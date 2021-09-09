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Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец. ФОТОрепортаж

Тимофей Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро.

Об этом сообщил политтехнолог Тарас Березовец, передает Цензор.НЕТ.

"Любимый экономист Зеленского и Ермака, наш, не побоюсь этого слова, Карл Поппер, Тимофей Милованов выступил в роли капитана очевидность. Тимофей пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить. Так трогательно слышать чеканные фразы, что политики, которые прямо или косвенно призывают людей не экономить, ведут себя безответственно, от человека, носящего кроссовки Balenciaga с прайсом за €800. Следующим советом от Милованова должен стать призыв к пенсионеркам перестать безответственно жрать чёрную икру ложками по утрам и начать экономить на Dom Perignon. Для слуг, у которых закончилась эпоха бедности, невдомек, как на самом деле живут украинцы. Страшно далеки они от народа", - заявил Березовец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы должны рассчитывать на себя и откладывать деньги на пенсию, - Милованов

Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец 01
Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец 02
Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец 03
Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец 04
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Топ комментарии
+33
кінець епохи бідності
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09.09.2021 10:07
+31
Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец - Цензор.НЕТ 8384
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09.09.2021 10:11
+28
Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец - Цензор.НЕТ 4134
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09.09.2021 10:09
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кінець епохи бідності
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09.09.2021 10:07 Ответить
Не красиво считать чужие деньги... даже если они наши Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец - Цензор.НЕТ 4421
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09.09.2021 10:09 Ответить
а что этот резиновый изделие может купить акромя кроссовок то в голове гумус там даже 200 граммов мосха овцы не просматривается как у Бубочки и всех слуг нариту дядя бабушкиной Бени... Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 1508 власть в стране захватили ушлебаны полные кретины 100% дебилы наглые потворы смесь скунса и енота...
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09.09.2021 10:20 Ответить
этот существо приехало по протекции американского лгбт сообщества. ничего не имею против, но похоже вокруг зелножопого наркомана они сконцентрировались очень плотно, притяжение сильное. кстати дЕрьмак тоже их.
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09.09.2021 10:43 Ответить
Для друзів УСЕ! Ворогам ЗАКОН!
© Муссоліні
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09.09.2021 11:23 Ответить
Милованов передвигается по городу на электроскутере, том, что стоят возле каждого столба, сэкономил на кросовки... - подает пример, как нужно экономить.
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09.09.2021 10:09 Ответить
п@дик....
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09.09.2021 10:09 Ответить
Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец - Цензор.НЕТ 4134
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09.09.2021 10:09 Ответить
Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец - Цензор.НЕТ 8384
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09.09.2021 10:11 Ответить
Та вже наїлись так, що Милованов кричить -астанавітєсь, бо бюджет ПФ скоро лусне😁
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09.09.2021 10:15 Ответить
вкотре бачу цей скрін, невже це справжній пост?
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09.09.2021 10:26 Ответить
звичайно, зебіли вони такі)
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09.09.2021 10:27 Ответить
вкрай цікаво подивитися, що воно пише зараз. чи досі оспівує "таланти" зеленського чи стало одним з тих, які насрали, а тепер "яполітикоюнецікавлюся".
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09.09.2021 10:42 Ответить
та нам уже стыдно . особенно стыдно бывает когда помогаю маме ( пенсионерке ) таскать из магазина домой банки красной икрой ( а иногда даже и с черной ) Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 471
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09.09.2021 10:34 Ответить
Ты говна с лопаты откушал!?
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09.09.2021 10:13 Ответить
Елозь очком на бутылке дальше.
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09.09.2021 10:16 Ответить
Ты уже доскакал, до дурки, лапотник Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 4379
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09.09.2021 10:17 Ответить
При владі злодійський кагал, який, незважаючи на підстаркуватий вік, косить під наївних, дурненьких мальчікОв і девочЕк.
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09.09.2021 10:10 Ответить
Для нових літс це копійки.
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09.09.2021 10:12 Ответить
Курточка Макса Степанова не даст сбрехать Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец - Цензор.НЕТ 2831
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09.09.2021 10:13 Ответить
А шо таке "лiтс"?
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09.09.2021 10:13 Ответить
А до татарова, єрмака, бужанського, дубінського, трухіна, юрченка?
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09.09.2021 10:18 Ответить
Березовец- отличный аналитик. Уважаю его . А чего, тебя , гражданина чужой страны колеблют наши внутри-украинские дела? Ск. Платят фублей за комменты про Порошенко?
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09.09.2021 10:27 Ответить
А міг би купити кросівки і за 1000 ойро. Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец - Цензор.НЕТ 6139
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09.09.2021 10:14 Ответить
Название статьи ниже на Цензоре соответствует что хочется сказать Милованову "Г#ндон ты, с#ка, #бучий!", - "Ты - п#дарас!" Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец - Цензор.НЕТ 3532
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09.09.2021 10:14 Ответить
объединить два заголовка в один Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 4590
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09.09.2021 10:30 Ответить
Тимошка-дебил. А с дебила какой спрос?
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09.09.2021 10:14 Ответить
Щоб барін міг носити кросівки за 800 баксів холопи мають економити
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09.09.2021 10:15 Ответить
Помню когда-то была одна пара обуви на нескольких детей, а тут кросы за 800 евро Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 5891
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09.09.2021 10:16 Ответить
Це одна і та сама баріно-холопська феодальна система.
Справа в тому, що вільному козакові кроси за 800 євро непотрібні. Навіть маючи мільйони він не подумає їх купити. Бо для козака кроси - це просто взуття як засіб. Козак не хоче бути іншим, не хоче ставати баріном незалежно від того скільки в нього грошей.
А барін - це холоп з грошима. Безнаціональна істота що не має ані тяги до подорожів, ані тяги до прекрасного, ані тяги до високих цінностей. Холоп маючи одну пару взуття на кількох дітей дивиться на кроси баріна за 800, заздрить і хоче бути баріном
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09.09.2021 11:43 Ответить
Ублюдок.
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09.09.2021 10:15 Ответить
У Мілованова кеди за 800Євро? Так в нього ж кінець епохи бідності і жадібності, а лохи нехай економлять на пенсію.
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09.09.2021 10:16 Ответить
Баленсиага - улюблений бренд пєдіків. От Милованов і спалився. Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 7262
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09.09.2021 10:20 Ответить
Это- болтовня: Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов / Наиболее вероятный сценарий - это постепенное усиление гривни, - Милованов/ "Мы на грани экономического прорыва", - Милованов/ Рынок земли сделает украинцев (ещё) более счастливыми и богатыми, - Милованов. А это- деньги: Зеленский ввёл в состав Наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" советника председателя ОП Милованова. Школа Милованова получила от "Укроборонпрома" взятку в 1,68 млн грн в день его назначения членом набсовета.
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09.09.2021 10:20 Ответить
щоб всіх "обуть"
вони - крадуть,
кросівки є -
то ...Бог дає Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 2558
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09.09.2021 10:25 Ответить
ТРЕТИЙ МАЙДАН !!! ЖЕСТОКИЙ, НО СПРАВЕДЛИВЫЙ !!!
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09.09.2021 10:28 Ответить
а шо не так ? вот человек экономит на всем и наэкономил себе на кроссовки . рецепт на самом деле прост . нужно перейти с черной икры на красную и устрицы есть не чаще раза в неделю Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 7894
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09.09.2021 10:28 Ответить
Дюжина устриц стоит 200-500 грн, икра красная 100-300грн. Думаю любой человек который стабильно работает, может себе это позволять.
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09.09.2021 10:42 Ответить
что бы взять кросы за 800 евро придется себя в чем то ограничивать
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09.09.2021 10:45 Ответить
Всегда были бедные и богатые, и всегда будут. Многие украинцы среднего достатка покупают вещи , которые кажутся дорогими для людей с минимальной зарплатой, вывод с этого какой? Из солидарности все должны делать покупки на рынке и в секондах? А миллионеры и миллиардеры жить в малосемейках? При любой власти и в любой стране есть кто зарабатывает и живет нормально и те, кто выживает. Херовая эта штука,-считать чужие деньги.
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09.09.2021 10:29 Ответить
в чем то согласен . но когда богатый призывает экономить бедных это выглядит не красиво
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09.09.2021 10:32 Ответить
Если ты про вчерашнюю новость, где он советует расчитывать на себя в первую очередь, а не расчитывать на улучшение пенсионной реформы и конкуретноспособные пенсии, то тут я с ним согласен, при нынешнем уровне пенсий, будет тяжело жить нормально без посторонних финансов и те кто хотят стабильности на старости лет, должны об этом думать заранее. Было бы лучше, если бы он сказал что через десяток лет, пенсионеры будут миллионерами и жить припиваючи? Как по мне нет, ибо у нас такого небыло с момента независимости и врядли будет и он сказал только про то, что есть правдой и все знают.....
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09.09.2021 10:40 Ответить
якби воно просто було багатою людиною й розмірковувало про необхідність економії то це б нічого, але є одне але:
- оце, мілованов, було міністром економіки в уряді, який тупо просрав бюджет, воно зараз є членом владної команди, яка продовжує руйнувати, в тому числі, й економіку країни.
тож, воно мало б сидіти тихо в надії, що про нього свого часу не згадають (а я дуже сподіваюся, що цей час прийде й не забудуть жодного).
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09.09.2021 10:53 Ответить
увы, но не прийдет
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09.09.2021 11:16 Ответить
увы, но не прийдет

оцінка того, що відбувається підтверджує ваші слова але ж так хочеться мати надію.
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09.09.2021 11:18 Ответить
не хочу вас расстраивать, но с 73% такого народа, свет в конце тунеля даже не маячит(
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09.09.2021 11:28 Ответить
Было бы лучше не что он "сказал", производя дымовую информационную завесу, пока его начальники пилят миллиарды на "вэлыком крадивныцтве", а написал заявление на увольнение из ОПГ. На уведенные эти миллиарды можно и пенсионерам прибавку сделать.
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09.09.2021 10:55 Ответить
В самых успешных странах ес, высшие должностные лица ездят на работу на велике за 50 евро и носят ботинки за 20-ку. В чем конкретно успех у мудака, который жирует за счет обдирания нищего народа?!!!
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09.09.2021 10:32 Ответить
Гос служащих пора переводить на сдельную зарплату, сделал - получил! Не принес пользы стране и народу - соси х@!
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09.09.2021 10:45 Ответить
Мінімалізм - це світовий тренд. Зараз навіть дуже багаті люди не купують невиправдано коштовних речей. Це вважається дурним тоном навіть серед тих, хто ці гроші заробив чесною працею і заплатив всі податки. А це - сраний чиновник, який демонструє нам свою заможність капцями-шкарпетками на піні. Цей вироб має собівартість не більше €10, а все інше - це ціна за ім'я бренду.
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09.09.2021 10:40 Ответить
800 евро это много как для брендовой вещи? Понятно что можно купить и за 1000 грн на рынке, но тут уже лично дело каждого, имеет право как говорится.
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09.09.2021 10:45 Ответить
видишь ли , есть в Украине много еще много тяжелых профессий и работ, где что бы заработать эти самые 800 евро надо 4-5 месяцев работать....
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09.09.2021 10:52 Ответить
Будь які кросівки не коштують так дорого, а це навіть і не кросівки. В них не позаймаєшся спортом, не зробиш пробіжку, не використаєш для туризму чи подорожей. Це звичайна шкарпетка пришпандьорена на підошву. €800 дорого для будь якої речі, бо вона цього не варта. Ціна класичної сумки Шанель €5000, ціна собівартості цієї сумки €50. Право він має, звичайно, накрав грошей бюджетних, а зараз їх витрачає.
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09.09.2021 10:57 Ответить
деньги чистые? а то вы все про права размышляете, имеет право и тд
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09.09.2021 11:18 Ответить
Беспонятия, я в чужой кошелек не заглядываю.
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09.09.2021 11:22 Ответить
должны заглядывать, не вы конечно, а соответсвующие государственные органы, но они заглядывают с другой целью

большинство существенно обогатилось за время прибывания у власти, отсюда и часы и кроссовки брендовые, это должно сходить с рук? тогда такая жопа в стране и останется

вы из числа "какая разница"?
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09.09.2021 11:26 Ответить
Должны, я не спорю, но обвинять человека только потому что он при власти тоже не хочу, я не знаю честный он человек или нет, и не знаю стоят эти кросовки 1к гривен или 8к евро, по фото это не определишь.
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09.09.2021 11:29 Ответить
Милованов вечно несет такой бред, бросается из стороны в сторону в своих высказываниях, то есть, куда ветер подует, туда и он, а это обычно происходит не просто так
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09.09.2021 11:33 Ответить
Ви розумієте, що зелені прийшли до влади щоб красти? Але ж вони настількі наглючі, що навіть не приховують цього.
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09.09.2021 11:34 Ответить
А їм і не треба приховувати. Їх виборці (радянці) до ідеї красти в держави ставляться нормально і самі крадуть.
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09.09.2021 11:49 Ответить
Чиновник країни посереднього розвитку який носить брендовий шмот за 800 не може бути чесним.
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09.09.2021 11:48 Ответить
Москаль та козак ніколи не порозуміються.
Але важливо те, щоб до керма держави ставали козаки а не москалі.
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09.09.2021 11:47 Ответить
Малыш, а ты за кого? Богатых, или бедных? Черт, не догадался, ты же просто за справедливость! Но, я знаю одно, что в Украине ворье бедным не бывает! А что бы денюжки ворья не считали и они на таких, как ты, адвокатов не надеялось, так есть один очень простой прием: ворью захватить власть в Украине - и первую , и четвертую - тоже!
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09.09.2021 11:04 Ответить
Черт. Это для Игоря Билык. 10.29!
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09.09.2021 11:06 Ответить
если заработано честно, то это одно, а когда коррупция и воровство и с этого богатство, то тогда за это тюрьма, но это не в нашем государстве
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09.09.2021 11:14 Ответить
Глузує, мерзота ходяча. Не дарма по пиці отримав.
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09.09.2021 10:36 Ответить
Ну если генерал на танке на арбат захотел, при том что крым и донбас окупирован то почему нет) всюду двойные стандарты
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09.09.2021 10:38 Ответить
А ви там вже на арбаті всрались з переляку від бажань нашого генерала? Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 3714
Крим та Донбас тимчасово окуповані, не забувайте про це, кремлеботи.
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09.09.2021 10:48 Ответить
У Зеленского либо обострение, либо он сознательно уничтожает народ - политолог 9 сентября, 2021Без рубрикиКомментарии: 3
Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 7668У Зеленского целая череда камминг аутов! То Арестович вещает о том, что все, кто против идеи Зеленского о переименовании - все «селюки долбанные» (цитата)…
Такое мнение выразил полчаса назад в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
- Почему идея зе-клоуна Арестовича переименовать Украину в Русь-Украину является провальной
То выходит такой Милофонов и сообщает, что ко всем НАЛОГАМ и ПОДАТЯМ, ко всем ТАРИФАМ при мизерных зарплатах (не считая Набл+довых) Рад, судей и прокуроров с НАБУ и шмаБУ)…
Нам нужно ЕЩЕ откладывать 3-5% самостоятельно себе на пенсию…
Но Зеленский сказал, что «отложения» ВНЕ Закона!!! (назвал это «амнистией) и обложил ДАНЬЮ то, что откладывали!!!
- Сначала амнистия, потом тотальный контроль и закручивание гаек. Какую схему придумала власть против украинцев
И видимо Зеленский не знает, что для того, чтобы «отложить» что ни будь ненужное, нужно сперва иметь что ни будь ненужное!
Сперва они в полтора раза поднимают НАЛОГ на ЖКХ, потом вводят НАЛОГ на «отложения», а теперь еще и налог на пенсию!
У Зеленского либо обострение, либо он сознательно уничтожает граждан.
-Зе-власть делает все, чтобы сократить число субсидиантов - эксперт
Ибо все это на фоне платных руин медицины и образования…
П.С.: Сперва герб, потом переименование страны… вчера Зеленский устами Гордона сообщил, что и гимн нужно переписать… Все таки я прав в своих предположениях, что он собрался переизбраться на идее о «переучреждении» страны… для «людей будущего» (инстаграм, тик ток), а «людей прошлого» - сгнобить в канаве…
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09.09.2021 10:52 Ответить
Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 6666
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09.09.2021 10:54 Ответить
Обезьяна (прямоходящая) и есть царь зверей.
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09.09.2021 11:56 Ответить
Большого ты о себе мнения, зепил
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09.09.2021 21:49 Ответить
3-5% от чего отсчитывать, от миллиона длр. в Швейцарии или от 2400 грн.?
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09.09.2021 11:20 Ответить
Прописал в гугле кросовки носки баленсиага, цены и по 1к гривен есть и по 2, идентичные тем что на фото. И кто знает какие именно на нем? Ну главное найти самые дорогие в интернет магазинах и устроить травлю, они друг друга все там стоят.
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09.09.2021 11:20 Ответить
На свисти, бо грошей не буде.

На Farfetch ці капці Balensiaga коштують €825. Саме такі, які на ньому. Зайди на сайт та перевір. А про ціни на китайські підробки не треба нам тут розповідати.
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09.09.2021 11:29 Ответить
Я не спец в брендовом мире,и с помощью фото я не могу отличить кросовки за 1к гривен от кросовок за 25к , которые идентичны для меня. Если дать их в руки, то это другой вопрос, ну а так извините, ненастолько талантлив как автор этой новости.
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09.09.2021 12:35 Ответить
А вам і не треба розбиратися у брендах, ви ж не будете собі купувати шкарпетки на підошві за €800. У брендах добре розбираються ЗекоМанда та її гопники дорвавшись до влади вони навіть страх втратили. У них для цього є можливості, ви цю можливість їм надали своїм вибором.

Ви мені дуже нагадали одного зебота Андрей Андреевича, який до виборів казав: Зеленский имєєт право купить виллу в Италии, он заработал. Он даже имеет право иметь пентхаус в окулированном Крыму в Ливадии. Он на все имеет право, он зелёный бох.
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09.09.2021 13:20 Ответить
Правильно призывает. Не будут экономить, закончится эпоха экономии и начнется эпоха каннибализма. Экономить все-же лучше. Впрочем, тут дело вкуса.
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09.09.2021 11:34 Ответить
откуда они етих даунов вытаскивают? ну как пороблено уже лет 10 в стране -
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09.09.2021 11:37 Ответить
дибіл з дибілів
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09.09.2021 11:53 Ответить
жду не дождусь - когда этих тварей начнут развешивать на столбах.....
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09.09.2021 13:03 Ответить
Кроссовки - детям, копыта - на холодец. Если они слуги народа, тогда пусть выходят в народ в позе лакея и никак иначе!
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09.09.2021 16:08 Ответить
Одна такая гнида уже советовал украинцам брать в руки лопату и заниматься самообеспечением. И где теперь этот советчик? Там же скоро будут и эти зеленые твари.
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09.09.2021 20:18 Ответить
Какой мерзкий гаденышь! Где их понабирали?!
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11.09.2021 01:30 Ответить
Ну он мог взять и в подобном обувном магазине https://thewhitebox.com.ua/

Сами посмотрите, мог и не знать что покупал
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09.05.2022 19:13 Ответить
 
 