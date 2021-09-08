Мужчина с сайта знакомств, угрожая ножом, изнасиловал и ограбил 24-летнюю девушку в Киеве, - полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Женщина познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и договорилась с ним о встрече. Оказавшись наедине, злоумышленник, угрожая ножом, изнасиловал потерпевшую и отобрал личные вещи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"В дежурную часть Соломенского управления полиции обратилась 24-летняя местная жительница и сообщила о том, что в ее квартире на улице Кавказской ее изнасиловал мужчина и отобрал личные вещи", - говорится в сообщении.
Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Соломенского управления полиции Иван Жук, полицейские выяснили, что накануне потерпевшая познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и договорилась с ним о личной встрече: "Оказавшись наедине, злоумышленник начал угрожать заявительнице ножом, затащил ее в квартиру, где связал и заклеил рот клейкой лентой, чтобы она не звала на помощь. После этого преступник изнасиловал хозяйку квартиры, забрал у нее два мобильных телефона, деньги и другие личные вещи и убежал".
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Соломенского управления полиции выяснили, что к совершению данных правонарушений причастен ранее судимый житель столицы, 1982 года рождения.
Полицейские установили местонахождение насильника и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"По согласованию с Соломенской окружной прокуратурой мы сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 Уголовного кодекса Украины - это разбойное нападение, также решаем вопрос о привлечении его к ответственности по части первой статьи 152 - это изнасилование и избрании меры мероприятия. За содеянное мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества ", - добавил полковник полиции.
Пожалуйста, подождите...
Оказавшись наедине, злоумышленник начал угрожать заявительнице ножом, затащил ее в квартиру, где связал и заклеил рот клейкой лентой Источник: https://censor.net/ru/p3287021
Если написанное понимать буквально, то написано именно - сначала пригрозил ножом, потом затащил в квартиру, потом связал и заклеил рот. Лично я бы не стал надеяться на то, что у нее в прихожей на полочке рядом с помадой и расческой всегда лежит клейкая лента, подходящей для заклейки рта ширины, да и вообще на то, что такая лента есть в доме в принципе. Ну то есть, я бы взял бы ее с собой, на всякий случай, вдруг в доме не окажется
А когда у твоего знакомого иногда наступает небезопасность, он режет или просто угрожает, связывает, трахает и вычищает карманы?
против оружия помогает избегание и оружие.
нападают в самый неожиданный момент в самом обычном общественном месте, днём, солнечным утром.
Інцидент стався 3 вересня, повідомив у Фейсбук італійський громадський діяч Лука Абейте.
60-річна жінка відчула себе зле перед посадкою на літак до України. Медики не змогли врятувати українку.
Абейте написав, що жінка роками не була на Батьківщині.
"Здається, що людській підлості немає меж... У суєті порятунку або після смерті всі її заощадження, які вона мала намір привезти своїй сім'ї, таємниче зникли", - обурився медійник.
За його словами, інцидент виходить за межі толерантності, і попросив вибачення в українки.
"Прости нас, Анно, ти на це не заслужила", - додав Абейте.
Ганна Бурак кілька років була доглядальницею та волонтеркою в невеликому італійському містечку Валло ді Діана.
Місцеві жителі знали і поважали українку. Її характеризували як дуже добру та альтруїстичну.
Ймовірну крадіжку розслідують поліцейські Неаполя, які повинні встановити всі обставини події.
а в Турции утонул украинец и т.д.
и что? а в Непале погиб Зорян, или Шкиряк - и шо?
да еще - затащил потерпевшую в ЕЕ же квартиру - это как?
но даже если чел это сделал все, тоже ведь знал что стопроц завтра уже будет под следствием.
хоча.... пару разів бачив шо Тесад робив, ну, типу під своїми іменами писали "мальчікові" і були ******. там кажуть шо і бабло вимагали - х.з., ну просто це ж палєво, а тут - незрозуміло - нашо мужику затягати з ножем бубу на її ж квартиру? опечатка прикольна)
якшо би вона його сама завела за хвилину. можливо, мужик "шишка" і таким чином підставили. ну просто блін - мало не вбити, пограбувати і лишити - знаючи шо завтра утрєчком - в КПЗ. може зек, а може щось тут не те
ну просто повна маячня ж, ні?
плюс навіть так - то зваливши звідтам знав шо його приймуть через пару годин мєнти. і стаття то буде не то шо тупо напав ж, ні?
ну дивно просто.
"Если красть - так миллион, если сношать - то королеву".
т.е. инстинкт самосохранения (и своего тела тоже) отключился полностью...
А если это был кавказец, да и на улице кавказской, то это джекпот ваще
Если меня интересует вопрос разного инструмента, то и в рекламе регулярно висят если не перфораторы или бензопилы, то мультитулы или бензокосы. А так же, поскольку я время от времени отдыхаю от Цензора и других новостников и просматриваю например "колорит плацкарта" или "королевы сельского гламура", то периодически и по этой теме окошечки на разных страницах браузера присутствуют
Скажу тебе даже больше, от чего я сам не на шутку офигел - со смартфоном в кармане, разговаривал с товарищем у которого увидел висящим на мет. двери мощный магнит, я произнес фразу в которой упомянул неодимовый магнит с которым я бы точно смог найти в траве небольшую железку которую потерял .... вечером, даже кажется на странице Цензора, у меня на мониторе сверху и справа, во всех без исключения рекламных квадратиках, не было ничего кроме мощного цилиндрического неодимового магнита
Скорее похоже на профессионалку, чем овцу.
ну? и нашла???
так жаль дуреху !!!!
24 года это еще тот возраст, когда дружат с умными мальчиками, а трахаются с уголовниками.
Итог закономерен.
затащил ее в квартиру\\\\\\\\\\
В соседскую? это что за бред - шли к ней в ее квартиру и тут - угрожая затащил, рискуя шо соседи по площадке услышат? не подождал даже когда она сама откроет дверь и решил сэкономить 5 секунд?
ты статью читал хоть то?
А далі або замало заплатив, або шантажувати захотіла....