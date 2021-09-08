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Пьяный мотоциклист попытался заехать на детскую горку и сбил двух детей - 7-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, - полиция Донетчины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Нетрезвый мужчина за рулем мотоцикла попытался заехать на детскую горку, в результате чего нанес телесные повреждения мальчику и девочке, которые находились рядом. По факту возбуждено уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Краматорское районное управление полиции Донецкой области.

"Около 19:00 на линию "102" поступило сообщение из г. Николаевка о том, что в одном из дворов по улице Молодежная мотоциклист совершил наезд на детей", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что мужчина попытался заехать на мотоцикле с коляской на детскую железную горку. В результате совершил наезд на двух детей, которые находились рядом. 7-летний мальчик и 4-летняя девочка получили телесные повреждения.

Пьяный мотоциклист попытался заехать на детскую горку и сбил двух детей - 7-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, - полиция Донетчины 01
Фото: сайт полиции

Нарушителем оказался 35-летний житель города, который имел признаки алкогольного опьянения и не смог предоставить удостоверение на управление транспортным средством.

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Отделом №4 (Славянск) Краматорского РУ полиции по данному факту начато досудебное расследование по квалификации ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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Топ комментарии
+12
Если этих алкашей-камикадзе полиция не начнет сажать, народ начнет их стрелять
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08.09.2021 09:45
+8
пытался заехать на детскую горку? там шо - эстакада??? на взлет???
от долбень, алкаш дэбильный !!!
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08.09.2021 09:49
+8
Звонок из морга:
- Ало, это мотомагазин?
- Да!
- У вас сколько в этом месяце спортивных мотоциклов купили?
- Пять!
- Таааааак,.... значит двое ещё где-то катаются... Пьяный мотоциклист попытался заехать на детскую горку и сбил двух детей - 7-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, - полиция Донетчины - Цензор.НЕТ 4395
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08.09.2021 09:59
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Если этих алкашей-камикадзе полиция не начнет сажать, народ начнет их стрелять
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08.09.2021 09:45 Ответить
Уже надо! Тогда может и сажать начнут, чтобы не родилась новая красивая традиция линчевания алко-водителей!
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08.09.2021 10:47 Ответить
кого их, полицию? П'яний мотоцикліст спробував заїхати на дитячу гірку і збив двох дітей - 7-річного хлопчика і 4-річну дівчинку, - поліція Донеччини - Цензор.НЕТ 5667 а стрелялка у нарида уже выросла?
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08.09.2021 11:35 Ответить
Ничего, судя по новостям УКРНЕТА, за вчерашний день на два его коллеги стало меньше. Правда, оба были на спортягах.
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08.09.2021 09:45 Ответить
Звонок из морга:
- Ало, это мотомагазин?
- Да!
- У вас сколько в этом месяце спортивных мотоциклов купили?
- Пять!
- Таааааак,.... значит двое ещё где-то катаются... Пьяный мотоциклист попытался заехать на детскую горку и сбил двух детей - 7-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, - полиция Донетчины - Цензор.НЕТ 4395
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08.09.2021 09:59 Ответить
этих идиотов надо с Говерлы запускать на мотоциклах...
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08.09.2021 09:46 Ответить
Ага! І гальмівні троси перерізать перед запуском!
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08.09.2021 09:48 Ответить
Такий же виродок як Трухін тільки без депутатської корочки. Цього господаря посадять на відміну від його зеленого слуги
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08.09.2021 09:49 Ответить
пытался заехать на детскую горку? там шо - эстакада??? на взлет???
от долбень, алкаш дэбильный !!!
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08.09.2021 09:49 Ответить
Чего не сделаешь ради лайков в тик-токе Пьяный мотоциклист попытался заехать на детскую горку и сбил двух детей - 7-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, - полиция Донетчины - Цензор.НЕТ 431
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08.09.2021 09:54 Ответить
Похоже на то. Явно трюкануть хотел. Вон, эта горка сзади, она же гораздо уже мотыка с коляской! Как он собирался туда въехать???
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08.09.2021 09:57 Ответить
менты их не трогают. об,ясняя это тем что очень много гемороя. не останавливаються, догонять нельзя, искать долго и "не выгодно" аппаратов проверки глушаков нет. одним словом, лучше стоять на перекрестке, с радаром на трассе или ждать закрития ресторанов. там и думать не нужно и бабла куча. это все из слов действующего поца
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08.09.2021 10:00 Ответить
Убейте это животное, и похороните прямо там на детской площадке, а из куска железа сделайте детям качелю. Пьяный мотоциклист попытался заехать на детскую горку и сбил двух детей - 7-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, - полиция Донетчины - Цензор.НЕТ 1426
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08.09.2021 10:00 Ответить
Я в молодости на планете спорт в сельский клуб заезжал во внутрь на дискарь. Пьяный конечно, ума не было. Тёлки , самогоночка.... Но чтобы на детскую площадку и на горку , нужно быть полным д......м.
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08.09.2021 10:02 Ответить
Да ладно, не скромничай - получается вы, примерно, одного уровня: "... в сельский клуб..." А в кинотеатр или в магазин не пробовал? Чего уж там, если море по колено...
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08.09.2021 10:11 Ответить
у давбасян молодость наступает на четвёртом десятке ...
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08.09.2021 11:02 Ответить
У вас, уважаемый, норма на черпак больше!
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08.09.2021 11:13 Ответить
Расстрелять из арбалета.
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08.09.2021 10:04 Ответить
В решении вопросов с такими убаенами я однозначно поддерживаю Талибан..
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08.09.2021 10:14 Ответить
Невже стовпа чи стіни не знайшлося?
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08.09.2021 10:15 Ответить
Этого в россию на обмен. я понял кто такой русский. Это как этот индивид...
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08.09.2021 10:21 Ответить
В 19:00 дети перебегают детскую горку перед мотоциклом - куда смотрят родители ?
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08.09.2021 10:30 Ответить
Типичный давбасянин.
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08.09.2021 10:59 Ответить
труханов , перестань бухим ездить на мотоцикле
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08.09.2021 11:16 Ответить
 
 