В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв: рухнули перекрытия нескольких этажей, под завалами ищут людей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж За рубежом
Бытовой газ взорвался в девятиэтажке в Ногинске (Подмосковье), рухнули перекрытия нескольких этажей, пострадали пять человек.
Как ифнормирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс"
Сообщается, что взрыв прогремел в квартире на 3 этаже. Обрушились перекрытия нескольких этажей: "В крайнем подъезде рухнули перекрытия с первого по пятый этаж".
Из-за взрыва в здании также выбило окна. Спасатели приступили к поиску людей под завалами жилого дома. В настоящий момент известно о пяти пострадавших.
Фото: соцсети
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+64 Шрек Баблокат
показать весь комментарий08.09.2021 08:52
+44 violator
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+31 Mykhaylo Yeroshenko 94cf8af1
показать весь комментарий08.09.2021 08:53
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Почерк тот же, просто гексоген был просроченный.
Очень кстати к выборам.
Впрочем, какая разница, утро началось с приятного.
Так что пострадавших хотя бы материально намного больше. Зашибись!
«Украіни нє било: єйо создали в 19 вєкє; омуністи, в 1991. Ми Крим вам подарили; отдали во врємєнноє пользованіє. Попользовалісь, і хватіт»
«Било дрєвнєрусскоє государство. Кієвская Русь ето лішь врємєнной отрєзок. А билі єщо московская Русь, новгородская, Черниговская Русь, ростовская і много другіх»
«русскій князь Владімір-красно солнишко, русскій князь Ярослав; Хюррем наша, русская и Османскую імперію смогла развалить»
«ви, украінци всєгда под кем-то лежитє»
Ця та багато іншої гидоти - це все каже і пише простий народ. Вони кайфують у своїй злобі, коли знищуть Україну, українців і українське. Тому - мало вибухів на московії.
Під руїнами знайшли оце (мал. з низу) що конкретно вказує на замовника! Хай тепер розкаже що там в
очкіглазу і у кого!
А бізнес то нарасєє прикрити легко! І серіал
скотисвати не вартуватиме й дерев'яного.