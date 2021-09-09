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Накануне выборов в Госдуму РФ оккупанты паспортизируют жителей ОРДЛО, при этом не делая их полноценными гражданами России, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины зафиксировали сотрудники СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. Поэтому с июня 2021 по прямым указаниям из РФ, принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жителей ОРДЛО принуждают получать паспорта РФ, угрожая увольнениями и "беседами" в "МГБ", - правозащитники

"Для обеспечения "запланированных" показателей поддержки правящей партии "Единая Россия", кураторы начали активно выдавать паспорта граждан РФ жителям оккупированных территорий. Но в таких паспортах проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что организаторы планируют обеспечить высокую явку двумя механизмами:

- при содействии пропутинской партии "Единая Россия", организуют выезд жителей ОРДЛО для голосования в приграничные города Ростовской области;
- обеспечат возможность незаконного "электронного голосования", в том числе на территории "ЛДНР".

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Жителей временно оккупированных территорий обязывают регистрировать на свои персональные данные электронную почту. Все это - чтобы принять участие в онлайн-голосовании. Большинство из "паспортизованных" людей, по замыслу кураторов, должны отдать голоса "Единой России". Организаторы разработали комплекс мер, чтобы агитировать за провластной партии:

- в ОРДЛО открыты многочисленные "пункты записи" в "ЕР";
- организаторы "выборов" получили так называемые темники с технологиями агитации за партию российских властей;
- работают "инфоцентры" для граждан, которые курируют руководство из "Единой России".

Сотрудники СБУ продолжают фиксировать незаконные действия оккупационных властей в ОРДЛО по выдаче паспортов при подготовке к выборам в Госдуму РФ. Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.

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Накануне выборов в Госдуму РФ оккупанты паспортизируют жителей ОРДЛО, при этом не делая их полноценными гражданами России, - СБУ 01
Накануне выборов в Госдуму РФ оккупанты паспортизируют жителей ОРДЛО, при этом не делая их полноценными гражданами России, - СБУ 02
Накануне выборов в Госдуму РФ оккупанты паспортизируют жителей ОРДЛО, при этом не делая их полноценными гражданами России, - СБУ 03
Накануне выборов в Госдуму РФ оккупанты паспортизируют жителей ОРДЛО, при этом не делая их полноценными гражданами России, - СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Вот это "новость"! Кто разбудил СБУ?
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09.09.2021 12:21
+3
І що, тих неповноцінних позбавлять громадянства України, за порушення Закону? Чи пАнять, прАстіть, і наградіть за "страданія"?
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09.09.2021 12:45
+2
головне, щоб вони не ломанулись потім до нас, а ми їх пустили - бо тоді не до жартів буде
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09.09.2021 13:00
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Вот это "новость"! Кто разбудил СБУ?
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09.09.2021 12:21 Ответить
Просто куйло получает для своей партии несколько миллионов голосов лишних, я не оговорился, именно несколько миллионов, никто там проконтролировать это не может, а в самой кацапии и дыныры-лыныры аборигены будут довольны, думая, что это интеграция ОРДЛО.
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09.09.2021 12:23 Ответить
Пукин с Шойгу в тайге...


Накануне выборов в Госдуму РФ оккупанты паспортизируют жителей ОРДЛО, при этом не делая их полноценными гражданами России, - СБУ - Цензор.НЕТ 1379


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09.09.2021 12:24 Ответить
Отсосиновик.
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09.09.2021 12:38 Ответить
мордвини звуть його між собою "наітємнєйшій"
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09.09.2021 12:59 Ответить
Будем весело ржать, когда проголосовавшие с паспортами РФ ломанутся драпать из ОРДЛО в Россию, а их туда не пустят.
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09.09.2021 12:37 Ответить
головне, щоб вони не ломанулись потім до нас, а ми їх пустили - бо тоді не до жартів буде
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09.09.2021 13:00 Ответить
не переживайте быдло скотобаза Крым и ОРЛДО там все 100% с лицами которые не отягощены интеллектом им на украинском задайте вопрос -котра година и все с криком мама! побегут аж до Курил..проверено не раз хочешь заткунть малоросса или кацаба поговори с ним на мове Шевченко...сначала тормоз на 2 часа потом вопросы а что на каком вы ему что то сказали..... потом политинформация как 6 раз горела от клятых украинцев Москва и все..побегло....
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09.09.2021 13:39 Ответить
ну не завжди так але мова точно відсіює як сіто неадекватів з тієї сторони.
Перевірено мною в інтернеті багаторазово
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09.09.2021 16:17 Ответить
Це сміття і тут було неповноцінним.
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09.09.2021 12:44 Ответить
І що, тих неповноцінних позбавлять громадянства України, за порушення Закону? Чи пАнять, прАстіть, і наградіть за "страданія"?
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09.09.2021 12:45 Ответить
ну так в самій назві "малорос" вже є натяк на неповноцінність Напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти паспортизують жителів ОРДЛО, водночас не роблячи їх повноцінними громадянами Росії, - СБУ - Цензор.НЕТ 1385
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09.09.2021 13:00 Ответить
untermenschen - так фашисты в своё время называли народ который захватывали
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09.09.2021 14:01 Ответить
э, давай к нам в Якутии, хАхлы....у нас классно зашибись...правда, правда. не то шта у вас нищих. давай! а мы к вам.)) махнемся не глядя.)

Напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти паспортизують жителів ОРДЛО, водночас не роблячи їх повноцінними громадянами Росії, - СБУ - Цензор.НЕТ 5881

Напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти паспортизують жителів ОРДЛО, водночас не роблячи їх повноцінними громадянами Росії, - СБУ - Цензор.НЕТ 5281

Напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти паспортизують жителів ОРДЛО, водночас не роблячи їх повноцінними громадянами Росії, - СБУ - Цензор.НЕТ 3060 Напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти паспортизують жителів ОРДЛО, водночас не роблячи їх повноцінними громадянами Росії, - СБУ - Цензор.НЕТ 5364
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09.09.2021 16:48 Ответить
 
 