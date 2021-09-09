Ослепило светом фар: на трассе Киев-Одесса микроавтобус с паломниками-хасидами столкнулся со встречным автобусом, есть погибший. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Полицейские Киевщины выясняют обстоятельства ДТП в Чупире, в результате которой погиб гражданин Израиля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествиив в Белоцерковское районное управление полиции поступило сегодня около 4:00.
Правоохранители обнаружили на 109 км трассы Киев-Одесса, вблизи села Чупира, автомобиль Mercedes Sprinter, которым управлял 37-летний водитель. Известно, что он перевозил 13 пассажиров - паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь".
"По предварительной информации, водитель авто двигался в правом ряду с реверсивным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства. В результате этого он резко повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения, однако выполняя маневр правой стороной столкнусь со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.
В результате ДТП один пассажир, 45-летний иностранец, который находился в микроавтобусе, погиб. Все остальные пассажиры телесных повреждений не получили", - горится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
и как тот горб миновал?!
У него стоит стенд регулировки фар. Услуга стоит 50 грн.
Угадайте: "Когда в последний раз к нему обращались за данной услугой"?
Ответ: 2 года назад.
Из моих знакомых, один я идиот. Заказываю проверку/регулировку фар каждое ТО.
а если тебя ослепили,то надо не рулём размахивать,а тормозить,не меняя направления.
Отрегулированные фары Камаза на ближнем свете слепят метров на 40-50. 90% легковых авто ездят с неотрегулированными фарами. 99,9 грузовиков.
В наш час і у НАС, біч бикоксенона та ЛЕДів. По колхозанському наліплять і ганяють по дорогам. А ще червоні габарити в переді, повбивав би за таке.
Їм звісно добре видно, а те що інші можуть в них же в'їхати - то це їх не турбує
Почуваєш втомлено, нах ту поспішайку, на узбіччя і кіморнуть годинку, півтори.
а
в ширине европейских авто - 2 метра 45 см .
И где же эти доблестные смотрители дорог в кабмине .
Только сотни тысяч получать ..
.Ширина трасс в Украине по сов. стандартам - 5 метров 5о сантиметров плюс
обломанная обочина .
Встречным ночью практически не остается шансов разойтись с миром .
Как-то тык в настоящее время ю Ночью лучше не выезжать на районные трассы .
або спочатку крутанув кермо а потім прокинувся....
Типичное _европейское_ авто - 1.7м -1.9м макс.
Это должен быть рефлекс.