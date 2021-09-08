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Попавший ночью в ДТП начальник отдела полиции Чабанов Поштаренко находится в больнице, врачи говорят, что он был трезв, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Главном управлении Нацполиции Киевской области подтвердили, что начальник отдела полиции поселка Чабаны попал в ДТП и рассказали, что на данный момент он находится в больнице. Около 4:00 утра на 14 километре трассы Киев-Одесса в поселке Чабаны произошло столкновение легковушки "Ravon", за рулем которого находился 35-летний майор полиции и грузовика "DAF". Данных о том, что кто-то из водителей был пьян на данный момент нет.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила спикер ГУ НП в Киевской области Ирина Прянишникова.

"В настоящее время известно, что в больнице уже взяли образцы крови на проведение соответствующих экспертиз. По словам врачей наш сотрудник не был пьян, как и второй участник ДТП, ждем официального подтверждения и результатов экспертиз", - объяснила она.

Комментируя видео, опубликованное в соцсетях, в котором говорится, что полицейский ехал с выключенными фарами, она отметила, что это информация не соответствует действительности.

"Фары были включены, у нас есть фото, которое это подтверждает", - сообщила Прянишникова.

Она также уточнила, что сотрудник полиции находился в момент аварии на служебном автомобиле.

Причины аварии, по словам Прянишниковой, устанавливаются. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции, сотрудники управления главной инспекции полиции Киевщины и ГБР.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, бывший глава аттестационной комиссии МВД, а ныне волонтер и общественный активист Роман Синицын опубликовал видеозапись с места ДТП и документы полицейского, заявив, что начальник отдела полиции поселка Чабаны Виктор Поштаренко в нетрезвом состоянии въехал в грузовик на одесской трассе возле Киева.

Также смотрите: Пьяный начальник отдела полиции поселка Чабаны Поштаренко въехал в грузовик на одесской трассе возле Киева, - Синицын. ВИДЕО

Попавший ночью в ДТП начальник отдела полиции Чабанов Поштаренко находится в больнице, врачи говорят, что он был трезв, - Нацполиция 01
Попавший ночью в ДТП начальник отдела полиции Чабанов Поштаренко находится в больнице, врачи говорят, что он был трезв, - Нацполиция 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
да сто процентов. он по трезвому влетел в заднее колесо фуры под прямым углов выезжая со второстепенной дороги - луна ослепила
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08.09.2021 15:17
+11
*бучий цирк...
Что там, пан Монастырский и самая честная Зе* власть - уже побороли кумовство и коррупцию ?
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08.09.2021 15:24
+9
врачи говорят )))) а экспертиза что говорит??? а на наркотики?
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08.09.2021 15:31
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хочешь быть трезвым?
это быстро и ... недорого Попавший ночью в ДТП начальник отдела полиции Чабанов Поштаренко находится в больнице, врачи говорят, что он был трезв, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 479
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08.09.2021 15:14 Ответить
Орден "За заслуги" поштаренку. Он очень хороший мальчик.
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08.09.2021 15:16 Ответить
да сто процентов. он по трезвому влетел в заднее колесо фуры под прямым углов выезжая со второстепенной дороги - луна ослепила
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08.09.2021 15:17 Ответить
Як це з другорядної? не міг аж цілий майор з другорядної їхати - виключно по головній. І взагалі стояв, а ДАФ назад їхав.
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08.09.2021 16:15 Ответить
отмазывают...
Своим всё, остальным - закон
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08.09.2021 15:17 Ответить
Вірю!
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08.09.2021 15:23 Ответить
*бучий цирк...
Что там, пан Монастырский и самая честная Зе* власть - уже побороли кумовство и коррупцию ?
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08.09.2021 15:24 Ответить
врачи говорят )))) а экспертиза что говорит??? а на наркотики?
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08.09.2021 15:31 Ответить
Быстро подсуетились... И **** начинают возникать вопросы к людям в белых халатах, которые таких *****.. в отмазывают! На до посадить 2-3 для доходчивости, иначе ничего не поменяется.
P.S. События с тварью Зайцевой - врач нарколог сначала свалила на пол года, потом уже в суде мямлить начала - мол я не я, хата не моя, не знаю, я не в курсе, не при делах, и ваще.. Начальник відділу поліції Чабанів Поштаренко, який потрапив вночі в ДТП, перебуває в лікарні, лікарі кажуть, що він був тверезий, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1578
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08.09.2021 15:33 Ответить
Он был в больнице, когда его автомобиль столкнулся...
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08.09.2021 15:33 Ответить
Он был трезв, он был не пьян, не виноватый он, другой на его наехал.
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08.09.2021 15:40 Ответить
После правления Зе, антисемитов добавится...
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08.09.2021 15:50 Ответить
Понять, простить и отпустить.
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08.09.2021 16:03 Ответить
Жирный плевок в салатовые хари.
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08.09.2021 16:33 Ответить
ето новость в 15:12. а в 14:01 он бьіл еще (или уже?) пьян...
08.09.21 14:01
Пьяный начальник отдела полиции поселка Чабаны Поштаренко въехал в грузовик на одесской трассе возле Киева, - Синицын. ВИДЕО(с)
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08.09.2021 17:21 Ответить
Ну не мог полицейский чин старше сержанта столькнуться с трезвым водителем!
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08.09.2021 18:42 Ответить
Трезвый был такой,что ночью ехал без света,на видео видно.И скорость не превышал,Логан просто тяжелее ДАФа.И номерочки снять не забыли,по старинке.
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08.09.2021 21:47 Ответить
И если даже " трезвый" за нарушения ПДД,повлекшие ДТП,должен быть уволен
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08.09.2021 21:49 Ответить
если бы сказали правду то уже не работали бы...
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09.09.2021 11:02 Ответить
 
 