Войска РФ били по окрестностям Марьинки из 120-мм минометов: последствия обстрелов. ФОТОрепортаж
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8 сентября войска РФ обстреляли окрестности Марьинки с применением миномета калибра 120 мм и повредили гражданскую инфраструктуру.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Украинская сторона СЦКК сообщает об обстреле со стороны вооруженных формирований РФ мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения с применением запрещенных п. 2 дополнения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12.02.2015 видов вооружения, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения.
"8 сентября 2021 г., с 23:00 до 23:16, российско-оккупационные войска осуществили обстрел с применением миномета калибра 120 мм окраине н. п. Марьинка", - сказано в сообщении.
Отмечается, что наблюдательной группой украинской стороны СЦКК была проведена верификация последствий указанного обстрела, в ходе которого были установлены и задокументированы факты нарушения Минских договоренностей, а именно были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры (повреждение стены здания, прилегающей территории).
Указанные действия вооруженных формирований Российской Федерации свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня и подвергают местное население опасности.
"Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ", - добавили в штабе.
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нада проста пєрєстать стрілять
tZE inform
@tZEinform
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Г-н Верховный Главнокомандующий, докладываем Вам, что со стороны противника ведется массированный обстрел позиций украинских войск. Позвоните в ГШ и спросите Главнокомандующего КАКОГО ХРЕНА ОНО СПИТ !!!!
це орки повиннi просити про зустрiч.
зустрiч тiльки пiсля повного припинення вогню та тишi протягом декiлькох мiсяцiв, а поки що вiдповiдь повинна бути по повнiй!
вiслюк, ти ж обiцяло повернутись на залишенi позицii в разi обстрiлiв?!