Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники одной из столичных IT-компаний продавали программы для взлома соцсетей и мессенджеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленники организовали незаконную продажу специализированного программного обеспечения. Основное его назначение - отдаленное получение информации с компьютеров и телекоммуникационного оборудования.

Программы позволяли беспрепятственно собирать и передавать информацию о действиях пользователей. Включая данные, которые передавались через мессенджеры и социальные сетей "ВК", "Instagram", "Facebok" и WhatsApp, Viber, Telegram или электронные почтовые ресурсы.

Как установило следствие, злоумышленники продавали это программное обеспечение предприятиям частного сектора. Все это - якобы для предотвращения утечки служебной информации. В дальнейшем планировали его продажу также учреждениям государственного сектора.

По результатам судебных экспертиз, программное обеспечение признано специальными техническими средствами негласного получения информации.

В ходе проведенных обысков в офисном помещении IT-компании обнаружены и изъяты черновые записи, переписка и документы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас двум правонарушителям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

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