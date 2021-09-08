Правозащитнику Лисянскому разбили автомобиль и подбросили летучую мышь после освещения событий в ОРДЛО. ФОТОрепортаж

Правозащитнику, основателя "Восточной правозащитной группы" Павлу Лисянскому повредили автомобиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Лисянскому разбили стекло в автомобиле, а также подбросили летучую мышь во время его пребывания в Борисполе.

Все это произошло после того, как он освещал события на оккупированном Донбассе.

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