В оккупированном Крыму в доме бывшего члена Меджлиса Эльдара Менсеитова прошел обыск, его вывезли в неизвестном направлении. ФОТО

В Симферополе, в поселке Молодежное, после следственных мероприятий увезли в неизвестном направлении Менсеитова Эльдара, бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району.

Об этом говорится в сообщении "Крымской солидарности" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в 20.30 я, возвращаясь, заметила возле своего дома две машины. Сын и мама сказали, что стоят они давно. Когда я попыталась посмотреть номера, они завелись и заехали за угол, за бетонный забор. Сейчас мне стало известно, что около 24-х часов две легковые машины и Газель приехали по адресу Карасу, 6 в Молодежное. Ни он, ни члены его семьи на звонки не отвечают", - сообщили в "Крымскую солидарность".

Эльдар Менсеитов за Николаем Полозовым (справа). Фото: Крымская солидарность

18 июня 2021 года Эльдар Менсеитов давал в Армянском городском суде показания в качестве свидетеля защиты по делу Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно.

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Как позже сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter, представители силовых структур российской оккупационной власти вывезли его в неизвестном направлении.

"Очередной обыск и задержание в оккупированном Крыму. Сегодня ночью в поселке Молодежное обыскали дом бывшего члена симферопольского Меджлиса крымскотатарского народа Эльдара Менсеитова. Представители силовых структур российской оккупационной власти вывезли его в неизвестном направлении", - написала Джапарова в Twitter в среду.

Она отметила, что 18 июня 2021 года Менсеитов давал в т.н. "Армянском городском суде" показания в качестве свидетеля защиты по делу против лидера крымских татар Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно.

"Эти действия являются продолжением репрессий российским оккупантом в Крыму, как месть за деятельность Крымской платформы", - указала Джапарова.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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