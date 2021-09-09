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Сотрудники частной лаборатории и турагентства на Харьковщине зарабатывали около 1 млн грн в месяц, подделывая результаты ПЦР-тестов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Харьковщине блокирована схема подделки результатов ПЦР-тестов. В приложение "Дій Вдома" вносили ложные данные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организовали схему работники одной из частных лабораторий вместе с представителями туристического агентства. Туроператор предлагал "услугу" гражданам, которые планировали выехать за границу или уже вернулись, чтобы не соблюдать требования установленного срока самоизоляции.

По оперативным данным спецслужбы, противоправная схема существовала с начала 2020 года. Ежемесячно выдавали около тысячи справок, а стоимость каждой составляла 800 гривен.

Справки выдавали без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования. Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования. 

Также читайте: СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов: стоимость одного составляла 1 600 грн. ФОТОрепортаж

Отмечается, что среди клиентов были и те, кто имели положительный результат на COVID-19, что могло повлечь распространение пандемии.

В ходе проведенных обысков по местам жительства фигурантов производства и по 10 адресам частных лабораторий правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, поддельные печати, официальную документацию и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для выявления всех причастных лиц.

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Сотрудники частной лаборатории и турагентства на Харьковщине зарабатывали около 1 млн грн в месяц, подделывая результаты ПЦР-тестов, - СБУ 01
Сотрудники частной лаборатории и турагентства на Харьковщине зарабатывали около 1 млн грн в месяц, подделывая результаты ПЦР-тестов, - СБУ 02
Сотрудники частной лаборатории и турагентства на Харьковщине зарабатывали около 1 млн грн в месяц, подделывая результаты ПЦР-тестов, - СБУ 03
Сотрудники частной лаборатории и турагентства на Харьковщине зарабатывали около 1 млн грн в месяц, подделывая результаты ПЦР-тестов, - СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
а чё - непыльная работёнка,
главное чтобы халатик сидел и
пробирки были... Сотрудники частной лаборатории и турагентства на Харьковщине зарабатывали около 1 млн грн в месяц, подделывая результаты ПЦР-тестов, - СБУ - Цензор.НЕТ 7886
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09.09.2021 10:14
+2
тест может оказаться положительным, дык что тогда, хай путевки горят?!
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09.09.2021 10:19
+2
тесты - сами по себе фейк
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09.09.2021 10:26
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800 за фейк? Тю, в нас за 700 тест здати можна...
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09.09.2021 10:12 Ответить
тест может оказаться положительным, дык что тогда, хай путевки горят?!
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09.09.2021 10:19 Ответить
хорошо, что тест хотя бы не может стать не ребро, как монетка Співробітники приватної лабораторії і турагентства на Харківщині заробляли приблизно 1 млн грн на місяць, підробляючи результати ПЛР-тестів, - СБУ - Цензор.НЕТ 7554
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09.09.2021 10:28 Ответить
Пару недель назад делал тест с сертификатом на англ, обошелся в 610грн (Киев)
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09.09.2021 10:24 Ответить
тест негативний же був. а якщо позитивний, то платиш ще раз вже чисто за корочку на якій стоїть "негативний"
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09.09.2021 12:46 Ответить
тесты - сами по себе фейк
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09.09.2021 10:26 Ответить
Пан має медичну освіту? Чи передивився рашн блогерів?
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09.09.2021 10:30 Ответить
https://cormandrostenreview.com/report/
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09.09.2021 10:31 Ответить
Успехов в нахождении следов кремля Співробітники приватної лабораторії і турагентства на Харківщині заробляли приблизно 1 млн грн на місяць, підробляючи результати ПЛР-тестів, - СБУ - Цензор.НЕТ 9921
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09.09.2021 10:32 Ответить
Изобретатель ПЦР-теста Кэри Муллис(Kary Mullis) о бесполезности ПЦР для обнаружения инфекции:"ПЦР - это процесс, а не тест и не предназначен для обнаружения вирусов или наличия заболевания." Получил за изобретение ПЦР-теста Нобелевскую премию по Химии(1993)
https://www.youtube.com/watch?v=ngSrREtL-9g&ab_channel=vaccinewiki
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09.09.2021 11:19 Ответить
Красная цена "теста ПЦР" сейчас 300 гривен за человека. Официально можно сдать экспресс-тест за 450 гривен.
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09.09.2021 11:27 Ответить
Время - деньги!
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09.09.2021 14:00 Ответить
а чё - непыльная работёнка,
главное чтобы халатик сидел и
пробирки были... Сотрудники частной лаборатории и турагентства на Харьковщине зарабатывали около 1 млн грн в месяц, подделывая результаты ПЦР-тестов, - СБУ - Цензор.НЕТ 7886
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09.09.2021 10:14 Ответить
Вот новость нашли! Вы лучше спросите у придуркоа цифровизаторов, как так вышло, что нет единой базы тестов, и кое-как работает база вакцинированных, ведь уже можно было и не такое программное обеспечение написать, но... Легче продолжать хрюкать про Дию и ее мифические возможности.
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09.09.2021 10:19 Ответить
Не знаю. У меня проблем не было. Сразу подтянулись сертификаты о вакцинировании.
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09.09.2021 10:36 Ответить
А что не так с базой вакцинированных? База централизованная, инфа в нее попадает в течение суток... Тебе хотелось сказать что-то "умное", но ты, как всегда, облажался.
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09.09.2021 10:52 Ответить
база тестов є наприклад у Снево. але чи виходить вона за межі лабки, скоріш ні. це треба багато приборів щоб зчитувати такі дані.
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09.09.2021 12:49 Ответить
сбу, это что? твоя работа анализы высматривать? какие гадкие перверсии во всей "власти" за мои бабки
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09.09.2021 10:21 Ответить
Да, общество деградирует на полной скорости, инстинкты вырвались наружу, хотя внешне все такие правильные. Cоциальные ограничители сейчас стали очень слабыми, а в области межполовых взаимоотношений превратились в факторы со знаком «минус». Религия уже никого не удерживает. Нравственность пала вслед за религией. Обмануть близкого и ближнего сейчас - самый смак и показатель умения жить, успешности. Ложь мировых масштабов приветствуется.
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09.09.2021 10:36 Ответить
а хіба сбу аналізи видивляється? документи на них як раз у сфері сбу.
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09.09.2021 12:50 Ответить
У вас на па-рашке это легко определить по очереди в крематорий Співробітники приватної лабораторії і турагентства на Харківщині заробляли приблизно 1 млн грн на місяць, підробляючи результати ПЛР-тестів, - СБУ - Цензор.НЕТ 1710 800 рыл твоих соотечественников в день жмурятся от КОВИДа, лапоть Співробітники приватної лабораторії і турагентства на Харківщині заробляли приблизно 1 млн грн на місяць, підробляючи результати ПЛР-тестів, - СБУ - Цензор.НЕТ 4606
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09.09.2021 10:53 Ответить
О! Ты, лапоть, снова палишься на ваших кацапских забавах Співробітники приватної лабораторії і турагентства на Харківщині заробляли приблизно 1 млн грн на місяць, підробляючи результати ПЛР-тестів, - СБУ - Цензор.НЕТ 3592
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09.09.2021 11:02 Ответить
Из тебя, лапоть, стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пули Співробітники приватної лабораторії і турагентства на Харківщині заробляли приблизно 1 млн грн на місяць, підробляючи результати ПЛР-тестів, - СБУ - Цензор.НЕТ 2152
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09.09.2021 11:05 Ответить
Для Павло Вільний! У нынешних завсегдатаев ЦН только два сурьезные обвинения, точнее два с вариантами : или ты кацап, или зелебот! Точнее зелебот, или принадлежащий к славному племени семидесятитрехпроцентников, голосовавших против Петра во втором туре!
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09.09.2021 14:05 Ответить
І хто після цього Україні буде вірити? Я думає, що клініка втратилв ліцензію на свою діяльність назавжди?
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09.09.2021 11:07 Ответить
Стесняюсь спросить: Заинтересовало бы это "вопиющее беззаконие" нашу доблестную Службу Бабла, если бы сумма заработка у дельцов была бы не 1 млн/мес, а скажем 10 000 грн/мес.? Или при таких суммах "беззаконие" перестает быть "вопиющим"?
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09.09.2021 11:18 Ответить
 
 