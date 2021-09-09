Должностные лица таможенного пункта "Яворов" требовали взятки за перемещение товаров через границу. Один из сотрудников задержан "на горячем". ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с Львовской областной прокуратурой разоблачили схему вымогания и получения неправомерной выгоды должностными лицами ТП "Яворов" ПП "Краковец" Львовской таможни Гостаможслужбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Правоохранители установили, что "рабочая смена" указанного таможенного поста, которая назначена новым руководителем реформированной Львовской таможни, наладила противоправную систематическую схему вымогательства и получения неправомерной выгоды от лиц, перемещающих товары из-за границы на таможенную территорию Украины, злоупотребляя своим служебным положением и с целью противоправного обогащения", - сообщили изданию.

Согласно установленным фактам, задержан "на горячем" во время получения очередной неправомерной выгоды в денежной форме сотрудник указанной смены, а также задокументирован ряд других должностных лиц указанного таможенного поста, причастных к совершению коррупционных правонарушений.

Мероприятия по разоблачению проводились во взаимодействии с Львовской областной прокуратурой. На данный момент продолжаются следственные и процессуальные действия, в частности проводятся обыски по месту совершения указанных уголовных правонарушений, а также по месту жительства фигурантов уголовного производства.

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