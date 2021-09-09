Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец. ФОТОрепортаж

Тимофей Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро.

Об этом сообщил политтехнолог Тарас Березовец, передает Цензор.НЕТ.

"Любимый экономист Зеленского и Ермака, наш, не побоюсь этого слова, Карл Поппер, Тимофей Милованов выступил в роли капитана очевидность. Тимофей пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить. Так трогательно слышать чеканные фразы, что политики, которые прямо или косвенно призывают людей не экономить, ведут себя безответственно, от человека, носящего кроссовки Balenciaga с прайсом за €800. Следующим советом от Милованова должен стать призыв к пенсионеркам перестать безответственно жрать чёрную икру ложками по утрам и начать экономить на Dom Perignon. Для слуг, у которых закончилась эпоха бедности, невдомек, как на самом деле живут украинцы. Страшно далеки они от народа", - заявил Березовец.

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