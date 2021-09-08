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Харьковский автозавод начал ремонтировать технику для Минобороны. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

ГП "Харьковский автомобильный завод" (ХАЗ), которое входит в состав "Укроборонпрома", начало ремонтировать технику по новым договорам с Министерством обороны Украины.

Об этом сообщили в "Укроборонпроме", информирует Цензор.НЕТ.

"Завод восстанавливает несколько десятков единиц военных машин МТЛБ и многоосных колесных тягачей МАЗ-537. Техника будет полностью разобрана, все узлы и агрегаты отремонтируют или заменят на новые, после чего машины будут собраны и пройдут обкатку с последующей передачей в воинские части", - сказано в сообщении.

Предприятие планирует завершить выполнение этого заказу к концу ноября.

Харьковский автомобильный завод специализируется на ремонте машин, колесных и гусеничных тягачей, инженерной техники, бронетранспортеров, колесных грузовиков и тягачей, тракторов, автобусов и агрегатов для техники военного назначения.

Читайте: "Укроборонпром" подписал 3 соглашения о сотрудничестве с ведущими американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд

Харьковский автозавод начал ремонтировать технику для Минобороны 01
Харьковский автозавод начал ремонтировать технику для Минобороны 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Після них треба буде ще додатково перевіряти техніку, бо там повно любителів "русскава міра" та "сєпарні", хоча, цього лайна і по всій країні вистачає, адже при "совку" цю нечисть зі всієї кацапії сюди позвозили.
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08.09.2021 22:42
+4
Первый раз о таком заводе слышу.
Может абревиатуру с авиазаводом перепутали?)
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08.09.2021 20:25
+3
але і саботажу вчиняємого скритими прихильниками мордовської імперії ніхто не відміняв
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09.09.2021 13:38
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Первый раз о таком заводе слышу.
Может абревиатуру с авиазаводом перепутали?)
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08.09.2021 20:25 Ответить
Є такий.
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08.09.2021 20:29 Ответить
На Залютино.
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08.09.2021 20:34 Ответить
він правильно називається автомобільний ремонтний завод - тобто ХАРЗ
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08.09.2021 21:03 Ответить
http://www.harz110.com/ производят уралы и камазы.. кооперация с ворогом? Харківський автозавод почав ремонтувати техніку для Міноборони - Цензор.НЕТ 8531
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09.09.2021 00:25 Ответить
зачем цеха показывать, позорники?
на су кабееву - работаете?
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08.09.2021 20:34 Ответить
нормальні цеха, недекомунізовані.
Всіх хто хоче назад до СРСР - водити туди на екскурсію
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09.09.2021 13:41 Ответить
Это что за мусоросборник?
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08.09.2021 20:45 Ответить
Техніку для Міноборони почав ремонтувати Харківський автозавод - Цензор.НЕТ 3665

Техніку для Міноборони почав ремонтувати Харківський автозавод - Цензор.НЕТ 1991

Техніку для Міноборони почав ремонтувати Харківський автозавод - Цензор.НЕТ 7300

Техніку для Міноборони почав ремонтувати Харківський автозавод - Цензор.НЕТ 9221
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08.09.2021 20:49 Ответить
"За себя и того парня!", при гепе, очень много развелось таких парней! =)
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08.09.2021 22:30 Ответить
На шахтах Донбасса таких ,,мертвых душ" полно. Все в доле, все довольны.
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09.09.2021 10:16 Ответить
Після них треба буде ще додатково перевіряти техніку, бо там повно любителів "русскава міра" та "сєпарні", хоча, цього лайна і по всій країні вистачає, адже при "совку" цю нечисть зі всієї кацапії сюди позвозили.
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08.09.2021 22:42 Ответить
Если что и проверять,так это тебя у психиатра.Потому,что такое лайно,без причин оскорбляющее своих сограждан,нормальным быть не может.
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09.09.2021 10:03 Ответить
але і саботажу вчиняємого скритими прихильниками мордовської імперії ніхто не відміняв
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09.09.2021 13:38 Ответить
а куда же работники поховались? Харківський автозавод почав ремонтувати техніку для Міноборони - Цензор.НЕТ 2945
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09.09.2021 00:15 Ответить
Було б гарно, якби вони розібрали МАЗ-537 а зібрали б потім КрАЗ-537 або на худий кінець - ХАЗ-537
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09.09.2021 13:37 Ответить
Не проще дать заказ на 5- 6 осную оси закупить отечественный тягачи КрАз новейшые автомобили украинской разработки
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09.09.2021 16:33 Ответить
 
 