Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Тимофей Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро.
Об этом сообщил политтехнолог Тарас Березовец, передает Цензор.НЕТ.
"Любимый экономист Зеленского и Ермака, наш, не побоюсь этого слова, Карл Поппер, Тимофей Милованов выступил в роли капитана очевидность. Тимофей пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить. Так трогательно слышать чеканные фразы, что политики, которые прямо или косвенно призывают людей не экономить, ведут себя безответственно, от человека, носящего кроссовки Balenciaga с прайсом за €800. Следующим советом от Милованова должен стать призыв к пенсионеркам перестать безответственно жрать чёрную икру ложками по утрам и начать экономить на Dom Perignon. Для слуг, у которых закончилась эпоха бедности, невдомек, как на самом деле живут украинцы. Страшно далеки они от народа", - заявил Березовец.
Пожалуйста, подождите...
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Справа в тому, що вільному козакові кроси за 800 євро непотрібні. Навіть маючи мільйони він не подумає їх купити. Бо для козака кроси - це просто взуття як засіб. Козак не хоче бути іншим, не хоче ставати баріном незалежно від того скільки в нього грошей.
А барін - це холоп з грошима. Безнаціональна істота що не має ані тяги до подорожів, ані тяги до прекрасного, ані тяги до високих цінностей. Холоп маючи одну пару взуття на кількох дітей дивиться на кроси баріна за 800, заздрить і хоче бути баріном
вони - крадуть,
кросівки є -
то ...Бог дає
- оце, мілованов, було міністром економіки в уряді, який тупо просрав бюджет, воно зараз є членом владної команди, яка продовжує руйнувати, в тому числі, й економіку країни.
тож, воно мало б сидіти тихо в надії, що про нього свого часу не згадають (а я дуже сподіваюся, що цей час прийде й не забудуть жодного).
оцінка того, що відбувається підтверджує ваші слова але ж так хочеться мати надію.
большинство существенно обогатилось за время прибывания у власти, отсюда и часы и кроссовки брендовые, это должно сходить с рук? тогда такая жопа в стране и останется
вы из числа "какая разница"?
Але важливо те, щоб до керма держави ставали козаки а не москалі.
Крим та Донбас тимчасово окуповані, не забувайте про це, кремлеботи.
У Зеленского целая череда камминг аутов! То Арестович вещает о том, что все, кто против идеи Зеленского о переименовании - все «селюки долбанные» (цитата)…
Такое мнение выразил полчаса назад в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
- Почему идея зе-клоуна Арестовича переименовать Украину в Русь-Украину является провальной
То выходит такой Милофонов и сообщает, что ко всем НАЛОГАМ и ПОДАТЯМ, ко всем ТАРИФАМ при мизерных зарплатах (не считая Набл+довых) Рад, судей и прокуроров с НАБУ и шмаБУ)…
Нам нужно ЕЩЕ откладывать 3-5% самостоятельно себе на пенсию…
Но Зеленский сказал, что «отложения» ВНЕ Закона!!! (назвал это «амнистией) и обложил ДАНЬЮ то, что откладывали!!!
- Сначала амнистия, потом тотальный контроль и закручивание гаек. Какую схему придумала власть против украинцев
И видимо Зеленский не знает, что для того, чтобы «отложить» что ни будь ненужное, нужно сперва иметь что ни будь ненужное!
Сперва они в полтора раза поднимают НАЛОГ на ЖКХ, потом вводят НАЛОГ на «отложения», а теперь еще и налог на пенсию!
У Зеленского либо обострение, либо он сознательно уничтожает граждан.
-Зе-власть делает все, чтобы сократить число субсидиантов - эксперт
Ибо все это на фоне платных руин медицины и образования…
П.С.: Сперва герб, потом переименование страны… вчера Зеленский устами Гордона сообщил, что и гимн нужно переписать… Все таки я прав в своих предположениях, что он собрался переизбраться на идее о «переучреждении» страны… для «людей будущего» (инстаграм, тик ток), а «людей прошлого» - сгнобить в канаве…
На Farfetch ці капці Balensiaga коштують €825. Саме такі, які на ньому. Зайди на сайт та перевір. А про ціни на китайські підробки не треба нам тут розповідати.
Ви мені дуже нагадали одного зебота Андрей Андреевича, який до виборів казав: Зеленский имєєт право купить виллу в Италии, он заработал. Он даже имеет право иметь пентхаус в окулированном Крыму в Ливадии. Он на все имеет право, он зелёный бох.
Сами посмотрите, мог и не знать что покупал