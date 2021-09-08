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авто (4067) Борисполь (764) Киевская область (3537) Лисянский Павел (96)

Правозащитнику Лисянскому разбили автомобиль и подбросили летучую мышь после освещения событий в ОРДЛО. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правозащитнику, основателя "Восточной правозащитной группы" Павлу Лисянскому повредили автомобиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Лисянскому разбили стекло в автомобиле, а также подбросили летучую мышь во время его пребывания в Борисполе.

Все это произошло после того, как он освещал события на оккупированном Донбассе.

Также читайте: На оккупированные территории Луганщины снова заходят колонны военной техники из РФ, - Лисянский

Правозащитнику Лисянскому разбили автомобиль и подбросили летучую мышь после освещения событий в ОРДЛО 01
Правозащитнику Лисянскому разбили автомобиль и подбросили летучую мышь после освещения событий в ОРДЛО 02
Правозащитнику Лисянскому разбили автомобиль и подбросили летучую мышь после освещения событий в ОРДЛО 03
Правозащитнику Лисянскому разбили автомобиль и подбросили летучую мышь после освещения событий в ОРДЛО 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
Він якраз нормальний - ще в 2014 році переконував даунбасян, що лугандонія не стане раєм...
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08.09.2021 16:29
+14
если я не ошибаюсь, то летучая мышь это символ спец.подразделений Московии - ГРУ или что то из этих..
- так что со смыслом наверное
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08.09.2021 16:35
+12
У нас сова(которая поедает этих мышей) с мечем)
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08.09.2021 17:04
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Освещал в чью пользу ?
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08.09.2021 16:27 Ответить
Він якраз нормальний - ще в 2014 році переконував даунбасян, що лугандонія не стане раєм...
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08.09.2021 16:29 Ответить
Хорошо хоть мышь, а то могли подкинуть обосранные ЗЕлины штаны.
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08.09.2021 16:30 Ответить
Мышь могла быть с коронавирусом, как та которую скушала бабуся в поселке Вухань Правозахиснику Лисянському розбили автомобіль і підкинули кажана після висвітлення подій в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4185
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08.09.2021 16:34 Ответить
если я не ошибаюсь, то летучая мышь это символ спец.подразделений Московии - ГРУ или что то из этих..
- так что со смыслом наверное
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08.09.2021 16:35 Ответить
Военная разведка гру...
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08.09.2021 16:47 Ответить
так и у нас тоже
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08.09.2021 16:56 Ответить
У нас сова(которая поедает этих мышей) с мечем)
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08.09.2021 17:04 Ответить
Правозахиснику Лисянському розбили автомобіль і підкинули кажана після висвітлення подій в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8526
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08.09.2021 17:06 Ответить
Ну это подразделение 54 бригады)
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08.09.2021 17:17 Ответить
Я упомянул этого дрыща бубочку для прикола. Правозахиснику Лисянському розбили автомобіль і підкинули кажана після висвітлення подій в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 837
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08.09.2021 17:15 Ответить
Вова!! Шо ты творишь то писюанист...???
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08.09.2021 16:33 Ответить
Это какие-то дилетанты. Они не смотрели "Крестный отец". Надо не эту мышку подбрасывать, а сырую рыбу. Тогда- всем и всё будет понятно. Бо все этот шедевр- смотрели.
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08.09.2021 16:36 Ответить
лошадиную голову
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08.09.2021 16:39 Ответить
Это- в следующее авто, повыше классом. Как последнее предупреждение. Но... они ведь не смотрели таки "Крестный отец". Потому- всё будет ещё хуже.
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08.09.2021 16:41 Ответить
Голова Лаврова в окошко не пролезла бы.
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08.09.2021 17:09 Ответить
А как насчет привета от военной разведки гру рашки?
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08.09.2021 16:49 Ответить
Даже не рассматриваю. И вам не советую. Так- не бывает.
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08.09.2021 16:53 Ответить
Так мышь там от нечего делать?) Случайно попала? Или кто хотел намекнуть, что они везде и всех могут достать?) Ну то что они и ОЗВУЧИВАЮТ постоянно) Я же не говорю, что это они, мог и какой то ватанутый, который решил под них закосить)
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08.09.2021 17:10 Ответить
Та что вы гадаете, 100% инфа - это был обдолбанный Оззи.
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09.09.2021 12:08 Ответить
бедная мышь..., изверги
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08.09.2021 16:37 Ответить
Это - что-то новенькое.
Раньше свинью подкладывали.
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08.09.2021 16:38 Ответить
Разгул сепаров
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08.09.2021 16:38 Ответить
А почему молчат зеленые, которые за тварын:
мишь была живая или усопшая...
и все равно издевательство Правозахиснику Лисянському розбили автомобіль і підкинули кажана після висвітлення подій в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1729
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08.09.2021 16:40 Ответить
Сепари навколо нас...
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08.09.2021 16:43 Ответить
А мышь тут причем?
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08.09.2021 16:47 Ответить
военная разведка гру рашки... Или кто то под них косит)
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08.09.2021 16:50 Ответить
ХОТИТЕ СКРЫВАТЬ ПРАВДУ ПРО ОРДЛО??? ТА ХРЕНА ВАМ!!! НЕ Павел Лисянский, так кто то другой НАПИШЕТ ПРО ВАШЕ БОЛОТО ПРАВДУ!!!
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08.09.2021 16:53 Ответить
Кто подбросил не трудно вычислить. Потаму что я даже не представляю как эту мышь поймать можно.. Правозахиснику Лисянському розбили автомобіль і підкинули кажана після висвітлення подій в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3062
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08.09.2021 17:01 Ответить
днем на чердаке
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08.09.2021 17:03 Ответить
хз где такой чердак, но я в детстве всё в округе облазил но кроме голубей нихрена живого..
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08.09.2021 17:10 Ответить
деревянные балки должны быть...
Кстати о птичках в Одессе увидел единственный чердак где вместо голубей орлиные живут...
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08.09.2021 17:24 Ответить
"чердак где вместо голубей орлиные живут" - отличное место где еда сама к тебе летит!))
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08.09.2021 17:33 Ответить
И что значит дохлая летучая мышь?
"Нет проституткам?"
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08.09.2021 17:01 Ответить
вообще-то не смешно. в украине, далеко от фронта свободно действуюет агентура раши путинской. убивают, калечат или с издёвкой предупреждают о том, что мол мы вас и здесь достанем. это плохой признак. а наше СВУ и контрразведка ГРУ МО украины все ищут компромат на пороха и его прихильников. ну и сам ЗЕпрезидент возбуждается только от "угрозы порошенко"!. остальное ему и его карманному СБУ - пофигу.
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08.09.2021 20:25 Ответить
РАЗВЕДКА РАЗВОДИТ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ !?)
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09.09.2021 13:52 Ответить
 
 