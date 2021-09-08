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Гражданин РФ предложил 10 тыс. рублей взятки пограничникам, чтобы попасть с женой в Украину без ПЦР-теста. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Гражданин РФ ехал в Украину с женой, однако во время проверки пограничники выяснили, что у них нет ПЦР-тестов на COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
В пункте пропуска "Сеньковка" (Черниговщина) гражданин РФ, чтобы его все же пропустили, решил предложить пограничникам взятку - "два билета банка России" номиналом по 5000 российских рублей.
Однако его попытка подкупа была неудачной, от неправомерных средств украинские правоохранители отказались. Факт совершения гражданином РФ уголовного преступления по ст. 369 УК Украины пограничники задокументировали и направили сообщение в Нацполицию.
Сейчас денежные средства изъяты, а путешественники возвращены в РФ.
Топ комментарии
+4 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий08.09.2021 17:20
+3 Максим Максимович b5166c8f
показать весь комментарий08.09.2021 16:49
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Не нужны нам такие дебилы.
Сдал бы тест за **грн ...
ну хіба що знати що прикордонникам за відсутність ПЦР тесту давати 150 баксів це замало
А это показательная новость. Видать не в то время появился.