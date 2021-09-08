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Оккупационный квартет, "умное" голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Оккупационный квартет, умное голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Светило науки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Кива сдал экзамен на адвоката, - СМИ

Оккупационный квартет, умное голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Вопрос

Читайте на "Цензор.НЕТ": Афганские беженцы "образованны гораздо лучше, чем средний украинец", - советник главы ОП

Оккупационный квартет, умное голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Долгожданное видео

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видео с места ДТП с Трухиным должно быть обнародовано после окончания расследования, - "слуга народа" Кравчук

Оккупационный квартет, умное голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

...и не только с ним

Оккупационный квартет, умное голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Оккупационный квартет

Оккупационный квартет, умное голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Далі - мова

Оккупационный квартет, умное голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Профессионалы везде нужны...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев восхищается Лукашенко: "Он за 27 лет принес Беларуси благосостояние, пенсионеры могут прожить даже на минимальную пенсию"

Оккупационный квартет, умное голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

"Умное" голосование по-путински

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Топ комментарии
+43
Оккупационный квартет, "умное" голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3392
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08.09.2021 08:08
+36
Кива - адвокат, Зеленский - президент, Гетманцев - экономист, Арестович - советник, Трухин - пассажир....
Итить-колотить подобралась бригада !
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08.09.2021 08:24
+22
Окупаційний квартет, "розумне" голосування по-путінськи, світило науки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7060
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08.09.2021 08:50
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Оккупационный квартет, "умное" голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3392
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08.09.2021 08:08 Ответить
Кива - адвокат, Зеленский - президент, Гетманцев - экономист, Арестович - советник, Трухин - пассажир....
Итить-колотить подобралась бригада !
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08.09.2021 08:24 Ответить
Ви про "радника" першої леді забули... 😂
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08.09.2021 08:27 Ответить
Ωχρεнеть!
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08.09.2021 08:44 Ответить
Во что ,"благодатная" жомовая яма творит!
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08.09.2021 09:35 Ответить
Окупаційний квартет, "розумне" голосування по-путінськи, світило науки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7060
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08.09.2021 08:50 Ответить
По помойках пошуруйте!
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08.09.2021 09:39 Ответить
Це таке тільки в нас, чи увесь Світ з глузду їде???
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08.09.2021 08:51 Ответить
Та щось схоже на пандемію.
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08.09.2021 09:40 Ответить
Окупаційний квартет, "розумне" голосування по-путінськи, світило науки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2932
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08.09.2021 08:54 Ответить
Окупаційний квартет, "розумне" голосування по-путінськи, світило науки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7941
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08.09.2021 08:56 Ответить
Окупаційний квартет, "розумне" голосування по-путінськи, світило науки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 801

...
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08.09.2021 09:25 Ответить
кстати это для солдат они перевели, а Маша Захерова фэйк запустила. ну, Лещенко так сказал. и похоже на правду - ибо так не делается, как все бросились ехидничать.
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08.09.2021 09:34 Ответить
книга - отличнейшая, материал изложенный в ней - ценнейший...
но вот название так совпало с нашими подозрениями относительно найсветлейшего ))) что тут и захеровой хохмить не надо было бы.... (мы сами нашефсё "любим"))) без рашеского воя)
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08.09.2021 09:37 Ответить
Перепрошую,який фейк ?
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08.09.2021 09:58 Ответить
ну то шо типо лично ему подарили мол дебил. а Лещенко чуть не матерился, послушать ролик можешь - говорит что это методики для помощи солдатам, и ведь похоже на правду, несмотря на то шо Лещенко любит власть.
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08.09.2021 11:07 Ответить
Украинские хирурги и реабилитологи за семь лет войны своего материала по помощи солдатам накопили много и изложенные в этой книге методики для них не являются открытием.
Дело в другом. Любая реабилитация, а особенно после черепно-мозговых травм, дело длительное и дорогостоящее. Средства в нашей стране на реабилитацию своих защитников не выделяются, а американцы вместе с книжкой денюжек не дали, так что можем и дальше читать то, что нам и так известно, толку-то не будет.
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08.09.2021 18:50 Ответить
Якщо ідіот, то це надовго.
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08.09.2021 09:42 Ответить
іноді - назавжди ...
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08.09.2021 09:44 Ответить
Пришла страна зеленая - сплошная арахамия...
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08.09.2021 10:05 Ответить
 
 