Мужчина и его пожилая тетя с Ривненщины попытались распилить снаряд. Они ранены и могут получить тюремный срок. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
54-летний мужчина в реанимации без сознания, его 71 летняя - тетя - в больнице с сотрясением мозга и множественными ранениями. Полиция расследует дело о незаконном обращении с боеприпасами.
Об этом сообщает полиция Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел накануне вечером. В полицию поступило сообщение о том, что двое жителей села Моквин попали в больницу с множественными огнестрельными ранениями.
"Полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшие получили во дворе по месту жительства в результате разрыва патрона к крупнокалиберному стрелковому оружию (12,7 × 108 мм). Родственники пытались распилить его болгаркой", - сказано в сообщении полиции.
54-летний мужчина находится в реанимации без сознания, с тяжелыми травмами. У его 71-летней тети медики диагностировали политравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ранения тела.
Полиция начала расследование по факту незаконного обращения с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса). Обвинение пока никому не предъявили. Ответственность по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Пожалуйста, подождите...
Люди больные!
А рвонуло саме з-за "надрізу" - метал гільзи в процесі різання нагрівся і порох вибухнув Сама гільза товстостінна, а розріз закритий пластиною ріжучого диска Тому вибух пішов по шляху найменшого спротиву - в бік "дульця" гільзи Саме тому воно і порване на шмаття, а гільза - ціла
огнестрельнымиосколочно-взрывными ранениямиИсточник:https://censor.net/ru/p3287099
Каким боком к этой теме вообще и к моему посту в частности мадам Королевская с ее сыном и не уплаченными налогами?
ну в 54 вроде как уже надо бы что-то соображать (да и в 71 еще рано перестать соображать)
нафига ???
-Нічого, в мене, ще одна є!
О каком "ляпе" ты говриш? о том что у тебя на голове?
Так що "любой каприз - за ваши деньги!"
Впрочем к данному вопросу это не имеет значения.
По поводу - "поймал на ***** но помню на каком", Я тоже помню как поймал тебя на ляпе и не на одном, а на 3х, но тоже не помню на каком. Логика понятна? Свободен(с)
Новость для наведения страха на домохозяек.
Трассер, это горючая смесь, а не взрывчатое вещество.
Трассирующие составы горят со скоростью несколько мм/сек, образуя при горении яркое пламя.
В состав большинства трассирующих боеприпасов входит ряд основных материалов, которые приводятся далее в порядке убывания их содержания нитрат стронция, пероксид магния и стронция, поливинилхлорид, резинат кальция, пероксид бария, оксамид, стеарат цинка, полиэтилен, оксалат стронция, диоксид свинца. Нитраты стронция и магния составляют 60 % от общего количества.
"Отгорели два пальца" еще куда не шло, но оторвало, это уже перебор
Все всё знают, во всем мудрый народ разбирается, и -- остаётся без пальцев...
Точно как про нашего президента!!!
2. "Пилите, Шура, плите. Они золотые!"
Хотя потом в тексте всё сказано правильно - "... в результате разрыва патрона к крупнокалиберному стрелковому оружию ..."
Но с Вами я тоже соглашусь - 12,7х108 по сравнению с боеприпасами к АК или ПМ выглядит ну просто снарядом. Про бронебойно-зажигательные не скажу, мне этот калибр знаком лишь по снайперским патронам к трофейной русской АСВК.
Под индексом МДЗ маскируется разрывная
Для інформаціі😁
(высшая, 1, 2, 3, подготовительная)))