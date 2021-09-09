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Ослепило светом фар: на трассе Киев-Одесса микроавтобус с паломниками-хасидами столкнулся со встречным автобусом, есть погибший. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Ослепило светом фар: на трассе Киев-Одесса микроавтобус с паломниками-хасидами столкнулся со встречным автобусом, есть погибший. ФОТО

Полицейские Киевщины выясняют обстоятельства ДТП в Чупире, в результате которой погиб гражданин Израиля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествиив в Белоцерковское районное управление полиции поступило сегодня около 4:00.  

Правоохранители обнаружили на 109 км трассы Киев-Одесса, вблизи села Чупира, автомобиль Mercedes Sprinter, которым управлял 37-летний водитель. Известно, что он перевозил 13 пассажиров - паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь".

Ослепило светом фар: на трассе Киев-Одесса микроавтобус с паломниками-хасидами столкнулся со встречным автобусом, есть погибший 01
Фото: сайт МВД

"По предварительной информации, водитель авто двигался в правом ряду с реверсивным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства. В результате этого он резко повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения, однако выполняя маневр правой стороной столкнусь со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.

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В результате ДТП один пассажир, 45-летний иностранец, который находился в микроавтобусе, погиб. Все остальные пассажиры телесных повреждений не получили", - горится в сообщении.
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Топ комментарии
+15
Мой знакомый автоэлектрик, занимается авто "звуком" и "светом".
У него стоит стенд регулировки фар. Услуга стоит 50 грн.
Угадайте: "Когда в последний раз к нему обращались за данной услугой"?
Ответ: 2 года назад.
Из моих знакомых, один я идиот. Заказываю проверку/регулировку фар каждое ТО.
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09.09.2021 08:48
+12
Я сам собі роблю. Колись працював на СТО, там є стент італійський, лінзовий. Навіть, коли працював на СТО, то частенько регулював фари, так було прописано в регламенті. Зауважу, що кожен, кому проводив регулювання, потім приїздили з подякою, що фари реально краще стали світити.
В наш час і у НАС, біч бикоксенона та ЛЕДів. По колхозанському наліплять і ганяють по дорогам. А ще червоні габарити в переді, повбивав би за таке.
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09.09.2021 08:55
+10
если тебе навстречу едет Камаз или нечто подобное,то у него фары на высоте метра,и тут регулировка до жопы.
а если тебя ослепили,то надо не рулём размахивать,а тормозить,не меняя направления.
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09.09.2021 08:53
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Не..г шастать....
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09.09.2021 08:33 Ответить
Сто пудово сидел возле водителя...
и как тот горб миновал?!
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09.09.2021 08:36 Ответить
Зато теперь встретится с духовным лидером, Цадиком Нахманом.
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09.09.2021 08:46 Ответить
Помер Максим, та й х*р з ним. (с)
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09.09.2021 08:46 Ответить
Мой знакомый автоэлектрик, занимается авто "звуком" и "светом".
У него стоит стенд регулировки фар. Услуга стоит 50 грн.
Угадайте: "Когда в последний раз к нему обращались за данной услугой"?
Ответ: 2 года назад.
Из моих знакомых, один я идиот. Заказываю проверку/регулировку фар каждое ТО.
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09.09.2021 08:48 Ответить
если тебе навстречу едет Камаз или нечто подобное,то у него фары на высоте метра,и тут регулировка до жопы.
а если тебя ослепили,то надо не рулём размахивать,а тормозить,не меняя направления.
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09.09.2021 08:53 Ответить
Всё правильно! Глаза на правый бордюр и по тормозам, крепко держа руль.
Отрегулированные фары Камаза на ближнем свете слепят метров на 40-50. 90% легковых авто ездят с неотрегулированными фарами. 99,9 грузовиков.
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09.09.2021 09:12 Ответить
А в чому різниця по спектру, та діаграмі, дальності світла? КАМАЗ, МАЗ, MAN, IVECO, MERCEDES? Усі світять одинаково. Це коли з п'яти метрів, то так, сліплять з висоти, і то!!!!
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10.09.2021 21:12 Ответить
ты если за рулём ночью не ездил,то не возникай.
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10.09.2021 21:33 Ответить
Синок, ТИ мені не тикай і навіть не "возникай".
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10.09.2021 21:54 Ответить
Тим більше, КАМАЗ ніколи яскраво не світив, за виключеням колхозоксенонів.
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10.09.2021 21:56 Ответить
Я сам собі роблю. Колись працював на СТО, там є стент італійський, лінзовий. Навіть, коли працював на СТО, то частенько регулював фари, так було прописано в регламенті. Зауважу, що кожен, кому проводив регулювання, потім приїздили з подякою, що фари реально краще стали світити.
В наш час і у НАС, біч бикоксенона та ЛЕДів. По колхозанському наліплять і ганяють по дорогам. А ще червоні габарити в переді, повбивав би за таке.
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09.09.2021 08:55 Ответить
да все частіше зустрічаються колхозани з бидло-ксеноном і похожим LED
Їм звісно добре видно, а те що інші можуть в них же в'їхати - то це їх не турбує
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09.09.2021 13:45 Ответить
рахман виноват и цадик
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09.09.2021 08:51 Ответить
Осліпило? Та заснув нах за кермом, а цей злочин гірший за п'яничку.
Почуваєш втомлено, нах ту поспішайку, на узбіччя і кіморнуть годинку, півтори.
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09.09.2021 08:51 Ответить
Тим більше в Київській області повно АЗС де можна і кофе попити і на деяких навіть на турниках попрацювати щоб остаточно позбавитись сну
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09.09.2021 13:46 Ответить
Всего один ?
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09.09.2021 08:53 Ответить
Странно. Одесская трасса в том месте вроде четырехполосная с разделительным отбойником или газоном. Как можно ехать по встречке ?
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09.09.2021 08:53 Ответить
Написано ж, в реверсивном русі іхав.
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09.09.2021 18:26 Ответить
Проблема в Украине возникла не из -за света фар ,
а
в ширине европейских авто - 2 метра 45 см .
И где же эти доблестные смотрители дорог в кабмине .
Только сотни тысяч получать ..
.Ширина трасс в Украине по сов. стандартам - 5 метров 5о сантиметров плюс
обломанная обочина .
Встречным ночью практически не остается шансов разойтись с миром .
Как-то тык в настоящее время ю Ночью лучше не выезжать на районные трассы .
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09.09.2021 08:58 Ответить
Шо ты лепишь.в польше дороги гораздо уже.
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09.09.2021 09:02 Ответить
мова йде про трасу Київ-Одеса. Там по 2 смуги в кожному напрямку + відбійник і там нема ніяких смуг з реверсійним рухом як вказано в новині
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09.09.2021 13:51 Ответить
можливо там ремонт дороги, бо щось узбіччя не дуже виглядає
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09.09.2021 17:34 Ответить
Мало інформації, але більш вірогідно, що водій мікроавтобуса задрімав в передранковий час.
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09.09.2021 09:06 Ответить
а потім прокинувшись з переляку крутанув кермо.....
або спочатку крутанув кермо а потім прокинувся....
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09.09.2021 13:52 Ответить
при отсутствии форс-мажора никогда ночью не езжу и вам не советую.
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09.09.2021 09:07 Ответить
Верно, ночью только звёзды горят, ночью ласки дарят, ночью все о любви говорят.
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09.09.2021 16:27 Ответить
дождя алмазы на листьях дрожат!
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09.09.2021 17:54 Ответить
Humvee - ширина 2.2м (а он ну ОЧЕНЬ широкий).
Типичное _европейское_ авто - 1.7м -1.9м макс.
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09.09.2021 09:19 Ответить
ай-я-яй горе то какое, всю жизнь бился лбом о стену, а тут на тебе...
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09.09.2021 09:22 Ответить
Вообще-то при ослеплении надо закрывать один глаз - второй всё видит во время ослепления, а первый потом всё видит сразу после ослепления.
Это должен быть рефлекс.
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09.09.2021 11:42 Ответить
 
 