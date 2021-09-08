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Гражданин РФ предложил 10 тыс. рублей взятки пограничникам, чтобы попасть с женой в Украину без ПЦР-теста. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Гражданин РФ ехал в Украину с женой, однако во время проверки пограничники выяснили, что у них нет ПЦР-тестов на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Сеньковка" (Черниговщина) гражданин РФ, чтобы его все же пропустили, решил предложить пограничникам взятку - "два билета банка России" номиналом по 5000 российских рублей.

Однако его попытка подкупа была неудачной, от неправомерных средств украинские правоохранители отказались. Факт совершения гражданином РФ уголовного преступления по ст. 369 УК Украины пограничники задокументировали и направили сообщение в Нацполицию.

Сейчас денежные средства изъяты, а путешественники возвращены в РФ.

Также смотрите: "Денег хочется сейчас": СБУ обнародовала доказательства и вручила новое подозрение начальнику Летной академии НАУ, которого ранее поймала на взятке в $20 тыс.. ВИДЕО

Гражданин РФ предложил 10 тыс. рублей взятки пограничникам, чтобы попасть с женой в Украину без ПЦР-теста 01
Гражданин РФ предложил 10 тыс. рублей взятки пограничникам, чтобы попасть с женой в Украину без ПЦР-теста 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
расейские свиньи пусть смердят дома-запаребриком...
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08.09.2021 17:20
+3
"Вот у меня один знакомый, тоже учёный, у него три класса образования,..." Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту - Цензор.НЕТ 6673
Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту - Цензор.НЕТ 4945
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08.09.2021 16:49
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Вот идиот! Он наверное не знал, что " Глава НБУ Шевченкоо о легализации криптовалют: Единственным законным средством платежа остается гривня "
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08.09.2021 16:45 Ответить
Он реальный идиот. Вот по честному: я привык давать взятки, в смысле- решать вопросы. Так уж жизнь сложилась. Но!!! Руссо-пограничник был бы последним, кому бы я рискнул предложить. А предпоследним- российский мент, любой. Представляете, скока они сдерут с вас, чтобы вы просто от них ушли? Вот и я-не очень.
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08.09.2021 16:51 Ответить
"Вот у меня один знакомый, тоже учёный, у него три класса образования,..." Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту - Цензор.НЕТ 6673
Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту - Цензор.НЕТ 4945
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08.09.2021 16:49 Ответить
Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту - Цензор.НЕТ 6909
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08.09.2021 18:31 Ответить
Не взятка, а благодарность Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту - Цензор.НЕТ 6102
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08.09.2021 16:50 Ответить
Запретить въезд ему и детям его на всю жизнь!
Не нужны нам такие дебилы.
Сдал бы тест за **грн ...
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08.09.2021 16:55 Ответить
Надо было столько же но в $...
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08.09.2021 16:56 Ответить
таке враження, що Цензор набиває стрічку новин будь-якими новинами що хоч якось стосуються одночасно Орди і України. от навіщо мені ця інфа питається!
ну хіба що знати що прикордонникам за відсутність ПЦР тесту давати 150 баксів це замало
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08.09.2021 16:58 Ответить
Заканчивался седьмой год войны с парашией, а зебилы продолжают запускать в Украину кацапов.
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08.09.2021 17:00 Ответить
Что интересно кацы укров к себе вообще не пускают. Только если родычи есть.
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08.09.2021 18:01 Ответить
кацапам на заметку : либо в гривнах либо в другой валюте кроме тугриков и фублей ! сумма вполне адекватная харьковчане за эти деньги и #опу расцелуют кстати даже и в тугриках агрессора
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08.09.2021 17:03 Ответить
странно,про - падлам ордловцам делают тест бесплатно, а с россиянина хотели слупить! Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту - Цензор.НЕТ 4849
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08.09.2021 17:12 Ответить
расейские свиньи пусть смердят дома-запаребриком...
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08.09.2021 17:20 Ответить
в загалі втратили розум, свої дровяні рублі засунули, за 150 долл ,-дешевше здати їх увеб
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08.09.2021 18:34 Ответить
Знакомая приехала в Украину с россии с ребенком который родился в России без всяких проверок. Бусики курируют с россии в Украину и никто их не проверяет, хоть атомную бомбу вези.
А это показательная новость. Видать не в то время появился.
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08.09.2021 20:03 Ответить
Один раз не взяли, то що, не беруть? Розсмішили.
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08.09.2021 22:44 Ответить
 
 