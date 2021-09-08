Пьяный мотоциклист попытался заехать на детскую горку и сбил двух детей - 7-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, - полиция Донетчины. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Нетрезвый мужчина за рулем мотоцикла попытался заехать на детскую горку, в результате чего нанес телесные повреждения мальчику и девочке, которые находились рядом. По факту возбуждено уголовное производство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Краматорское районное управление полиции Донецкой области.
"Около 19:00 на линию "102" поступило сообщение из г. Николаевка о том, что в одном из дворов по улице Молодежная мотоциклист совершил наезд на детей", - сказано в сообщении.
Правоохранители установили, что мужчина попытался заехать на мотоцикле с коляской на детскую железную горку. В результате совершил наезд на двух детей, которые находились рядом. 7-летний мальчик и 4-летняя девочка получили телесные повреждения.
Нарушителем оказался 35-летний житель города, который имел признаки алкогольного опьянения и не смог предоставить удостоверение на управление транспортным средством.
Отделом №4 (Славянск) Краматорского РУ полиции по данному факту начато досудебное расследование по квалификации ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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- Ало, это мотомагазин?
- Да!
- У вас сколько в этом месяце спортивных мотоциклов купили?
- Пять!
- Таааааак,.... значит двое ещё где-то катаются...
от долбень, алкаш дэбильный !!!