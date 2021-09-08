Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на "Президентский университет", - нардеп "ЕС" Гончаренко. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Бюджетный комитет Верховной Рады одобрил выделение более 70 млн гривен на строительство "Президентского университета".
Об этом сообщил в Telegram член комитета, нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"На "Президентский университет" выделили впервые финансирование. Бюджетный комитет одобрил выделение 70 010 тысяч грн на реализацию идеи Зеленского о строительстве "Президентского университета", - написал он.
Согласно приложенным к публикации документам, средства выделены на строительные, монтажные, отделочные работы, подключение инженерных сетей, оплату административных сборов и услуг по изготовлению документов и тому подобное.
Напомним, во время избирательной кампании 2019 года в штабе тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского приглашенные эксперты говорили о возможности обеспечить на уровне 4000 долларов зарплаты для украинских учителей.
31 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
По его словам, строительство "Президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.
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При поступлении - главный конкурс: рассмеши комика на букву "г"))
и, опля - "за счет УМЕНЬШЕНИЯ средств на развитие образования, науки и спорта"... браво!
Но вовка-шмаркля тупо украл деньги у тех, кто действительно их достоин..
Чергова зеліна забаганка. Задля піару.
Прилаштує папу, ківу ну і інших, .. правильних "проФФесорів".
Потім будуть вносити в бюджет статтю на створення Світової Академії Артистичної Майстерності?