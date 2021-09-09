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Должностные лица таможенного пункта "Яворов" требовали взятки за перемещение товаров через границу. Один из сотрудников задержан "на горячем". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины совместно с Львовской областной прокуратурой разоблачили схему вымогания и получения неправомерной выгоды должностными лицами ТП "Яворов" ПП "Краковец" Львовской таможни Гостаможслужбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Правоохранители установили, что "рабочая смена" указанного таможенного поста, которая назначена новым руководителем реформированной Львовской таможни, наладила противоправную систематическую схему вымогательства и получения неправомерной выгоды от лиц, перемещающих товары из-за границы на таможенную территорию Украины, злоупотребляя своим служебным положением и с целью противоправного обогащения", - сообщили изданию.

Согласно установленным фактам, задержан "на горячем" во время получения очередной неправомерной выгоды в денежной форме сотрудник указанной смены, а также задокументирован ряд других должностных лиц указанного таможенного поста, причастных к совершению коррупционных правонарушений.

Мероприятия по разоблачению проводились во взаимодействии с Львовской областной прокуратурой. На данный момент продолжаются следственные и процессуальные действия, в частности проводятся обыски по месту совершения указанных уголовных правонарушений, а также по месту жительства фигурантов уголовного производства.

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Должностные лица таможенного пункта Яворов требовали взятки за перемещение товаров через границу. Один из сотрудников задержан на горячем 01
Должностные лица таможенного пункта Яворов требовали взятки за перемещение товаров через границу. Один из сотрудников задержан на горячем 02
Должностные лица таможенного пункта Яворов требовали взятки за перемещение товаров через границу. Один из сотрудников задержан на горячем 03

Автор: Ірина Дашківська
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СБУ "обилетило" таможенный пост - что удивительного? Одних чертей сменили другие)))) вопрос риторический для сбу-ушников - вы нажретесь когда-нибудь? что ж вам все мало и мало....m.r.a.z.i. !!!!!
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09.09.2021 10:10 Ответить
Молодец Зеленский 😁😁😁
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09.09.2021 10:19 Ответить
Все по прежнему. Порохоботы,харе жрать за дарма. Ваш выход их полоскать.
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09.09.2021 10:21 Ответить
Мабуть, однієї маслини 7.62 буде достатньо...
Кожному причетному...
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09.09.2021 11:48 Ответить
 
 