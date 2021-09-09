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15-летний подросток на мопеде сбил 7-летнюю девочку под Одессой. Ребенок в тяжелом состоянии в больнице. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Полицейские расследуют ДТП, в котором получили травмы 7-летняя девочка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Измаильский районный отдел полиции Одесской области.

По данным полиции, авария произошла вчера вечером в Килии. 15-летний подросток на мопеде "Honda" сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали, сейчас она в тяжелом состоянии в больнице.

По словам несовершеннолетнего водителя, он не заметил пешехода и не успел затормозить.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дальнейшей подследственности уголовного производства.

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15-летний подросток на мопеде сбил 7-летнюю девочку под Одессой. Ребенок в тяжелом состоянии в больнице 01
15-летний подросток на мопеде сбил 7-летнюю девочку под Одессой. Ребенок в тяжелом состоянии в больнице 02
Фото: сайт полиции
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посадить питараса малолетнего , нах...и родителей довбойопов заодно ...
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09.09.2021 10:38 Ответить
у него мамаша в полиции работает.Отмажут.Скажут, что девочка пяная была и сама бросилась под мопед
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09.09.2021 11:32 Ответить
Задолбали уже эти моПЕДИКИ. Каждый второй бухой, между рядами по диагонали ездят.
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09.09.2021 11:47 Ответить
 
 