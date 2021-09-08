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Фото Происшествия
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Одесская область (2483) пожар (5092) ГСЧС (3825) Затока (103)

На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В пгт Затока (Одесская область) рано утром вспыхнул пожар на одной из баз отдыха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Около 6:20 поступило сообщение  о пожаре на базе отдыха "Феличита" в пгт Затока.

Прибыв на место спасатели установили, что горят 4 домика на территории базы отдыха и есть угроза распространения пламени на другие дома. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей удалось не допустить распространения пожара.

Пожарные локализовали пожар в 6:54 и ликвидировали в 7:56 на площади 120 м.кв. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

Всего на базе отдыха проживало 25 человек, которые были эвакуированы до прибытия подразделений ГСЧС.  К тушению пожара привлекались 4 единицы пожарной техники и 18 спасателей.  Также привлекалась местная пожарная команда "Шабо" - 1 единица техники и 3 человека, от местной пожарной команды "Каролино-Бугаз" 1 единица техники и 3 человека.

Также читайте: Семь человек пострадали в результате пожара в общежитии Уманского университета, все госпитализированы, - ГСЧС

На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС 01
На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС 02
На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС 03

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Топ комментарии
+5
Как в этом можно вообще отдыхать? На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1102 На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8651 На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8014
На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4447
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08.09.2021 10:09
+3
расчистка под отель)
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08.09.2021 10:07
+3
Затоку нужно отдать в аренду на 99 лет туркам или немцам,с правом полной реконструкции..
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08.09.2021 10:09
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расчистка под отель)
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08.09.2021 10:07 Ответить
Затоку нужно отдать в аренду на 99 лет туркам или немцам,с правом полной реконструкции..
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08.09.2021 10:09 Ответить
Как в этом можно вообще отдыхать? На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1102 На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8651 На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8014
На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4447
показать весь комментарий
08.09.2021 10:09 Ответить
Для "тех самых 73%" это хоромы! Как грится, "гуляют на всю получку"...
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08.09.2021 10:13 Ответить
Це - шанс для людей ,які мало заробляють ,але все ж хочуть вивезти дітей на море. Насміхатись над цим - бидлячество.
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08.09.2021 10:16 Ответить
Привыкайте с малку к будкам, и главная теза вивезти на море.
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08.09.2021 10:19 Ответить
Опанас: У морі викупаюсь, нах*й. І його от скупаю (показує на Толю).
Йому врачі сказали шоб морі купавсь На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6932

(З неперевершеного Л.П.)
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08.09.2021 10:24 Ответить
Если подойти с умом и сравнить затраты на отдых в Затоке и где-нить в Албании, то Затока не конкурент. Даже тот же Египет может запросто оказаться или сопоставимым по стоимости, или, даже, дешевле. За такие деньги в Затоке может "отдыхать" только закоренелый совок с животным страхом перед "заграницей", чем одесские курортники и пользуются по полной программе, выстригая лоха...
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08.09.2021 10:19 Ответить
П- понти
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08.09.2021 10:23 Ответить
Затока? Да - голые понты.
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08.09.2021 10:24 Ответить
Хм, надо же, у кацапов, в Ногинске, в 06.55 рванула многоэтажка. А у нас в 06.54 полыхнуло. Так в 06.55 там сигнал поступил! Можэ рвануло как раз в 06.54... Время Зэт, блин.
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08.09.2021 10:17 Ответить
Есть пробитие На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2620 На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9650
На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5321
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08.09.2021 10:20 Ответить
Парность случаев, как всегда...
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08.09.2021 10:26 Ответить
Опять горело..А причина? Поджег, или таки электрика. Похолодало ж, подогревались. А периодическую подготовку электросетей никто не делает.
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08.09.2021 10:29 Ответить
 
 