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Киев (24537) пожар (5562) ГСЧС (4482)

В Киеве сгорел двухэтажный частный дом, огонь повредил три автомобиля, мужчина в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости Фоторепортаж

Во время тушения пожара в частном жилом доме сотрудники ГСЧС спасли мужчину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в г.Киеве.

Так, 9 сентября в 2:21 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в 2-этажном частном жилом доме на ул. Садовой, в Святошинском районе столицы.

На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло на 2-этаже с распространением огня на первый этаж и на рядом припаркованные 3 автомобиля. 

В 3:55 пожар был локализован на площади 150 кв.м, а в 4:36 - ликвидирован.

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Во время разведки на входе в дом спасателями был обнаружен мужчина, который был в крайне тяжелом состоянии, бойцы передали его медицинским работникам и с предварительным диагнозом ожоги 2-3 степени, мужчина был госпитализирован в больницу.

На месте происшествия было задействовано 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 18 человек личного состава.

Обстоятельства возникновения пожара установит следствие.

В Киеве сгорел двухэтажный частный дом, огонь повредил три автомобиля, мужчина в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, - ГСЧС 01
В Киеве сгорел двухэтажный частный дом, огонь повредил три автомобиля, мужчина в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, - ГСЧС 02
В Киеве сгорел двухэтажный частный дом, огонь повредил три автомобиля, мужчина в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, - ГСЧС 03
В Киеве сгорел двухэтажный частный дом, огонь повредил три автомобиля, мужчина в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, - ГСЧС 04
В Киеве сгорел двухэтажный частный дом, огонь повредил три автомобиля, мужчина в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, - ГСЧС 05
В Киеве сгорел двухэтажный частный дом, огонь повредил три автомобиля, мужчина в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, - ГСЧС 06
В Киеве сгорел двухэтажный частный дом, огонь повредил три автомобиля, мужчина в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, - ГСЧС 07
В Киеве сгорел двухэтажный частный дом, огонь повредил три автомобиля, мужчина в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, - ГСЧС 08
В Киеве сгорел двухэтажный частный дом, огонь повредил три автомобиля, мужчина в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, - ГСЧС 09
В Киеве сгорел двухэтажный частный дом, огонь повредил три автомобиля, мужчина в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, - ГСЧС 10
В Киеве сгорел двухэтажный частный дом, огонь повредил три автомобиля, мужчина в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, - ГСЧС 11
В Киеве сгорел двухэтажный частный дом, огонь повредил три автомобиля, мужчина в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, - ГСЧС 12
В Киеве сгорел двухэтажный частный дом, огонь повредил три автомобиля, мужчина в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, - ГСЧС 13
Фото: ГСЧС / Facebook
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в центрі Харкова по вул.Культури, 22-б, в 1 під'їзді на 10 поверсі мешканці 44 квартири фактично заблокували пожежні виходи. То якщо трапиться НС - то ані мешканці вищих поверхів не змежуть евакуюватись, ані бійці ДСНС піднятись. Такий стан триває вже рік, неодноразово про це було інформовано ДСНС всіх рівнів, надані фото та відеодокази... Але ДСНС мало що не реагує, а почало погрожувати кримінальнами переслідуваннями. То чекаємо НС та можливих смертей (та хто ж той мешканець, що його так прикриває ДСНС?)
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09.09.2021 10:57 Ответить
Ага , а , еще в этом и соседнем доме жильцы верхних этажей любят сигать вниз , чтобы не ждать лифт.
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09.09.2021 11:29 Ответить
звільняють престижне житло?
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09.09.2021 13:56 Ответить
 
 