15-летний подросток на мопеде сбил 7-летнюю девочку под Одессой. Ребенок в тяжелом состоянии в больнице. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Полицейские расследуют ДТП, в котором получили травмы 7-летняя девочка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Измаильский районный отдел полиции Одесской области.
По данным полиции, авария произошла вчера вечером в Килии. 15-летний подросток на мопеде "Honda" сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали, сейчас она в тяжелом состоянии в больнице.
По словам несовершеннолетнего водителя, он не заметил пешехода и не успел затормозить.
Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дальнейшей подследственности уголовного производства.
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