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Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сотрудники одной из столичных IT-компаний продавали программы для взлома соцсетей и мессенджеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленники организовали незаконную продажу специализированного программного обеспечения. Основное его назначение - отдаленное получение информации с компьютеров и телекоммуникационного оборудования.

Программы позволяли беспрепятственно собирать и передавать информацию о действиях пользователей. Включая данные, которые передавались через мессенджеры и социальные сетей "ВК", "Instagram", "Facebok" и WhatsApp, Viber, Telegram или электронные почтовые ресурсы.

Как установило следствие, злоумышленники продавали это программное обеспечение предприятиям частного сектора. Все это - якобы для предотвращения утечки служебной информации. В дальнейшем планировали его продажу также учреждениям государственного сектора.

По результатам судебных экспертиз, программное обеспечение признано специальными техническими средствами негласного получения информации.

В ходе проведенных обысков в офисном помещении IT-компании обнаружены и изъяты черновые записи, переписка и документы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас двум правонарушителям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

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Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ 01
Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ 02
Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ 03
Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Хм. С каких пор снифферы стали программами для взлома?
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08.09.2021 14:07
+3
видать СБУ обиделось что ИТ компания с ними не захотела зелеными бумажечками делиться, поэтому и начала сочинять легенды Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 5303
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08.09.2021 14:08
+3
Все что в статье бредятина. Тут прослеживается явный наезд и прессуха по заказу конкурентов очевидно. Из статьи к примеру не ясно, что именно сервера месенджеров взломали. Кроме того по заявлениям разработчиков сообщения на серверах хранятся и передаются в зашифрованном виде. Даже сниффер если его перехватит декодировать не сможет.
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08.09.2021 14:14
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Хм. С каких пор снифферы стали программами для взлома?
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08.09.2021 14:07 Ответить
При чём тут снифферы, они же не трафик собирали, сам по себе трафик собирать бесполезно в эпоху когда он весь криптуется. Они явно трафик дешифровали через какой-нибудь mitm или используя какие-то уязвимости конкретных приложений
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08.09.2021 14:13 Ответить
128 битное шифрование расшифровали не зная ключа? Ну че тогда сказать - гиганты. А то что сниффели я предположил потому, что из статьи можно понять, что непосредственного взлома не было, а было удаленное получение информации с компьютеров. Значит трафик перехватывали.
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08.09.2021 14:17 Ответить
Зачем ломать, когда можно подменять, потому mitm и предположил, судя по размаху, так как не какое-то одно приложение было затронуто.

А на тему длинны ключа, добро пожаловать в 2021, когда 512 уже не считается абсолютно секьюрным
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08.09.2021 14:22 Ответить
128 бит я назвал как минимальный секьюрности которого за глаза. Какой алгоритм шифрования именно у разработчиков месенжеров используется я не интересовался ибо мои переписки в них мало кому интересны будут даже если допустить взлом. Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 7581 Подбором ключа конечно можно заниматься. Абсолютной защиты нет впринципе. Только вот затраченное машинное время и мощности на это сводят данную процедуру практически к нулю. Ибо информация скоропортящийся продукт. За такое время просто протухнет.
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08.09.2021 14:27 Ответить
скорее тупо ремоутконтрол телефона, тимвьювер самолепный. кому нужны эти замороченные дешифрования в "частном секторе". может еще и условие - самому прогу установить. так что как обычно ученый изнасиловал журналиста. правда посадить - могут, почему б и нет.
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08.09.2021 16:31 Ответить
Скорее всего слепили какую-то прогу, которая скриншотила юзеров и сливала на корпоративный сервак. если пользуешься на компе вайбером ит.д. могли читать. сомневаюсь, что они с трафиком игрались...
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08.09.2021 15:08 Ответить
Что ж они телеграмм канал Чавуса не взломали, когда тот "выкладывал" видосы? А вообще это все чес, вайбер они взломали, ага, мамкины хакеры Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 4523
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08.09.2021 14:07 Ответить
Все что в статье бредятина. Тут прослеживается явный наезд и прессуха по заказу конкурентов очевидно. Из статьи к примеру не ясно, что именно сервера месенджеров взломали. Кроме того по заявлениям разработчиков сообщения на серверах хранятся и передаются в зашифрованном виде. Даже сниффер если его перехватит декодировать не сможет.
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08.09.2021 14:14 Ответить
На вайбер жеж смс на симку приходит, там нет паролей никаких, брутфорс не катит. Разве, что вирусняк рассылать на устройства жертвы с установкой соответсвующего ПО... А вообще сбу у нас не тем чем-то занимается как почитать Цензор...
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08.09.2021 14:16 Ответить
Брокер телеги тоже тупой как мамонт. Все что может идентифицировать имей и отправить туда сообщение запакованное в джейсоне и зашифрованное. Откуда запрос идет он не в курсе. Так что только если контролируешь ПО возможно информацию оттуда получить. Вон кацапы долгое время с Дуровым бодались пока за бейці его самого не взяли. Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 9714 А там не ресейлеры с непонятным ПО - там конторские работали.
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08.09.2021 14:22 Ответить
видать СБУ обиделось что ИТ компания с ними не захотела зелеными бумажечками делиться, поэтому и начала сочинять легенды Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 5303
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08.09.2021 14:08 Ответить
Не інакше. "Підозри", щоб викачати грошей, з ІТ- компанії.
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08.09.2021 15:57 Ответить
"Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ."

Ну маладца!!! Знають що "контоой Зє" керує , як йог називають самі співробітники, іванушка дурачок. Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 7370
московити так і не зламали телеграм поки, нарешті , не купили дурова з потрохами. Тепер його, телеграм, контролюють повністю. Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 9178
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08.09.2021 14:09 Ответить
ВАЙБЕР!!!
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08.09.2021 14:11 Ответить
Сервак вайбер в білорусі і повністю під контролем конторських. Вони його використовують і для соц досліджень по Україні. Вже дааа вно!
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08.09.2021 14:13 Ответить
Чо ж они дураки не взломали вайбер и вк зеленского, это б была бы сенсация Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 7380
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08.09.2021 14:13 Ответить
Аж ніяк! Він сам, всім розповідає про себе...
Співробітники столичної IT-компанії продавали програми для злому WhatsApp, Viber і Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 5184

А, чому не сифілісом, або ******?
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08.09.2021 14:42 Ответить
ну за ****** треба в Африку летіти, а щодо сифілісу - хз. Може ще не додумався
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08.09.2021 18:01 Ответить
Тут, у дописі що зверху, дуже перепрошую, якщо видав держтаємницю.... Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 6628
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08.09.2021 14:11 Ответить
Мда... Такі новини. Хакери ломанули месенджери які шифрують данні. Щось у цій новині трохи дивне))) При тому є способи набагато дешевші по ресурсам і універсальніші( не важливо який месенджер)...
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08.09.2021 14:48 Ответить
Взлом Телеграмма - крутые ребята!!
ФБР не смогли.
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08.09.2021 15:33 Ответить
сильно небось взломали)) прям горе аппликуха, сама ключи сгенерирует) может они еще и архив winrar взломали?))
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08.09.2021 17:39 Ответить
Вы обсуждайте, обсуждайте....

сбушники базар секут....
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04.10.2021 19:46 Ответить
 
 