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дороги (2498) Тернопольщина (671) Укравтодор (661) Большая стройка (722)

Дорогу, пролегающую через заповедник "Медоборы", отремонтируют на Тернопольщине, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На Тернопольщине стартовал ремонт дороги Гримайлов - Сатанов.

Об этом сообщает в Facebook "Укравтодор", передает Цензор.НЕТ.

"Местами маршрут Гримайлов - Сатанов остался без твердого покрытия: основа полностью утратила несущую способность, и асфальтобетон разрушился", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участок от Гримайлова до Хмельницкой области пролегает через заповедник "Медоборы". Он - часть дороги Т-09-03 Галич - Подгайцы - Сатанов, которая пересекает Тернопольщину с запада на восток.

В "Укравтодоре" добавили, что после ремонта в рамках президентской программы "Большая стройка" участок Т-09-03 вместе с обновленной трассой Т-20-02 сформирует комфортный и качественный маршрут от Тернополя до заповедника "Медоборы" и бальнеологического курорта в Сатанове.

Дорожники укрепят основу на глубину 22 см методом холодной регенерации, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия, а в населенных пунктах сделают освещение и тротуары.

Напомним, ранее среди планов программы "Большая стройка" на 2021 год президент Владимир Зеленский отметил ремонт и строительство 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

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Дорогу, пролегающую через заповедник Медоборы, отремонтируют на Тернопольщине, - Укравтодор 01
Дорогу, пролегающую через заповедник Медоборы, отремонтируют на Тернопольщине, - Укравтодор 02
Дорогу, пролегающую через заповедник Медоборы, отремонтируют на Тернопольщине, - Укравтодор 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Есть такой райцентр в Одесской области Татарбунары. Туда чтобы добраться, на пример с Лебедевки, нужно ехать полями, если сухо. Асфальтное поктытие трассы Т1610, которое усеяно не ямами, а кратерами, наверное, еще времена Хрущова застало.
Я уже не говорю о дорогах к прилигающим селам и поселкам.
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08.09.2021 17:22 Ответить
когда-то в 1983 году я с футбольной командой из Болграда приезжал в Татарбунары на межшкольный турнир по футболу.. помню, автобус трясло и кидало в стороны, как-будто в "Кукурузнике" летишь..
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08.09.2021 17:29 Ответить
А потом спрашивают, почему села вымирают. Как же им не вымирать, если к ним не добраться и из них никуда не доехать нормально. Нет дороги - нет инфраструктуры, нет инфраструктуры - люди уезжают.
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08.09.2021 17:37 Ответить
...Я уже не говорю о дорогах к прилигающим селам и поселкам.(с) Але потрібно відмітити, що від траси Т1610 через Трапівку - Лиман - Приморське і до Расейки дрогу таки зробили і полями вже на море не їздять.
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08.09.2021 18:48 Ответить
У серпні їхав на Лебелівку через Сергіївку, Дівізію та Т1610. Більшість шляху полями вздовж "дороги", бо сама дорога це Ад.
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08.09.2021 21:07 Ответить
Ще до того, як Саакашвілі почав ремонтувати дорогу М15 Одеса-Рені, та була у подібному ж стані: яма на ямі чергувались з проваллями: з Одеси в Ізмаїл потрібно було на дорогу затратити в середньому годин 5. Сьогодні згадуєш за це, як кошмарний сон. Може колись ще доберуться і до Т1610, звичайно, що хотілося б найскоріше.
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09.09.2021 19:09 Ответить
Интересно, что вы будите рассказывать когда через пару лет начнут ремонтировать районные дороги, что у вас от калитки до тротуара дорожка разбита и виноваты власти?
Не ремонтируют плохо, ремонтируют не так и не там, вот народишко не угодишь...
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08.09.2021 19:46 Ответить
 
 