за отказа надеть маску. ФОТО

Во вторник, 7 сентября, на Тверской в одном из супермаркетов произошел конфликт между покупателями. Один сделал замечание второму за отсутствие защитной маски на лице, перепалка продолжилась на улице, где один мужчина выстрелил во второго.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

По данным издания, инцидент произошел около 20:30.

По информации источников издания, пострадавший получил травму под правым глазом. Стрелком оказался 43-летний местный житель, кроме пистолета, при себе у него был газовый баллончик и электрошокер. Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции.

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Фото: Информатор