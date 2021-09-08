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Черновицкая область (854) граната (952) Нацполиция (15730) угрозы (831)

Угрожал взорвать гранатой за замечание сожительнице: полицейские Буковины задержали 43-летнего злоумышленника. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

7 сентября в полицию поступило сообщение от жителя села Острица о том, что неизвестный мужчина угрожал взорвать его, держа в руках предмет, внешне похожий на гранату. Правоохранители оперативно установили личность нарушителя. За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Правоохранители опросили 66-летнего заявителя и выяснили, что неизвестный мужчина вышел из соседнего дома и угрожал убить его предметом, похожим на гранату.

Полицейские, прибывшие на вызов, оперативно разыскали и установили его личность. Им оказался 43-летний житель города Сокиряны. Мужчина признался в своих неправомерных действиях и объяснил полицейским, что таким образом решил напугать заявителя, который накануне сделал замечание его сожительнице.

Угрожал взорвать гранатой за замечание сожительнице: полицейские Буковины задержали 43-летнего злоумышленника 01
Фото: сайт полиции

Дознаватели полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире жилой пятиэтажки в Калуше, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники полиции изъяли у правонарушителя вещественное доказательство и направили его для проведения экспертизы в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Досудебное расследование продолжается.
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Угрожал взорвать гранатой за замечание сожительнице: полицейские Буковины задержали 43-летнего злоумышленника - Цензор.НЕТ 6042
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08.09.2021 11:24 Ответить
Нині граната - вагомий аргумент у суперечках........ Угрожал взорвать гранатой за замечание сожительнице: полицейские Буковины задержали 43-летнего злоумышленника - Цензор.НЕТ 5537
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08.09.2021 11:25 Ответить
шота 43 летние разошлись не на шутку Угрожал взорвать гранатой за замечание сожительнице: полицейские Буковины задержали 43-летнего злоумышленника - Цензор.НЕТ 4258
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08.09.2021 11:32 Ответить
Мне вот интересно, что житель Сокирян в Острице делал? Видно кучеряво живёт, если каждый день к своей сожительнице ездит на такое расстояние. ))
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08.09.2021 11:55 Ответить
Я швидше повірю що мешканець Остриці може кожен день їздити в Сокиряни, ніж навпаки.
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08.09.2021 13:12 Ответить
 
 