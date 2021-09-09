Накануне выборов в Госдуму РФ оккупанты паспортизируют жителей ОРДЛО, при этом не делая их полноценными гражданами России, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины зафиксировали сотрудники СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Отмечается, что оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. Поэтому с июня 2021 по прямым указаниям из РФ, принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жителей ОРДЛО принуждают получать паспорта РФ, угрожая увольнениями и "беседами" в "МГБ", - правозащитники

"Для обеспечения "запланированных" показателей поддержки правящей партии "Единая Россия", кураторы начали активно выдавать паспорта граждан РФ жителям оккупированных территорий. Но в таких паспортах проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что организаторы планируют обеспечить высокую явку двумя механизмами:



- при содействии пропутинской партии "Единая Россия", организуют выезд жителей ОРДЛО для голосования в приграничные города Ростовской области;

- обеспечат возможность незаконного "электронного голосования", в том числе на территории "ЛДНР".

Также читайте: Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО в РФ, - Казанский

Жителей временно оккупированных территорий обязывают регистрировать на свои персональные данные электронную почту. Все это - чтобы принять участие в онлайн-голосовании. Большинство из "паспортизованных" людей, по замыслу кураторов, должны отдать голоса "Единой России". Организаторы разработали комплекс мер, чтобы агитировать за провластной партии:



- в ОРДЛО открыты многочисленные "пункты записи" в "ЕР";

- организаторы "выборов" получили так называемые темники с технологиями агитации за партию российских властей;

- работают "инфоцентры" для граждан, которые курируют руководство из "Единой России".

Сотрудники СБУ продолжают фиксировать незаконные действия оккупационных властей в ОРДЛО по выдаче паспортов при подготовке к выборам в Госдуму РФ. Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Резников о паспортизации жителей ОРДЛО: В РФ будут говорить о "русском мире" и использовать это как повод для "защиты своих граждан"







