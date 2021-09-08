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Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на "Президентский университет", - нардеп "ЕС" Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Бюджетный комитет Верховной Рады одобрил выделение более 70 млн гривен на строительство "Президентского университета".

Об этом сообщил в Telegram член комитета, нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"На "Президентский университет" выделили впервые финансирование. Бюджетный комитет одобрил выделение 70 010 тысяч грн на реализацию идеи Зеленского о строительстве "Президентского университета", - написал он.

Согласно приложенным к публикации документам, средства выделены на строительные, монтажные, отделочные работы, подключение инженерных сетей, оплату административных сборов и услуг по изготовлению документов и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил план мероприятий по созданию Президентского университета

Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на Президентский университет, - нардеп ЕС Гончаренко 01
Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на Президентский университет, - нардеп ЕС Гончаренко 02
Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на Президентский университет, - нардеп ЕС Гончаренко 03
Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на Президентский университет, - нардеп ЕС Гончаренко 04
Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на Президентский университет, - нардеп ЕС Гончаренко 05

Также читайте: Зеленский ответил, почему государство выделяет средства на президентский университет, когда есть вузы, где зимой в аудиториях +13ºС

Напомним, во время избирательной кампании 2019 года в штабе тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского приглашенные эксперты говорили о возможности обеспечить на уровне 4000 долларов зарплаты для украинских учителей.

31 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, строительство "Президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+18
Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на "Президентский университет", - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 5095
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08.09.2021 20:41
+15
А що, вже ліквідована заборгованість по виплатам військовослужбовцям?
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08.09.2021 20:34
+13
Университет клоуна за деньги зебобиков Зебобики платят за причуды зеленского. Пущай платят и побольше. Вовик, дави их, пиявок зеленых
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08.09.2021 20:31
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Университет клоуна за деньги зебобиков Зебобики платят за причуды зеленского. Пущай платят и побольше. Вовик, дави их, пиявок зеленых
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08.09.2021 20:31 Ответить
главное - в Трускавце его открыть.. т.с. приемственность соблюсти Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на "Президентский университет", - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 6505
При поступлении - главный конкурс: рассмеши комика на букву "г"))
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08.09.2021 20:32 Ответить
самый шик за счет чего деньги выделили...
и, опля - "за счет УМЕНЬШЕНИЯ средств на развитие образования, науки и спорта"... браво!
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08.09.2021 20:34 Ответить
эти средства должны были (по закону) пойти на поддержку победителей международных олимпиад, финансирование обучения в вузах Украины и за рубежом и т.д.:
Но вовка-шмаркля тупо украл деньги у тех, кто действительно их достоин..

Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на "Президентский университет", - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 5813
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08.09.2021 20:38 Ответить
А ректором Ківа буде !!! І хай тремтять за кордоном !!!)))
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08.09.2021 20:49 Ответить
не будет никакого университета)) сегодня уже 150 лямов кабмин выделил на воздух, т.е. тупо украл
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08.09.2021 21:24 Ответить
це небезпечно - тепер діти зелебобіків будуть ще тупішими за своїх батьків.
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08.09.2021 22:03 Ответить
Може краще зразу по старій добрій традиції мільярд-другий в фонд імені Лени Зеленської?
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08.09.2021 20:33 Ответить
Нафіга???
Чергова зеліна забаганка. Задля піару.
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08.09.2021 20:34 Ответить
Щось схоже на дежавю "Охмадита".
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08.09.2021 20:36 Ответить
Звернись до психіатра ,можливо ще не пізно і тобі допоможуть !!!)))
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08.09.2021 20:53 Ответить
Тільки після тебе, покажи приклад.
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08.09.2021 21:05 Ответить
Домовились !!))
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08.09.2021 21:15 Ответить
Гаразд, давай не будем.
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08.09.2021 21:19 Ответить
ОК!!!
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08.09.2021 21:22 Ответить
До Трускавця далеко їхати. Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на "Президентский университет", - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 4191

Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на "Президентский университет", - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 4725
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08.09.2021 20:37 Ответить
Викладачам Вавиного університету обіцяли платить по 4 тис дол. зарплати.
Прилаштує папу, ківу ну і інших, .. правильних "проФФесорів".
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08.09.2021 20:44 Ответить
А що, вже ліквідована заборгованість по виплатам військовослужбовцям?
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08.09.2021 20:34 Ответить
зебилятам очень хочется ВДНХ раздерибанить. сколько уже попыток было, теперь следующая отмазка - "цирковое училище"..
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08.09.2021 20:37 Ответить
У нас шо , будет стоко президентов шо нужен цельный университет?)
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08.09.2021 20:39 Ответить
Земля ВДНГ потрібна для розпилу, ну і гроші.
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08.09.2021 20:45 Ответить
Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на "Президентский университет", - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 5095
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08.09.2021 20:41 Ответить
Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на "Президентский университет", - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 3071
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08.09.2021 20:43 Ответить
Торопятся, потому что знают, что зимой с деньгами будет полный аут.
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08.09.2021 21:09 Ответить
Турбо режим по поглинанню грошей українського народу триває і набирає оберти.
Потім будуть вносити в бюджет статтю на створення Світової Академії Артистичної Майстерності?
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08.09.2021 21:26 Ответить
Комітет ВР схвалив виділення 70 млн грн на "Президентський університет", - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 1298
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08.09.2021 21:27 Ответить
люди збирають на лікування військових, а зелене падло витрачає гроші як не на концерт для себе, так на свої дурні забаганки. Чи є якась управа на придуркуватого клоуна?
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08.09.2021 21:53 Ответить
Управа есть - народ. Но народа в стране очень мало. В основном, ватное, тупое быдло.
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08.09.2021 22:45 Ответить
Долпоепы, лучше военным жилье постройте!
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08.09.2021 22:04 Ответить
И зарплаты нормальные платите за службу на передовой, за защиту вашего, зелёные мрази, покоя и безопасности....
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08.09.2021 22:43 Ответить
 
 