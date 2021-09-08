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Правозащитнику Лисянскому разбили автомобиль и подбросили летучую мышь после освещения событий в ОРДЛО. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Правозащитнику, основателя "Восточной правозащитной группы" Павлу Лисянскому повредили автомобиль.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Лисянскому разбили стекло в автомобиле, а также подбросили летучую мышь во время его пребывания в Борисполе.
Все это произошло после того, как он освещал события на оккупированном Донбассе.
Топ комментарии
+21 Ned Stark
показать весь комментарий08.09.2021 16:29
+14 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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+12 Павел Стрембовский
показать весь комментарий08.09.2021 17:04
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- так что со смыслом наверное
Раньше свинью подкладывали.
мишь была живая или усопшая...
и все равно издевательство
Кстати о птичках в Одессе увидел единственный чердак где вместо голубей орлиные живут...
"Нет проституткам?"