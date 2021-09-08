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Мужчина с сайта знакомств, угрожая ножом, изнасиловал и ограбил 24-летнюю девушку в Киеве, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Женщина познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и договорилась с ним о встрече. Оказавшись наедине, злоумышленник, угрожая ножом, изнасиловал потерпевшую и отобрал личные вещи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции обратилась 24-летняя местная жительница и сообщила о том, что в ее квартире на улице Кавказской ее изнасиловал мужчина и отобрал личные вещи", - говорится в сообщении.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Соломенского управления полиции Иван Жук, полицейские выяснили, что накануне потерпевшая познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и договорилась с ним о личной встрече: "Оказавшись наедине, злоумышленник начал угрожать заявительнице ножом, затащил ее в квартиру, где связал и заклеил рот клейкой лентой, чтобы она не звала на помощь. После этого преступник изнасиловал хозяйку квартиры, забрал у нее два мобильных телефона, деньги и другие личные вещи и убежал".

Мужчина с сайта знакомств, угрожая ножом, изнасиловал и ограбил 24-летнюю девушку в Киеве, - полиция 01
Фото: сайт полиции

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Соломенского управления полиции выяснили, что к совершению данных правонарушений причастен ранее судимый житель столицы, 1982 года рождения.

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Полицейские установили местонахождение насильника и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"По согласованию с Соломенской окружной прокуратурой мы сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 Уголовного кодекса Украины - это разбойное нападение, также решаем вопрос о привлечении его к ответственности по части первой статьи 152 - это изнасилование и избрании меры мероприятия. За содеянное мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества ", - добавил полковник полиции.
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Топ комментарии
+28
Есть умные бандиты с сильным характером, которые знают как, что и когда, да без последствий ( в итоге они миллиардеры). Есть мелкая тупая шешура, которая только и делает что сидит за копеечные кражи и прочие мелочные преступления. А есть твари которые несозданы для общества и жизни среди людей вообще, им что изнасиловать, что человека зарезать за 20 грн, труда не составит. Вот этот случай пример из последнего. И гадать планировал он или нет неблагодарное дело, нормальному человеку понять таких людей нельзя.
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08.09.2021 12:15
+19
Куда идти с подружкой? На перепихон? Или вы как дети верите в сказки что мужик бабу силой из трамвая в ее квартиру затащил
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08.09.2021 12:12
+14
Надо смотреть кого тащишь к себе домой на перепихон. Походу об изнасиловании решила заявить когда поняла что ухажер что то спер чтобы наказать.
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08.09.2021 12:10
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Мне чего то кажется что за ранее он этого не планировал но по ходу встречи что то пошло не так в его понимании что его взбесило.
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08.09.2021 12:07 Ответить
Есть умные бандиты с сильным характером, которые знают как, что и когда, да без последствий ( в итоге они миллиардеры). Есть мелкая тупая шешура, которая только и делает что сидит за копеечные кражи и прочие мелочные преступления. А есть твари которые несозданы для общества и жизни среди людей вообще, им что изнасиловать, что человека зарезать за 20 грн, труда не составит. Вот этот случай пример из последнего. И гадать планировал он или нет неблагодарное дело, нормальному человеку понять таких людей нельзя.
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08.09.2021 12:15 Ответить
тоже верно.
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08.09.2021 12:19 Ответить
Полностью поддерживаю.
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08.09.2021 12:51 Ответить
А тобі не здається що ти виправдовуєш гвалтівника?
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08.09.2021 12:15 Ответить
С нравственной точки зрение нет, преступление есть преступление и за него надо отвечать.
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08.09.2021 12:26 Ответить
Заранее не планировал, а нож на свидания носит, чтобы по дороге вычищать грязь из под ногтей и предстать во всей красе ...
Оказавшись наедине, злоумышленник начал угрожать заявительнице ножом, затащил ее в квартиру, где связал и заклеил рот клейкой лентой Источник: https://censor.net/ru/p3287021

Если написанное понимать буквально, то написано именно - сначала пригрозил ножом, потом затащил в квартиру, потом связал и заклеил рот. Лично я бы не стал надеяться на то, что у нее в прихожей на полочке рядом с помадой и расческой всегда лежит клейкая лента, подходящей для заклейки рта ширины, да и вообще на то, что такая лента есть в доме в принципе. Ну то есть, я бы взял бы ее с собой, на всякий случай, вдруг в доме не окажется
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08.09.2021 12:56 Ответить
У меня знакомый активно занимается смешанными единоборствами уже лет 10.. он иногда в целях безопасности носит с собой нож.
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08.09.2021 12:58 Ответить
А, ну да, я как-то не подумал о том, что "что-то пошло не так", это когда барышня оказалась не течкующей самкой и отказалась давать с первого захода желая немного просто подружить и присмотреться друг к друг, а это, естественно, была жуткая угроза для его безопасности ...
А когда у твоего знакомого иногда наступает небезопасность, он режет или просто угрожает, связывает, трахает и вычищает карманы?
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08.09.2021 13:23 Ответить
единоборства против ножа не помогают. дохлый номер и самообман.
против оружия помогает избегание и оружие.
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08.09.2021 18:53 Ответить
Поэтому он иногда берет его с собой.
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08.09.2021 19:08 Ответить
дворянин должен всегда носить шпагу на поясе.
нападают в самый неожиданный момент в самом обычном общественном месте, днём, солнечным утром.
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08.09.2021 21:10 Ответить
Получается понравился злодей )) Выбрала лучшего с сайта ))
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08.09.2021 12:07 Ответить
Глупости.. *Знал бы прикуп-жил бы в Сочи* - ходовая поговорка карточных шулеров времен СССР.
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08.09.2021 12:11 Ответить
Ну ,тогда и обижаться нечего )) - Все по шаблону ))
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08.09.2021 12:14 Ответить
Ну не знаю) может быть вы с первого взгляда на человека можете сразу рассказать о нем кто он и что он и чего от него можно знать, но обычно люди часто ошибаются в других людях в попытках охарактеризовать их с первого же взгляда.. я не думаю что в анкете этого чувака было написано - граблю, насилую на первом свидании Мужчина с сайта знакомств, угрожая ножом, изнасиловал и ограбил 24-летнюю девушку в Киеве, - полиция - Цензор.НЕТ 7775
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08.09.2021 12:17 Ответить
Давно известно что баб тянет к "плохим парням"
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08.09.2021 12:42 Ответить
с подружкой нужно было идти....
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08.09.2021 12:09 Ответить
И мамой с папой. И детей от прежних браков прихватить ))
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08.09.2021 12:11 Ответить
Куда идти с подружкой? На перепихон? Или вы как дети верите в сказки что мужик бабу силой из трамвая в ее квартиру затащил
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08.09.2021 12:12 Ответить
Ага, со страшненькой...
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08.09.2021 12:18 Ответить
У міжнародному аеропорту Каподічіно (Неаполь) померла 60-річна заробітчанка з України Ганна Бурак, яка працювала в Італії. Жінці стало зле, після чого невідомі обікрали її, забравши всі речі та гроші.

Інцидент стався 3 вересня, повідомив у Фейсбук італійський громадський діяч Лука Абейте.
60-річна жінка відчула себе зле перед посадкою на літак до України. Медики не змогли врятувати українку.
Абейте написав, що жінка роками не була на Батьківщині.
"Здається, що людській підлості немає меж... У суєті порятунку або після смерті всі її заощадження, які вона мала намір привезти своїй сім'ї, таємниче зникли", - обурився медійник.
За його словами, інцидент виходить за межі толерантності, і попросив вибачення в українки.
"Прости нас, Анно, ти на це не заслужила", - додав Абейте.
Ганна Бурак кілька років була доглядальницею та волонтеркою в невеликому італійському містечку Валло ді Діана.
Місцеві жителі знали і поважали українку. Її характеризували як дуже добру та альтруїстичну.
Ймовірну крадіжку розслідують поліцейські Неаполя, які повинні встановити всі обставини події.
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08.09.2021 12:09 Ответить
х.з. зачем тут это ты выложил Чоловік із сайту знайомств, погрожуючи ножем, зґвалтував і пограбував 24-річну дівчину в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 6412
а в Турции утонул украинец и т.д.
и что? а в Непале погиб Зорян, или Шкиряк - и шо?
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08.09.2021 13:05 Ответить
В аэропорту есть камеры
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09.09.2021 08:27 Ответить
А тому що "нэфіг" дурнею страждати.
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08.09.2021 12:09 Ответить
Шо такое нэфиг?😂🌷×××
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08.09.2021 12:16 Ответить
А головне випустять через декілька років цю наволоч, і знову воно піде "знайомитись"
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08.09.2021 12:09 Ответить
через декілька років? да через недельку вот посмотришь
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08.09.2021 12:11 Ответить
не заплатил штоли???)))
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08.09.2021 12:09 Ответить
Гусары денег не берут!
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08.09.2021 12:14 Ответить
хера се у него череп как у гамадрилов из фильма Супербратья Марио
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08.09.2021 12:10 Ответить
Гумба?
Чоловік із сайту знайомств, погрожуючи ножем, зґвалтував і пограбував 24-річну дівчину в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 6567
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08.09.2021 12:56 Ответить
во точно🤣
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08.09.2021 12:58 Ответить
любовь зла
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08.09.2021 13:00 Ответить
особливо комерційна
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08.09.2021 17:39 Ответить
Надо смотреть кого тащишь к себе домой на перепихон. Походу об изнасиловании решила заявить когда поняла что ухажер что то спер чтобы наказать.
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08.09.2021 12:10 Ответить
Вполне вероятно. Но! Наказать таки этого самца надо!
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08.09.2021 12:16 Ответить
скорее всего. ибо х.з. зачем делать это чтобы через час быть в кутузке.
да еще - затащил потерпевшую в ЕЕ же квартиру - это как?
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08.09.2021 12:42 Ответить
ето звичайний бабський ..здьож
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08.09.2021 17:39 Ответить
а вот и не знаю, Невзоров вроде, говорил шо там такие экспертизы надо + мусора хихикают + соседи и т.д. будут зырить косовато, так шо реально непонятно. может просто так записали тупо?
но даже если чел это сделал все, тоже ведь знал что стопроц завтра уже будет под следствием.

Чоловік із сайту знайомств, погрожуючи ножем, зґвалтував і пограбував 24-річну дівчину в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 7357
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08.09.2021 17:49 Ответить
Да може бути по-різному. Але факт що дівчина тягне незнайомого мужика до себе на хату - говорить про неї багато чого
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09.09.2021 16:21 Ответить
та в принципі хоч Путіна тягне, це її справа, але ви правий - тіпа лотерея своєрідна Чоловік із сайту знайомств, погрожуючи ножем, зґвалтував і пограбував 24-річну дівчину в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 4116
хоча.... пару разів бачив шо Тесад робив, ну, типу під своїми іменами писали "мальчікові" і були ******. там кажуть шо і бабло вимагали - х.з., ну просто це ж палєво, а тут - незрозуміло - нашо мужику затягати з ножем бубу на її ж квартиру? опечатка прикольна)
якшо би вона його сама завела за хвилину. можливо, мужик "шишка" і таким чином підставили. ну просто блін - мало не вбити, пограбувати і лишити - знаючи шо завтра утрєчком - в КПЗ. може зек, а може щось тут не те
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09.09.2021 16:43 Ответить
Ні ну можна звісно напроситись провести її додому і там біля під'їзду вже витягти ножа - тоді інша річ. Сподіваюсь поліціянти виявлять що саме там сталося. Бо варіанти тут можуть бути різні
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09.09.2021 18:55 Ответить
ну так от шо різні. бо я дуже сумніваюсь шо чудак йшов з нею до її квартири і тут раптом її заволік туди ж(а ключі, а крики, а сусіди?)
ну просто повна маячня ж, ні?
плюс навіть так - то зваливши звідтам знав шо його приймуть через пару годин мєнти. і стаття то буде не то шо тупо напав ж, ні?
ну дивно просто.
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09.09.2021 19:01 Ответить
По 152ій на кічмані тепер у нього буде точно такой же любові по самі гланди з яйцями.
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08.09.2021 12:11 Ответить
А так ей и надо, или она там помойках знакомств кого хотела встретить Ален Делона ? ))
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08.09.2021 12:11 Ответить
Я всё понимаю... давнее знакомство в ИНЕТе... долгое вожделение самца к подруге ИНЕТной... даже легкое насилие, в этом плане- таки понимаемо. А вот ограбить даму, которая таки тебе не смогла отказать- тут подлость реальная!
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08.09.2021 12:11 Ответить
Ну а шо? Совместил полезное с приятным.
"Если красть - так миллион, если сношать - то королеву". Мужчина с сайта знакомств, угрожая ножом, изнасиловал и ограбил 24-летнюю девушку в Киеве, - полиция - Цензор.НЕТ 748
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08.09.2021 12:19 Ответить
Написано: познакомилась накануне. Так что про давнее знакомство тут речи нет.
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08.09.2021 12:19 Ответить
Ну, это зависит от состояния эрекции у туварища. Накануне, да? А это когда? Дня три-четыре? Можэ часа два? Нет ИНФЫ.
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08.09.2021 12:31 Ответить
Накануне-предыдущий день. Обычно так подразумевается.
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08.09.2021 12:39 Ответить
В ИНЕТе ничего не подразумевается. То есть- совсем ничего. Как там было: "С пивом "Толстяк" время летит незаметно."(с).
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08.09.2021 12:46 Ответить
На первом свидании оказалась (как написано в тексте) наедине? Дура!
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08.09.2021 12:13 Ответить
более того - потащила к себе на квартиру...на фига? рюмку чая? а потом???
т.е. инстинкт самосохранения (и своего тела тоже) отключился полностью...
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08.09.2021 12:26 Ответить
Может эта...как их сейчас называют...бодипозитившица?
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08.09.2021 12:29 Ответить
в ее квартире на улице Кавказской ее изнасиловал мужчина

А если это был кавказец, да и на улице кавказской, то это джекпот ваще Чоловік із сайту знайомств, погрожуючи ножем, зґвалтував і пограбував 24-річну дівчину в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 322
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08.09.2021 13:00 Ответить
є такі спеціальні сайти знайомств для одноразового перепихону без зобов'язань - інколи їх рекламу можна навіть на цензорі зустріти
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08.09.2021 12:41 Ответить
Реклама, и в Цензоре тоже, к тебе приходит та, которая подходит, по наблюдениям Гугла, именно тебе. Ну то есть, чем ты интересуешься, то тебе и рекламируют Чоловік із сайту знайомств, погрожуючи ножем, зґвалтував і пограбував 24-річну дівчину в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 1454
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08.09.2021 13:40 Ответить
мабуть Гугль тупий - спеціально тільки що передивився всю рекламу на ось цій сторінці - менше 20% з того чим я потенційно можу цікавитися
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08.09.2021 13:47 Ответить
То у тебя Гугаль ни той системы Чоловік із сайту знайомств, погрожуючи ножем, зґвалтував і пограбував 24-річну дівчину в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 87
Если меня интересует вопрос разного инструмента, то и в рекламе регулярно висят если не перфораторы или бензопилы, то мультитулы или бензокосы. А так же, поскольку я время от времени отдыхаю от Цензора и других новостников и просматриваю например "колорит плацкарта" или "королевы сельского гламура", то периодически и по этой теме окошечки на разных страницах браузера присутствуют Чоловік із сайту знайомств, погрожуючи ножем, зґвалтував і пограбував 24-річну дівчину в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 3573
Скажу тебе даже больше, от чего я сам не на шутку офигел - со смартфоном в кармане, разговаривал с товарищем у которого увидел висящим на мет. двери мощный магнит, я произнес фразу в которой упомянул неодимовый магнит с которым я бы точно смог найти в траве небольшую железку которую потерял .... вечером, даже кажется на странице Цензора, у меня на мониторе сверху и справа, во всех без исключения рекламных квадратиках, не было ничего кроме мощного цилиндрического неодимового магнита Чоловік із сайту знайомств, погрожуючи ножем, зґвалтував і пограбував 24-річну дівчину в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 3838
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08.09.2021 16:34 Ответить
Есть такая хрень, вторую неделю уже задалбывают рекламой обуви (искал себе на свою голову зимние ботинки, старые дали дуба и носке не подлежат), хотя неделю как купил у Mida на сайте. Имхо, слишком уж много знают это рекламщики, чересчур.
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08.09.2021 16:40 Ответить
Хорошее фото. Цензор стайл.
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08.09.2021 12:17 Ответить
Да, можно было пику не замалёвывать, а сфоткать только куртку.
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08.09.2021 12:28 Ответить
Гы, при первом знакомстве тянет хз кого к себе домой.
Скорее похоже на профессионалку, чем овцу.
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08.09.2021 12:22 Ответить
в 24 искать по сайтам знакомств?
ну? и нашла???
так жаль дуреху !!!!
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08.09.2021 12:24 Ответить
Захотела большой и чистой любви.
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08.09.2021 12:27 Ответить
Бабла она захотела. Думала богатенький лоховатый Буратино клюнет, а вышло наоборот.
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08.09.2021 12:39 Ответить
То что этот "мужчина" - животное это само собой. Но ведь выбрала то она его тоже сама - одного из тысячи, самого "лудшего"! Десятки ботанов-программистов были легким движением отправлены в мусорку потому что "нет харизмы", не чувствуется "сила".
24 года это еще тот возраст, когда дружат с умными мальчиками, а трахаются с уголовниками.
Итог закономерен.
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08.09.2021 12:40 Ответить
да молоденькие почти все ищут альфача а в итоге получается то, что мы видим в этой новости
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08.09.2021 13:34 Ответить
сообщила о том, что в ее квартире Источник: https://censor.net/ru/p3287021\\\\\\\\\\\

затащил ее в квартиру\\\\\\\\\\

В соседскую? это что за бред - шли к ней в ее квартиру и тут - угрожая затащил, рискуя шо соседи по площадке услышат? не подождал даже когда она сама откроет дверь и решил сэкономить 5 секунд?
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08.09.2021 12:40 Ответить
Ще не писали? Це був виборець Зеленського. інфа 100%
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08.09.2021 12:41 Ответить
І виборчиня. зустрілись два одіночєства Чоловік із сайту знайомств, погрожуючи ножем, зґвалтував і пограбував 24-річну дівчину в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 5866
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08.09.2021 12:58 Ответить
Ну як же тут без цього. А нічого що зека політіка менш за все цікавить? Якщо взагалі цікавить. Ні, треба приплести, бо без цього ж ніяк. Завтра сонце не зійде якщо не згадати певну кількість разів виборців Зеленського.
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08.09.2021 13:23 Ответить
дурень зарегистрировался и отметился ...
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08.09.2021 13:23 Ответить
ну или 40 летний гей девственник)
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08.09.2021 13:24 Ответить
Просто подумайте, навіщо такі проблеми звичайному грабіжнику-гвалтівнику? Домовлятись с жертвою про зустріч залишаючи сліди, потім йти до неї додому, це ж палево повне. Тут вважаю якийсь побутовий конфлікт. Типу пила/їла, а давати не схотіла, який переріс у втрату контролю над ситуацією.
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08.09.2021 13:26 Ответить
Таке враження, що чимало коментаторів на цій гілці або самі діючі гвалтівники, або латентні і готуються стати діючими
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08.09.2021 14:04 Ответить
а может просто логически мыслят? что за бред - затащил ее в ее же квартиру - это тебя не смущает?
ты статью читал хоть то?
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09.09.2021 19:04 Ответить
на квартире, с мамбы. Похоже на ограбленную бабочку.
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08.09.2021 13:28 Ответить
Не бачу тут ніякого згвалтування. Може, вона сама дала йому клейку ленту, щоб був екстрім. Це ще дуже гуманний "гвалтівник", що не бив її кнутом. Взагалі, який нормальний чоловік піде на зустріч до незнайомої з інтернету, та ще в незнайому квартиру, яка може бути пасткою? Може, він пограбував її раніше, ніж би встигла вона.
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08.09.2021 16:59 Ответить
Яка дівчина поведе незнайомого до себе до дому? Тільки та, що займається древнейшим ремеслом.
А далі або замало заплатив, або шантажувати захотіла....
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08.09.2021 17:35 Ответить
Скорее вообще не заплатил и еще мобилы спер...а у проституток крыша в мусоровке вот оперативненько и поймали...
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08.09.2021 17:41 Ответить
та може бути що завгодно - від її версії аж до варіанту коли вона йому дала - а потім почала вимагати грошей та погрожувати заявою в поліцію. Ну а він не повівся....
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09.09.2021 16:22 Ответить
А еще интересно на каком сайте знакомств..на мамбе или на знакомствах с проститутками...
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08.09.2021 17:42 Ответить
 
 