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Оккупационный квартет, "умное" голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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...и не только с ним
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Итить-колотить подобралась бригада !
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но вот название так совпало с нашими подозрениями относительно найсветлейшего ))) что тут и захеровой хохмить не надо было бы.... (мы сами нашефсё "любим"))) без рашеского воя)
Дело в другом. Любая реабилитация, а особенно после черепно-мозговых травм, дело длительное и дорогостоящее. Средства в нашей стране на реабилитацию своих защитников не выделяются, а американцы вместе с книжкой денюжек не дали, так что можем и дальше читать то, что нам и так известно, толку-то не будет.