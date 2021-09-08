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Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В Киеве начался IX Национальный молитвенный завтрак Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В этом году он посвящен 30-летию Независимости Украины.

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Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 01
Для участия в IX Национальном молитвенном завтраке в Киев прибыли конгрессмен США от штата Калифорния Хуан Варгас, конгрессмен США от штата Пенсильвания, сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США Брайан Фитцпатрик и Боб МакЮен — конгрессмен США пяти созывов от штата Огайо, советник Президента Рональда Рейгана, который помогал Украине на этапе становления ее независимости.

Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 02

В завтраке приняли участие 1000 человек из 15 стран мира, а именно руководство Украины, ведущие политики Украины и ряд влиятельных иностранных гостей, среди которых парламентарии США, ведущие политики стран Европейского Союза и даже из Бразилии.

Кроме того, в молитвенном завтраке участвоали известные представители украинской творческой интеллигенции, журналисты, педагоги, ученые, военные капелланы, управленцы и бизнесмены. 

Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 03

Во время завтрака делегаты совершали молитвы о разных сферах жизни страны, а также делились мнениями о том, как преодолеть вызовы современности.

Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 04

Национальные молитвенные завтраки в Киеве проводятся уже девять лет подряд и считаются крупнейшими в Европе. 

Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 05
Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 06

Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 07

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Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 09
Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 10
Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 11
Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 12
Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 13
Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 14
Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 15
Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 16
Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 17
Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 18
Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 19
Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 20
Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 21
Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 22
Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 23
Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 24
Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 25
Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 26
Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины 27

Фото: Наталья Шаромова.
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Топ комментарии
+10
Там молятся только те кому бог и так даётвам не поможет.
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08.09.2021 08:27
+6
Тут питання має виникнути: кому/чому вони там моляться? Стільки різних релігій. В Киеве проходит IX Национальный молитвенный завтрак Украины - Цензор.НЕТ 3343 А то прийдеш, а тебе там зїдять.
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08.09.2021 08:30
+6
Очередной дебилизм и трата средств НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ !!!
Можно было приветствовать раздачу помощи малоимущим...
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08.09.2021 08:46
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А сколько он продлится, я может успею дойти? В Киеве проходит IX Национальный молитвенный завтрак Украины - Цензор.НЕТ 9835
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08.09.2021 08:24 Ответить
Там молятся только те кому бог и так даётвам не поможет.
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08.09.2021 08:27 Ответить
Бог даёт всем, и добрым, и злым
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08.09.2021 09:27 Ответить
Тут питання має виникнути: кому/чому вони там моляться? Стільки різних релігій. В Киеве проходит IX Национальный молитвенный завтрак Украины - Цензор.НЕТ 3343 А то прийдеш, а тебе там зїдять.
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08.09.2021 08:30 Ответить
Посмотри фото и поймешь, что гоев там нет.
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08.09.2021 08:56 Ответить
Я по фото людину від людожера відрізнити не зможу. У Києві відбувається IX Національний молитовний сніданок України - Цензор.НЕТ 4410
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08.09.2021 10:45 Ответить
Бог один для всех, разномыслие не помеха поклоняться Ему
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08.09.2021 09:30 Ответить
Согласен. Главное - шоб не забывали нести в храм. Кто десятину, кто - финансовую помощь на покупку мерседесов для пастырей, они ведь тоже люди, не святым духом питаются....
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08.09.2021 09:50 Ответить
прижмет по жизни - сам побежишь искать там помощи
и деньги не помогут
Бог любит только доброхотно дающих, торг с Ним не уместен
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08.09.2021 23:08 Ответить
Нет съедят после..тарифами и оплатой труда
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08.09.2021 23:11 Ответить
Очередной дебилизм и трата средств НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ !!!
Можно было приветствовать раздачу помощи малоимущим...
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08.09.2021 08:46 Ответить
А там кто? Это сироты!
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08.09.2021 09:05 Ответить
Мне так нравится это религиозное фарисейство в такой стране как США...наверное все 100% верующих...
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08.09.2021 08:49 Ответить
Не все, но на долларе написано
Мы доверяем Богу
Потому это и твердая и мировая валюта
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08.09.2021 09:33 Ответить
все такие набожные.....грехи замаливают....И дальше грабить граждан Украины.....потом опять помолятся за бабло.
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08.09.2021 08:55 Ответить
Думаете, если дзидзои(ну или как его там) уплетет лосося, зебобикам от этого полегчает? Неа
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08.09.2021 08:56 Ответить
а обед,полдник и ужин молитвенные намечаются?
***...какой идиотизм.
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08.09.2021 09:03 Ответить
Идиотизм не благодарить ни за обед, ни за ужин ни за завтрак
Оно доходит и до тех,кто от макаки произошел, но со временем
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08.09.2021 09:36 Ответить
У багатих своі звички )
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08.09.2021 09:13 Ответить
Та да, а у пролетариата - классовая ненависть к богатым
Надо разграбить и разделить
Как в 17-м
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08.09.2021 09:39 Ответить
Если государство управляется правильно, бедность и незнатность вызывают стыд.
Если государство управляется неправильно, то стыд вызывает богатство и знатность. Конфуций
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08.09.2021 09:51 Ответить
Чомусь до Форда , Маска , Гейтса та їм подібним - ненависті немає - заслужили і заробили.
А де такі багачі в Україні У Києві відбувається IX Національний молитовний сніданок України - Цензор.НЕТ 385
Намахлювали , своїх людей поставили , вкрали ...
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08.09.2021 09:56 Ответить
А хто їхній бог? На це ще Іісус відповів: "Ви діти диявола... "
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08.09.2021 09:14 Ответить
За чий кошт банкет і де ж бубачка? Він так ******** халяву, ну і піар не завадить.
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08.09.2021 09:21 Ответить
Він такий же безбожник, як і 73 відсотків
Бог дає і розум я удачу...
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08.09.2021 09:41 Ответить
Официальная причина пожрать на халяву?
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08.09.2021 11:07 Ответить
Это супер, весь извращенный патриотизм и любов до Батькивщыны в одном фото)))))))))))))) Это сбоище двенадцатиперстных кишок с одним бездонным желудком))))))))))) СЛАВА УКРАИНЕ??????????
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08.09.2021 12:58 Ответить
ну и... Харе Кришна.
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08.09.2021 22:06 Ответить
геращенко подхудел без авакова... петю еле нашел на фото..юля пострашнела до ужаса..
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09.09.2021 11:29 Ответить
 
 