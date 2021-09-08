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Российские оккупанты провели дистанционное минирование возле Крымского запрещенными ПОМ-2, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны российских оккупантов с применением запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Российские оккупанты провели дистанционное минирование возле Крымского запрещенными ПОМ-2, - СЦКК 01

"Так, около 19 часов 7 сентября вооруженные формирования РФ при обстреле с направления оккупированного населенного пункта Молодежное в направлении населенного пункта Крымское осуществили дистанционное минирование позиций Вооруженных Сил Украины с помощью РПГ с применением ПОМ-2 (10 мин)", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты провели дистанционное минирование возле Крымского запрещенными ПОМ-2, - СЦКК 02
Российские оккупанты провели дистанционное минирование возле Крымского запрещенными ПОМ-2, - СЦКК 03

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Украинской стороной СЦКК была проведена верификация минирования и с помощью установленного координационного механизма проинформирована СММ ОБСЕ.

Российские оккупанты провели дистанционное минирование возле Крымского запрещенными ПОМ-2, - СЦКК 04
Российские оккупанты провели дистанционное минирование возле Крымского запрещенными ПОМ-2, - СЦКК 05
Российские оккупанты провели дистанционное минирование возле Крымского запрещенными ПОМ-2, - СЦКК 06

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В СЦКК отмечают, что действия оккупантов кроме нарушения Минских соглашений являются нарушением норм "Женевских конвенций" 1949 года и квалифицируется как военные преступления наряду с агрессией, геноцидом и преступлениями против человечности и считаются международными преступлениями и подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда.

Автор: Володимир Янченко
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Неужели они не соблюдают бубошкины договорённости? Российские оккупанты провели дистанционное минирование возле Крымского запрещенными ПОМ-2, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5346
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08.09.2021 17:44 Ответить
Це ті невідомі предмети, на яких підриваються наші воїни.
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08.09.2021 18:18 Ответить
возмутітельна!
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09.09.2021 16:56 Ответить
надо ответить. видосиком Російські окупанти провели дистанційне мінування біля Кримського забороненими ПОМ-2, - СЦКК - Цензор.НЕТ 833
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09.09.2021 16:58 Ответить
Там глаза торчат, в которые нужно посмотреть
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08.09.2021 18:10 Ответить
так было договорено, с кацапами (!) ,
на тетрадном листе бумаги, на минском плече у захерченко, после бодуна,
в темноте и по- быстрячку ...
за то и держимся, вместе с ЕС и США ....Російські окупанти провели дистанційне мінування біля Кримського забороненими ПОМ-2, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7385
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08.09.2021 18:28 Ответить
 
 