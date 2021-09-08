Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Сотрудники одной из столичных IT-компаний продавали программы для взлома соцсетей и мессенджеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Злоумышленники организовали незаконную продажу специализированного программного обеспечения. Основное его назначение - отдаленное получение информации с компьютеров и телекоммуникационного оборудования.
Программы позволяли беспрепятственно собирать и передавать информацию о действиях пользователей. Включая данные, которые передавались через мессенджеры и социальные сетей "ВК", "Instagram", "Facebok" и WhatsApp, Viber, Telegram или электронные почтовые ресурсы.
Как установило следствие, злоумышленники продавали это программное обеспечение предприятиям частного сектора. Все это - якобы для предотвращения утечки служебной информации. В дальнейшем планировали его продажу также учреждениям государственного сектора.
По результатам судебных экспертиз, программное обеспечение признано специальными техническими средствами негласного получения информации.
В ходе проведенных обысков в офисном помещении IT-компании обнаружены и изъяты черновые записи, переписка и документы с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас двум правонарушителям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.
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А на тему длинны ключа, добро пожаловать в 2021, когда 512 уже не считается абсолютно секьюрным
Ну маладца!!! Знають що "контоой Зє" керує , як йог називають самі співробітники, іванушка дурачок.
московити так і не зламали телеграм поки, нарешті , не купили дурова з потрохами. Тепер його, телеграм, контролюють повністю.
А, чому не сифілісом, або ******?
ФБР не смогли.
сбушники базар секут....