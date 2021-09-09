Накануне выборов в Госдуму РФ оккупанты паспортизируют жителей ОРДЛО, при этом не делая их полноценными гражданами России, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины зафиксировали сотрудники СБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Отмечается, что оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. Поэтому с июня 2021 по прямым указаниям из РФ, принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами.
"Для обеспечения "запланированных" показателей поддержки правящей партии "Единая Россия", кураторы начали активно выдавать паспорта граждан РФ жителям оккупированных территорий. Но в таких паспортах проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ установили, что организаторы планируют обеспечить высокую явку двумя механизмами:
- при содействии пропутинской партии "Единая Россия", организуют выезд жителей ОРДЛО для голосования в приграничные города Ростовской области;
- обеспечат возможность незаконного "электронного голосования", в том числе на территории "ЛДНР".
Жителей временно оккупированных территорий обязывают регистрировать на свои персональные данные электронную почту. Все это - чтобы принять участие в онлайн-голосовании. Большинство из "паспортизованных" людей, по замыслу кураторов, должны отдать голоса "Единой России". Организаторы разработали комплекс мер, чтобы агитировать за провластной партии:
- в ОРДЛО открыты многочисленные "пункты записи" в "ЕР";
- организаторы "выборов" получили так называемые темники с технологиями агитации за партию российских властей;
- работают "инфоцентры" для граждан, которые курируют руководство из "Единой России".
Сотрудники СБУ продолжают фиксировать незаконные действия оккупационных властей в ОРДЛО по выдаче паспортов при подготовке к выборам в Госдуму РФ. Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.
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